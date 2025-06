San Marino, calcio: ufficiali le convocazioni di Luigi Bizzotto per la UEFA Regions’ Cup 2025

È tutto pronto per la XIII edizione della UEFA Regions’ Cup, il più importante torneo europeo riservato alle selezioni dilettantistiche, che quest’anno – per la prima volta nella sua storia – verrà ospitato dalla Repubblica di San Marino. L’evento prenderà il via lunedì 23 giugno e vedrà in campo le migliori rappresentative regionali d’Europa, divise in due gironi da quattro squadre ciascuno.

Protagonista del Gruppo A sarà anche la NAT San Marino, guidata dal commissario tecnico Luigi Bizzotto, autore di un’autentica impresa nell’Intermediate Round disputato lo scorso autunno, quando la formazione biancazzurra ha conquistato un’inaspettata qualificazione alla fase finale.

Proprio oggi, Bizzotto ha ufficializzato i venti convocati che rappresenteranno il Titano nella competizione UEFA. Si tratta di atleti che rispettano i rigidi criteri imposti dal regolamento: nessun trascorso da professionisti e almeno due anni di militanza continuativa in club affiliati alla FSGC (Federazione Sammarinese Giuoco Calcio).

Il calendario del Gruppo A: si gioca ad Acquaviva

Tutte le partite della NAT San Marino si disputeranno allo Stadio di Acquaviva, con fischio d’inizio fissato per le 21:30:

23 giugno : San Marino vs Vojvodina (Serbia)

25 giugno : San Marino vs Aragón (Spagna)

28 giugno: San Marino vs Hradec Králové (Cechia)

Le avversarie sono di altissimo livello e rappresentano alcune delle aree calcistiche più strutturate del continente a livello dilettantistico. Le vincitrici dei due gironi (Gruppo A e Gruppo B) si contenderanno il titolo il 1° luglio sempre ad Acquaviva, alle ore 20:45.

I convocati di Bizzotto: ecco i 20 biancazzurri

Di seguito, l’elenco completo dei convocati dal CT Luigi Bizzotto, suddivisi per ruolo:

Portieri

Davide Colonna (10/11/2000) – Juvenes-Dogana

Mirco De Angelis (03/03/2000) – Virtus

Difensori

Luca Bottoni (12/08/1996) – Fiorentino

Nicola Gori (08/05/1997) – Virtus

Filippo Guglielmi (26/03/2001) – Virtus

Diego Moretti (07/02/2000) – Tre Fiori

Francesco Sartori (07/03/1993) – Folgore

Enea Senja (10/01/1999) – Libertas

Luca Tomassoni (21/11/1994) – Murata

Centrocampisti

Elia Ciacci (13/11/2001) – Virtus

Riccardo Colonna (01/10/1994) – Juvenes-Dogana

Andrea Corinti (23/11/1998) – San Giovanni

Matteo Gaiani (02/01/1995) – Juvenes-Dogana

Kevin Lisi (16/11/2001) – Juvenes-Dogana

Luca Terenzi (10/05/2004) – Tre Fiori

Attaccanti

Simone Benincasa (25/01/2001) – Virtus

Tommaso Bernardi (08/04/2001) – Tre Fiori

Samuel Pancotti (31/10/2000) – Folgore

Nicola Sartini (04/07/1999) – Juvenes-Dogana

Raul Ura (10/09/1998) – Folgore

Bizzotto: “Orgogliosi di rappresentare San Marino in casa”

«Essere i padroni di casa per un evento UEFA è un onore che ci riempie di orgoglio, ma anche di responsabilità – ha dichiarato Luigi Bizzotto –. Questi ragazzi hanno dimostrato un grande attaccamento alla maglia e una voglia straordinaria di superare i propri limiti. Sappiamo di affrontare squadre molto competitive, ma daremo tutto per tenere alto il nome di San Marino».

Tutte le informazioni sul torneo

Per restare aggiornati su calendario, risultati, viabilità e altre informazioni logistiche, è attiva una landing page dedicata sul sito ufficiale della FSGC: www.fsgc.sm