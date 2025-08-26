    • San Marino, calcio: Tre Penne pronto al debutto in campionato dopo la preparazione estiva

    Conclusa la preparazione estiva, il Tre Penne si appresta al debutto in campionato, previsto per venerdì 29 agosto alle 21:15 sul sintetico di Montecchio contro il Fiorentino. La squadra biancazzurra, guidata dal tecnico Nicola Berardi, arriva a questa prima sfida dopo un mese intenso di allenamenti e amichevoli che hanno permesso di testare uomini e schemi in vista della stagione ufficiale.

    Il bilancio dei test estivi registra due vittorie e due sconfitte: il successo per 4-1 contro la San Marino Academy, seguito dalla sconfitta per 3-1 con il Lunano, nella quale Riccardo Pieri ha trovato il gol al rientro dal lungo infortunio al legamento crociato. In seguito, il Tre Penne ha superato lo Young Santarcangelo per 4-2, con reti di Imre Badalassi, Giacomo Nigretti e la doppietta di Ruan De Melo, giocatore in evidenza durante la preparazione. L’ultima amichevole, disputata sabato 22 agosto contro il Misano, si è conclusa con una sconfitta di misura per 2-1, con gol di Patrick Casadio.

    Berardi: «Squadra nuova, voglia di crescere e pronti alla prima sfida»

    Il tecnico Nicola Berardi ha commentato positivamente la preparazione: «Dal 30 luglio ci alleniamo ogni giorno e ho trovato un gruppo completamente nuovo, ma molto motivato. C’è un bel mix di giovani ed esperti che possono crescere insieme. Le amichevoli ci hanno dato indicazioni importanti e gli errori commessi ci serviranno per migliorare rapidamente».

    Guardando alla prima di campionato, Berardi aggiunge: «Dobbiamo partire bene: venerdì sarà una partita impegnativa e il campionato si preannuncia difficile. Siamo pronti fisicamente e tatticamente, stiamo lavorando per conoscerci e vogliamo iniziare con il piede giusto. L’anno scorso abbiamo commesso degli errori, quest’anno puntiamo a riscattarci e migliorare».

    Il Tre Penne entra quindi nella nuova stagione con entusiasmo e determinazione, pronto a dimostrare in campo quanto costruito durante la preparazione estiva.

