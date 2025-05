San Marino. Campionato: Ambrosini decide la finale dei playoff, La Fiorita chiude al 2° posto

Al San Marino Stadium la penultima partita della stagione calcistica sammarinese che – in termini di campionato – ha esaurito tutti i responsi, ancora prima della giornata di oggi, dedicata alle finali playoff. Già dal ritorno delle semifinali sia La Fiorita che Tre Fiori erano certe dell’approdo in Conference League, complice la contemporanea qualificazione del Tre Fiori alla finale di Coppa Titano con una squadra destinata alla Champions League (Virtus, campione di San Marino).

Dopo i primi minuti di studio, La Fiorita accende la sfida con Alex Ambrosini – perfetto nel colpo di testa che al 10’ taglia fuori Nardi e impreziosisce la giocata individuale di Affonso, culminata nell’assist per il partner d’attacco. Sul fronte opposto il pallone del pareggio è per Pesaresi, impreciso nel direzionare il suo colpo di testa da breve distanza. A ridosso della mezz’ora tornano a provarci quelli di Ceci, che liberano alla conclusione di Riccardi che – sebbene deviata – non crea grattacapi a Nardi. La successiva iniziativa dell’altro esterno difensivo, Gasperoni, porta al tiro-cross di quest’ultimo che l’estremo del Tre Fiori prolunga lateralmente. Apprensioni per Nardi anche al 34’, con la punizione di Cicarelli che attraversa tutto lo specchio e sfila di poco fuori. Il club di Fiorentino torna a farsi vedere nel finale, con il mancino dai venti metri di Bernardi – ben letto da Zavoli.

In avvio di ripresa non c’è la scossa nel Tre Fiori ed anzi La Fiorita spinge per chiudere i conti. Toccaceli spara alto dalla media distanza, mentre al 52’ Manfroni è decisivo in chiusura sul secondo palo. Dall’angolo conseguente Nardi deve accartocciarsi per neutralizzare un colpo di testa, prima di accompagnare fuori con lo sguardo il diagonale di Gasperoni: il tutto in appena tre minuti. Nulla, comunque, a confronto della parata-capolavoro di Nardi al 58’ sul colpo di testa a botta sicura di Zafferani, servito impeccabilmente da Affonso al limite dell’area piccola. Sul lato opposto, Benedettini spezza un raddoppio sulla trequarti e libera un mancino dal limite che termina di poco a lato. Un minuto dopo, il centrocampista serve l’accorrente Manfroni, ma il destro del laterale gonfia il sacco dal lato sbagliato. La Fiorita replica ai tentativi del Tre Fiori con il suggerimento di Mazzotti per Massari, bravo ad attaccare alle spalle Tomassini ma impreciso nella battuta a rete. Ci vuole invece l’ottimo posizionamento di Nardi per negare il raddoppio ad Affonso, a un passo dalla rete al 76’. In chiusura dei tempi regolamentari si levano le proteste del Tre Fiori per un potenziale tocco di mano in area, ma Beltrano – ben posizionato – non ravvisa scorrettezze. Di lì al termine dei tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara, non maturano altre concrete occasioni da rete. La finale dei playoff di Campionato Sammarinese conferma così il rapporto di forze espresso dalla stagione regolare: La Fiorita seconda, Tre Fiori sul podio della manifestazione.

Nel pomeriggio il Cosmos ha superato il San Giovanni grazie ad una grande prova di Imre Badalassi, autore di una tripletta nel 4-2 complessivo. I Rossoneri avevano sbloccato l’incontro con Ghiggini, prima di rimediare alla rimonta gialloverde con Zanni. Nei minuti conclusivi il solito Badalassi e Rinaldi hanno completato il tabellino marcatori, per il successo che fissa il Cosmos al quarto posto finale.

Campionato Sammarinese 2024-25, Finale dei playoff | La Fiorita-Tre Fiori 1-0

LA FIORITA (3-5-2)

Zavoli; Mazzotti, Brighi, Santi (23’ Zafferani); Gasperoni, Toccaceli (64’ Semprini), Cicarelli (85’ Leka), Zaccaria, Riccardi; Ambrosini (64’ Massari), Affonso (85’ Zazas Sanchez)

A disposizione: Vivan, Rossini, Vitaioli, Olcese

Allenatore: Stefano Ceci

TRE FIORI (4-2-3-1)

Nardi; Tomassini, Rea, Pesaresi (57’ Sami), Pini (57’ Guerra); Dolcini, Braschi (57’ Censoni); Manfroni, Benedettini (85’ Djadji), Sensoli (85’ Errichiello); Bernardi

A disposizione: Castagnoli, Ciccione, Domeniconi, Terenzi

Allenatore: Danilo Girolomoni

Arbitro: Michele Beltrano

Assistenti: Ernesto Cristiano, Alessandro Salvatori

Quarto ufficiale: Luca Zani

Marcatori: 10’ Ambrosini

Ammoniti: Tomassini, Affonso, Zafferani, Mazzotti, Gasperoni, Sami, Rea

Note: 222 spettatori

FSGC | Ufficio Stampa