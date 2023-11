San Marino. Cambiamenti nella gestione delle cause dei divorzi? solo promesse dalla politica! … di un lettore

Ho letto con grande interesse l’articolo di Enrico Lazzari relativo alla lentezza dei procedimenti di divorzio, una problematica che affligge molti uomini.

Per anni, ho ascoltato i politici promettere soluzioni a questo problema, ma non ho ancora visto cambiamenti concreti. Personalmente, ho vissuto un’esperienza prolungata: ben prima del mio divorzio, ormai finalizzato, sono trascorsi 24 anni per la causa di mantenimento, e siamo ancora lontani da una risoluzione definitiva.

Inoltre, si devono affrontare onerose spese legali e una costante tensione emotiva.

Desidero esprimere il mio apprezzamento per le informazioni pubblicate su GiornaleSM.

Un lettore