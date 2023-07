San Marino. Camera di Commercio: Al via il nuovo registro unico per gli appalti

A seguito del Decreto Delegato n.77 del 3 maggio 2023 che istituiva il “Registro Unico per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche e per fornitura o somministrazione di beni e servizi al Settore Pubblico Allargato” è stato approvato dal Congresso di Stato, con delibera n. 15 del 26 giugno, il Regolamento applicativo che va a disciplinare le modalità di iscrizione, i diritti di pratica, i requisiti obbligatori, le modalità di presentazione delle pratiche ecc. La novità più significativa introdotta è la suddivisione del Registro in due sezioni: la sezione Opere per gli appalti pubblici e la sezione Beni e Servizi per i contratti di fornitura. Per l’iscrizione alla sezione Opere, le imprese devono fornire obbligatoriamente dati su attrezzature, organico, servizi e forniture svolte negli ultimi tre anni, nonché i bilanci e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Per le imprese che si iscrivono alla sezione Beni e Servizi, queste informazioni sono fornite su base volontaria. I requisiti necessari per l’iscrizione sono quelli previsti dal D.D. 26/2015 e devono essere soddisfatti non solo dal legale rappresentante o amministratori, ma anche dai soci. Nel caso di società di persone, devono essere soddisfatti da tutti i soci, mentre nel caso di società di capitali, cooperativa o consorzio, i requisiti devono essere soddisfatti dal titolare effettivo. Il Regolamento introduce il requisito di imprenditorialità che prevede almeno uno o più dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’impresa che si iscrive. Molto importante è il fatto che le imprese già attualmente iscritte al Registro Fornitori, in base al D.D. 26/2015, non subiranno cambiamenti e verranno automaticamente migrate nel nuovo Registro Unico senza ulteriori oneri, mentre le imprese attualmente iscritte nei registri tenuti dalle Aziende Autonome di Stato e dagli Enti del Settore Pubblico Allargato dovranno effettuare l’iscrizione al nuovo Registro Unico entro il 30 settembre 2023, poiché i registri tenuti dagli Enti Pubblici saranno abrogati. Le imprese che si iscrivono entro il 31 dicembre 2023 pagheranno solo i diritti relativi al secondo semestre e potranno usufruire di uno sconto pari al 25% se si iscrivono a entrambe le sezioni del Registro. Il nuovo Registro Unico, come tutti gli altri servizi camerali, sono accessibili accedendo allo Sportello on-line al seguente link: https://registroimprese.camcom.sm Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio SpA cura l’iscrizione delle imprese al Registro Unico e verifica la sussistenza dei requisiti nel tempo per conto degli Enti Pubblici.

Camera di Commercio San Marino