San Marino. Campionato BKN 301. Il Tre Penne resta in scia Scudetto

Prezioso successo del Tre Penne nel derby del Castello di Città contro il Murata. La squadra di Ceci si impone nella porzione finale con le reti di Barretta e Pieri, accorciando su La Fiorita ed in generale sulla vetta – ora distante sei punti. Cicarelli e Dormi sbattono sui portieri in avvio, mentre alla mezz’ora il Tre Penne reclama un rigore per l’uscita di Benedettini, che arriva sulla palla e travolge Pieri. Episodio contestato anche nell’area opposta, quando Lombardi – nel tentativo di spazzare – colpisce il proprio braccio. Nella ripresa i campioni uscenti si vedono annullare la rete del vantaggio per l’offside di Badalassi su tocco di Pieri. Sull’altro lato torna a provarci Gaiani, che saggia i riflessi di Migani. Il gol è nell’aria e matura al 71’, quando sul traversone morbido di Poggi è Barretta a staccare più in alto di tutti, indirizzando all’incrocio. Dieci minuti più tardi Badalassi sfiora una rete d’antologia in semirovesciata, mentre all’84’ Pieri chiude i conti capitalizzando una palla vagante in area di rigore. I detentori del titolo restano così in scia a Virtus e La Fiorita, ancora da affrontare da qui alla fine di una regular season che si annuncia ancor più entusiasmante della scorsa.

Doveva vincere e ha vinto il Faetano, che ipoteca il successo ai danni del Cailungo grazie ad una partenza sprint. Bastano 100” a Lisi per raccogliere l’assist di Brisigotti e freddare La Monaca, sfruttando anche una deviazione. Al decimo è invece lo stesso Brisigotti a firmare il raddoppio dal dischetto. Il Cailungo prova a replicare con una serpentina di Giangrandi ed un mancino senza forza di Mastria. La miglior opportunità per rientrare in partita gli uomini di Sarti ce l’hanno al 45’ con Lago, che spacca la traversa dopo essere sbucato alle spalle di Casadei. Nel corso della ripresa, invece, Raschi va giù nel tu-per-tu con Manzaroli, lamentando un intervento da rigore che Hafidi piuttosto giudica regolare. Gli sforzi del Cailungo non vengono premiati nemmeno nel finale, così che il Faetano può festeggiare una vittoria fondamentale nell’economia della corsa al dodicesimo posto.

Che si allontana a 5 lunghezze per la San Marino Academy, battuta 2-1 dalla Juvenes-Dogana. A sfiorare per primo il vantaggio è però D’addario, che colpisce una clamorosa traversa al 7’. La replica del club di Serravalle porta in dote la rete dell’1-0, grazie ad un affondo di Gianmaria Borghini e la sfortunata deviazione di Zavoli verso la propria porta. La Juvenes-Dogana non raddoppia in chiusura di frazione solo per il bel riflesso di Battistini su Merli. Per mettere in ghiaccio però la partita ci vuole un calcio di rigore: Nicolò Sancisi trattiene Cevoli e Nicola Villa indica il dischetto. Colonna ringrazia e supera Battistini, pur vicino alla parata. Con l’Academy ora sbilanciata alla ricerca del gol, la Juvenes-Dogana va vicina al terzo gol in più di una circostanza – sbattendo sulla traversa in due occasioni, con Gianmaria Borghini e Colonna. Al 77’ arriva invece la rete di Famiglietti, che lavora bene con Cevoli alle spalle per ripulire un tiro strozzato di Alessandro Renzi e battere Gentilini. Sul destro di Casadei, all’86’, la palla del pareggio – ma l’esterno manca l’impatto col pallone dal cuore dell’area.

A Montecchio l’unico pareggio di serata, che allontana Fiorentino e San Giovanni dal settimo posto della Juvenes-Dogana. Parte in quarta la squadra di Tognacci, avanti già al 9’ con Aprea dopo un bel duetto con Bruma. Lo sfondamento di Corinti a metà frazione e la zuccata successiva di Bruma legittimano il vantaggio dei Rossoneri, che si devono appellare al salvataggio in extremis di Santi per evitare di incassare il pareggio di Salemme alla mezz’ora. Mani nei capelli per l’attaccante anche sull’ultimo pallone del primo tempo: bravo a liberarsi dalla marcatura, indirizza di testa all’incrocio dove vola De Angelis a salvare la propria porta. Nella ripresa è impreciso Bruma, da posizione invidiabile. Due minuti più tardi, il Fiorentino non ricambia la cortesia. Sugli sviluppi di corner, con tanto di respinta di De Angelis su zuccata di Gimenez, Abouzziane rimette al centro dove la deviazione di capitan Boldrini vale l’autorete della parità. Sui piedi di Stefano Sartini la palla del nuovo vantaggio del San Giovanni, ma il difensore si fa ipnotizzare da Benedettini. I Rossoneri ci provano con più insistenza, ma il risultato non cambierà più; nemmeno sull’affondo di D’angeli che al 69’ batte Benedettini, vedendo però il suo diagonale uscire di pochi centimetri all’esterno del montante della porta vuota.

Di seguito il quadro completo della 22° giornata di Campionato Sammarinese BKN301, con tutti gli incontri che disponibili on-demand su Titani.tv: