San Marino. Campionato: al via il girone di ritorno, pericolo Tre Penne per La Fiorita

Parte questo fine settimana il girone di ritorno del Campionato Sammarinese. Il 16° turno infatti fa ripartire le squadre dopo il giro di boa, con Virtus e La Fiorita pronte a darsi battaglia a distanza. I Neroverdi di Bizzotto – capolista – anticiperanno domani alle 15 a Fiorentino contro il San Giovanni. Per i Rossoneri un solo punto nelle ultime due ma Bizzotto e soci non devono sottovalutare la squadra di Tognacci: in tre su quattro sconfitte, i Rossoneri hanno sempre ceduto di una sola rete e ad oggi sono ad un solido ottavo posto (un solo punto di ritardo sulla zona playoff). La Virtus dal canto suo guida la classifica, forte di nove vittorie consecutive. Bizzotto avrà poi a disposizione Golinucci, Battistini e Rinaldi (tutti e tre di rientro dalla squalifica) mentre non sarà dell’incontro il Rossonero Diego Fabbri – fermato un turno dal Giudice Sportivo.

Non vuole fermarsi neanche il Fiorentino di Paolo Tarini, tra le sorprese di questa stagione. I Rossoblu vengono da tre vittorie consecutive che li hanno fatti salire sino al terzo posto in solitaria (a sei punti dalla vetta). Una squadra che segna poco ma che subisce pochissimo (seconda miglior difesa, meglio anche della Fiorita). Fiorentino che domani alle 15 se la vedrà con la Juvenes-Dogana allo stadio “Ezio Conti” di Dogana. Periodo non brillante quello della squadra del castello di Serravalle, reduce da tre sconfitte consecutive e lontano dalla zona post-season. Lato squalifiche: Fabbri non avrà a disposizione il capitano Michele Cevoli mentre Tarini dovrà fare a meno di Diagne.

Vuole rialzare la testa anche il Cosmos: le due sconfitte di fila contro Fiorentino a Academy hanno portato il club gialloverde a cambiare la guida tecnica. In settimana infatti è stato esonerato Omar Lepri, al suo posto ecco Andy Selva. L’ex bomber della Nazionale sammarinese ritorna così in sella ad un club del campionato dopo le esperienze di Pennarossa e Tre Fiori. Se il Cosmos è lontano dalla vetta (undici punti dalla Virtus) ma in un tranquillo sesto posto, le acque dove naviga la Libertas sono certamente peggiori. I Granata infatti sono al dodicesimo piazzamento – dunque attualmente fuori dalla post-season e non registrano successi dal lontano 6 ottobre (1-0 al Murata). Il tecnico Samuele Buda non avrà poi a disposizione lo squalificato Nicolas Lazzaretti. Si gioca a Montecchio domani alle 15:00.

Partita delicata in ottica post-season è invece quella tra Domagnano e San Marino Academy, in campo alle 15:00 a Domagnano. I Giallorossi – orfani del loro tecnico Paolo Rossi per le prossime due giornate – sono attualmente all’undicesimo posto, ultimo piazzamento buono per puntare ai playoff. Domagnano che però ha raccolto un solo punto nelle ultime tre. Discorso ben diverso per l’Academy di Cecchetti, con ben due successi nelle ultime tre uscite. In caso di vittoria i Titani accorcerebbero proprio sui Giallorossi – lontani ora cinque punti – puntando seriamente ad un posto nella post-season. Cecchetti però non potrà contare sullo squalificato Simone Gasperoni.

Unica gara del 16° turno a giocarsi alle 18:00 è quella di domani tra Tre Fiori e Folgore. Una sfida degna di nota e di alta classifica: la squadra di Lasagni è al quarto posto mentre quella di Girolomoni è dietro di un solo punto. Il trend delle due compagini è identico: dieci punti nelle ultime cinque ed entrambe hanno cominciato l’anno con una vittoria. Il Tre Fiori si presenta con le bocche da fuoco Prandelli (capocannoniere con 11 gol) e Bernardi (9 reti) mentre la Folgore ha dalla sua la miglior difesa (11 reti, come la Virtus) guidata da Samuele Guddo – ben sette clean sheet per lui. Non sarà della sfida lo squalificato Simone Rea, difensore del Tre Fiori.

Il pomeriggio domenicale ha dalla sua il piatto forte La Fiorita-Tre Penne. Il big match – in programma alle 15 a Domagnano – è la partita clou di questo 16° turno. I Gialloblu di Ceci, ancora imbattuti, sono secondi alle spalle della Virtus con tre punti di ritardo. La squadra di Montegiardino però dovrà fare attenzione al ritorno del Tre Penne: tre le vittorie di fila per la squadra di San Marino Città che si è rilanciata in classifica arrivando al settimo posto. È ovviamente la sfida dei grandi ex in panchina: Stefano Ceci da una parte – quella gialloblu – contro Nicola Berardi, attuale tecnico del Tre Penne e che con La Fiorita ha vinto praticamente tutto. Tra gli squalificati c’è solo Giuseppe Massari nel roster della squadra di Montegiardino.

In campo sempre alle 15:00 ma al “Crescentini” di Fiorentino anche Faetano e Cailungo. Per la squadra di Ricchiuti non è il periodo migliore (un solo successo a fronte di quattro sconfitte) ma cercano punti per rimanere aggrappati in zona post-season. Nonostante il penultimo posto, il Cailungo di Sarti viene da due risultati utili consecutivi (peraltro con sette punti nelle ultime quattro). Unico squalificato dell’incontro è Kevin Zonzini del Faetano.

Sono in cerca del primo successo dell’anno sia Murata che Pennarossa, che incroceranno i tacchetti alle 15:00 a Montecchio. Un solo punto nelle ultime cinque per la squadra di Matteo Camillini – nuovo tecnico da questo inizio di 2025 – così come per quella di Filippo Dolci che si ritrova fanalino di coda. I Bianconeri, attualmente al nono posto, non vincono dal 24 novembre scorso mentre i Biancorossi addirittura dal 18 ottobre (primo e unica gioia stagionale).

Ricordiamo infine che tutte le gare del 16° turno di Campionato Sammarinese saranno come sempre trasmesse in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma Titani.TV.

Questo il quadro completo:

Campionato Sammarinese 2024-25, 16. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO San Marino Academy Domagnano 18/01 Borriello (Ercolani, Giannotti) – Avoni 15:00 Domagnano Juvenes-Dogana Fiorentino 18/01 Balzano (Bellavista, Tura) – Righi 15:00 Dogana San Giovanni Virtus 18/01 Xhafa (Macaddino, Salvatori) – Vandi 15:00 Fiorentino Cosmos Libertas 18/01 Ucini (Tuttifrutti, Zaghini) – Ricciarini 15:00 Montecchio Tre Fiori Folgore 18/01 Albani (Cristiano, Gallo) – Ilie 18:00 Montecchio Faetano Cailungo 19/01 Beltrano (Sapigni, Morisco) – Hafidi 15:00 Fiorentino La Fiorita Tre Penne 19/01 W. Villa (Salvatori, M. Savorani) – Zani 15:00 Domagnano Pennarossa Murata 19/01 Luci (Cordani, Lerza) – Ilie 15:00 Montecchio

FSGC