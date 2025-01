San Marino. Campionati Europei di nuoto: chiusura in bellezza per Bianchi e Ceccaroni. Bene anche Casadei al Sette Colli

Si chiude alla grande il Campionato Europeo dei nuotatori biancazzurri a Belgrado. Loris Bianchi, impegnato questa mattina nelle batterie dei 400 stile libero, ha realizzato il terzo record nazionale su altrettante gare disputate. Il nuotatore biancazzurro ha fermato il cronometro a 3.55.89, 12° tempo assoluti, migliorando di oltre due secondi il suo personale. Non solo: questa volta a cadere è un primato che resisteva dai del 2001, il 3.56.73 fatto registrare da Diego Mularoni ai Giochi dei Piccoli Stati a San Marino. Venerdì Ilaria Ceccaroni era scesa in vasca per le batterie dei 50 stile libro, realizzando il suo nuovo record personale con in crono di 27.56 (il precedente era 27.89). “Il bilancio è più che positivo – commenta il direttore tecnico Luca Corsetti -. Loris Bianchi doveva nuotare i suoi migliori tempi e ci è riuscito in tutte e tre le sue gare: 200, 400 e 800 stile libero. Oggi ha ottenuto un buon 12° posto assoluto nei 400 stile libero con il tempo di 3.55.89 che gli ha consentito di battere uno dei record più longevi dell’Antica Repubblica che durava dal 2001, stabilito da Diego Mularoni. Loris conferma la bella stagione tenuto conto che ha nuotato ben tre record nazionali.

Partita per fare esperienza, all’esordio ad un Europeo assoluto, Ilaria Ceccaroni, classe 2008, ha ottenuto il suo migliore nei 50 stile libero e nelle altre due gare, 100 e 200 stile libero, ha nuotato tempi non lontani dai personali. Un’ottima iniezione di fiducia per il resto della stagione”. Ottime notizie anche dal Sette Colli a Roma dove Giacomo Casadei, nei 200 metri rana, ha realizzato il suo miglior tempo stagionale, 2.18.19, chiudendo 22° su 49 atleti al via. Venerdì, invece, aveva nuotato i 100 rana in 1.03.42, chiudendo al 35° posto su 64 atleti al via. Una buona prova per il nuotatore biancazzurro, in piena ripresa dopo un problema di salute che lo ha tenuto fermo per un breve periodo.