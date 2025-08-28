San Marino, calcio. Tre Penne: ufficiale l’arrivo di Gianluca Turchetta, colpo di mercato per il reparto offensivo

Il Tre Penne centra un colpo di mercato di assoluto rilievo: Gianluca Turchetta, esterno offensivo classe 1991, è ufficialmente un nuovo giocatore biancazzurro. L’operazione, portata avanti sotto traccia dal direttore sportivo Luca Bollini, chiude una trattativa estenuante ma coronata dal successo.

Turchetta vanta un curriculum di tutto rispetto: oltre 100 presenze in Serie C con la maglia del Südtirol e un totale di 350 gare nella terza serie italiana. Nel suo percorso anche esperienze con Lecce, Parma e Casertana, oltre a un passaggio nelle nazionali giovanili azzurre con l’Under 20. Negli ultimi anni ha militato in Serie D con Mestre, Imolese e Forlì, mentre il suo percorso giovanile ha avuto inizio con il Cesena.

«La fiducia che il ds Bollini ha riposto in me e la determinazione che ha avuto nella trattativa hanno giocato un ruolo fondamentale nella mia decisione di approdare a San Marino – ha dichiarato Turchetta –. Ho percepito subito la volontà di creare qualcosa di importante insieme».

Il neo biancazzurro andrà a completare un reparto offensivo già ricco di nomi di spicco. «Un po’ di sana competizione è uno stimolo in più per allenarsi al massimo e dare il meglio – ha aggiunto Turchetta –. La competizione può creare entusiasmo tra noi e rafforzare il gruppo. Io sono qui per dimostrare quanto fatto nella mia carriera e sarà il campo a parlare».

Il giocatore ha anche lanciato un messaggio ai tifosi: «Vi aspettiamo numerosi allo stadio a partire dal debutto di venerdì sera. Abbiamo bisogno del vostro supporto e della vostra passione per iniziare al meglio la stagione».

Turchetta, che vestirà la maglia numero 27, ha già svolto il primo allenamento sotto la guida di mister Berardi e sarà disponibile per la prima di campionato contro il Fiorentino.