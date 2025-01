San Marino. Camion urta auto sulla Sottomontana: si intraversa, strada chiusa

Un Camion con targa italiana si è intraversato lungo la Sottomontana, dalle prime informazioni, dopo essersi scontrato con una vettura. Erano passate le 15.30 quando stava salendo verso Città quando poco prima della rotonda di Murata è venuto in contatto con un’auto. Incidente che avrebbe poi coinvolto anche una seconda macchina. Sul posto la Sezione Antincendio della Polizia Civile per rimuovere i mezzi. La strada è chiusa, traffico deviato a San Giovanni. Sul posto il 118 per soccorrere i conducenti, con feriti di lieve entità.

Fonte articolo e foto Rtv