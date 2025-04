San Marino. Campionati Europei di Atletica: a Roma bene Gasparelli e Sansovini

Si sono conclusi i Campionati Europei di atletica leggera svolti a Roma, che ha visto coinvolti anche gli atleti della Federazione Sammarinese Atletica Leggera Alessandra Gasparelli e Francesco Sansovini. I due sammarinesi, impegnati nei 100 metri piani, hanno ottenuto buoni risultati e si sono distinti nelle loro prestazioni. Per la Gasparelli ottima partenza nella sua batteria, chiusa in 11’’60. Per Sansovini, al rientro nelle competizioni dopo un lungo infortunio, crono stoppato su 10’’55. Prossimo appuntamento fissato in calendario per la FSAL sono i Campionati dei Piccoli Stati di specialità, che si terranno dal 22 giugno a Gibilterra.