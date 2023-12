San Marino. Cambio al vertice della Federazione Industria e Artigianato USL: Enrico Biordi passa il testimone a Daniele Tomasetti  

Lo scorso 15 dicembre il Segretario della Federazione Industria di USL Enrico Biordi ha passato il testimone al funzionario Daniele Tomasetti nel Direttivo di Federazione, dove all’unanimità è stato votato come nuovo Segretario Federale Industria e Artigianato.

“Dopo una rendicontazione dell’attività svolta e di oltre 7 anni proficui in USL, comunico al Direttivo che da parte mia era arrivato il momento di cambiare strada e trovare nuovi e diversi stimoli e nuovi contesti in cui esprimere ed ac crescere la mia professionalità e crescita personale, dando l’opportunità a chi mi ha seguito da metà 2018 ad oggi in questo percorso, di mettersi alla prova in un ruolo diverso e poter dare il suo contributo in questo senso”, queste le parole di Biordi al Direttivo.

“Ringrazio Enrico per il lavoro svolto, ha asserito l’SG Francesca Busignani, e gli auguro una crescita professionale futura”.

Il Segretario Industria entrante Daniele Tomasetti è intervenuto dicendo: “Rin grazio Enrico per gli anni lavorati insieme. Cercherò di mettere a frutto i suoi insegnamenti e gli auguro il meglio per il suo futuro; ringrazio altresì l’SG per la fiducia accordatami. Il futuro si presenta complesso, mi impegnerò al mas simo per affrontare le sfide all’orizzonte”.

L’SG Busignani ha speso parole di elogio nei confronti del nuovo Segretario Federale:” Daniele è un lavoratore indefesso, un professionista. Un ragazzo che sa gettare il cuore oltre l’ostacolo, che ha dimostrato attaccamento al Sin dacato e forte spirito di responsabilità in tutte le dinamiche che ha trattato e tratta. È persona che si confronta e sa stare e fare squadra. Sono certa che guiderà la federazione Industria e Artigianato, Federazione che ho avuto il pri vilegio di rappresentare per molti anni con una costante crescita, con dedizio ne, spirito costruttivo e con la massima interazione e difesa dei suoi lavorato ri”.

San Marino 19/12/2023 Unione Sammarinese Lavoratori