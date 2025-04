San Marino, calcio. Virtus a un passo dallo Scudetto, ma la corsa playoff è ancora apertissima: ecco cosa ci attende nella 29ª giornata del Campionato Sammarinese

Sarà un weekend da brividi per gli appassionati del calcio sammarinese: la 29ª giornata del campionato 2024-25, in programma tra venerdì 18 e sabato 19 aprile, potrebbe decidere le sorti della stagione. Con la Virtus a un passo dal titolo e la zona playoff ancora tutta da scrivere, i prossimi incontri si preannunciano ricchi di tensione e colpi di scena.

Virtus-Tre Fiori: match Scudetto

Tutti gli occhi saranno puntati sullo stadio di Montecchio, dove sabato alle 15:00 la capolista Virtus affronterà il Tre Fiori. Ai neroverdi basta un pareggio per festeggiare il titolo con una giornata d’anticipo, ma la squadra di Bizzotto vuole chiudere con un’affermazione netta. Il Tre Fiori, terzo in classifica, cercherà invece di rovinare la festa e consolidare la propria posizione in ottica post-season.

Corsa ai playoff: bagarre accesa

Con diverse squadre racchiuse in pochi punti, la lotta per accedere alla fase finale è ancora apertissima. Il Cailungo, impegnato venerdì contro il Pennarossa, cerca un successo fondamentale per tenere viva la speranza. Stessa missione per il Murata contro il Faetano, mentre il Fiorentino tenterà di difendere la propria posizione playoff nel duello con il Cosmos.

La Juvenes-Dogana, reduce da quattro risultati utili, sfiderà sabato La Fiorita, ancora imbattuta in stagione e determinata a chiudere il campionato senza sconfitte.

Scontri salvezza e ambizioni

San Marino Academy e Tre Penne si affronteranno in un match delicato per la zona medio-bassa della classifica. I Titani puntano ad allontanarsi dalla coda, mentre i biancoazzurri di Città vogliono interrompere un digiuno di vittorie per garantirsi i playoff diretti.

Anche San Giovanni e Domagnano si giocano molto: i primi vogliono avvicinarsi ai piani alti, i secondi devono interrompere una lunga striscia negativa. La sfida sarà trasmessa anche su FIFA+, oltre che su Titani.tv.

Ultime speranze per Libertas e Pennarossa

La Folgore, già certa della qualificazione ai playoff diretti, sfida la Libertas: per i granata l’unico obiettivo è la vittoria per non dire addio ai sogni di post-season. Simile il destino del Pennarossa, fanalino di coda, che affronterà il Cailungo in uno scontro diretto da dentro o fuori.

Tutte le partite saranno trasmesse gratuitamente in streaming su Titani.tv, con il big match San Giovanni-Domagnano anche su FIFA+.