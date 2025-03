San Marino. Campionati Europei di nuoto artistico: Jasmine Verbena si conferma al 5° posto anche nel solo libero

Dopo il 5° posto di martedì nella finale del solo tecnico, Jasmine Verbena conquista la quinta posizione continentale anche nel solo libero ai Campionati Europei di nuoto artistico in svolgimento a Belgrado. La sincronette biancazzurra, entrata in finale grazie al 4° posto ottenuto nelle eliminatorie di lunedì, ha migliorato il suo punteggio di quasi 4 punti, chiudendo con 218.3021 alle spalle dell’austriaca Alexandri, della tedesca Bleyer, dell’olandese Steenbeek e dell’italiana Valentina Bisi, sua compagna di duo allo Sport Village Pesaro.

Dopo il 7° posto conquistato ai Mondiali di Fukuoka e Doha, un’altra grande soddisfazione internazionale per l’atleta e tutta la Federazione. “C’è tantissima soddisfazione – commenta il direttore tecnico Simona Chiari -, per il risultato ottenuto e migliorato che conferma di diritto Jasmine tra le migliori atlete nel panorama europeo e mondiale. Dalla ‘sorpresa’ e dal successo del Mondiale di Fukuoka, ad ogni appuntamento importante ha saputo mantenere determinazione ed ambizione sempre altissime, senza smettere mai di crescere e stupirci”. “Jasmine chiude la stagione internazionale con risultati in crescita – dice il direttore sportivo Bruno Gennari –. Ha dimostrato di essere un’atleta di grande spessore atletico, confermando la sua crescita costante degli ultimi anni. È la punta di diamante della nostra Federazione, un punto di riferimento per i nostri giovani atleti che le nuotano quotidianamente a fianco. Ora chiuderà la stagione con i Campionati Italiani a luglio, per poi godersi il meritato riposo estivo. Peccato che non sia previsto il solo alle Olimpiadi di Parigi… avrebbe potuto regalarci altre belle emozioni”. CONS