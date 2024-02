San Marino. Campionato BKN 301. La ventiquattresima rete di Imre Badalassi decide la super-sfida contro il Cosmos 

23’ giornata Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Tre Penne 1-0 Cosmos

Tre Penne (4-4-2)

Migani; Barretta, Lombardi, Rosini, Poggi (6’st Cecchetti); Nigretti, Lorenzo Gasperoni (6’st Luca Righini), Scarponi, Dormi (41’st Alex Gasperoni); Pieri (38’st Giovagnoli), Badalassi

A disposizione: Dalla Libera, Cotumaccio, Magrotti, Zafferani, Zeka

Allenatore: Stefano Ceci

Cosmos (4-3-3)

Simoncini; Santi (34’st Ben Kacem), Di Stasio (6’st Sami), Maggioli, Salvatelli (34’st Barbini); Errico, Loiodice, Pastorelli; Berardi, Zulli, Sapori (20’st Prandelli)

A disposizione: Battistini, D’Addario, Palazzi, Filippo Righini

Allenatore: Nicola Berardi

Arbitro: Perez

Assistenti: Guerrero – Carrillo

4° Ufficiale: Warwick

Ammoniti: 8’st Badalassi (TP), 10’st Maggioli (C), 45’st Migani (TP), 51’st Nigretti (TP)

Marcatori: 30’st Badalassi

Note: 24’pt Errico (C) sbaglia un calcio di rigore

MONTECCHIO – Terza sfida in una settimana per il Tre Penne di Stefano Ceci, che questa volta è chiamato alla grande sfida contro il Cosmos, che occupa la quarta posizione in classifica a sole tre lunghezze dai biancazzurri. Il primo accenno della sfida arriva al settimo minuto con Pieri che fa la sponda per Badalassi, mancino rasoterra da fuori area che viene bloccato da Simoncini. Buona chance del Cosmos al 19’ con Zulli che dal fondo crossa in area per Berardi, l’esterno sammarinese si gira e calcia di mancino tra le braccia di Migani. La risposta del Tre Penne è immediata e arriva da corner, traversone di Lorenzo Dormi per Imre Badalassi, che prende il tempo a tutti e il suo colpo di testa termina di poco a lato. È ancora Berardi a creare pericoli nell’area avversaria e su una prima conclusione, respinta da Migani, arriva una trattenuta su di lui che costa il rigore al Tre Penne: dagli undici metri si presenta Simone Errico che è tutta potenza e il suo tiro termina alto.

Nella ripresa è Santi a impegnare subito dopo pochi minuti Migani, il tiro dell’ex Victor San Marino viene respinto dal portiere biancazzurro. Mattia Migani protagonista di un altro grande intervento al 10’, Errico pesca in area Sapori che va alla conclusione incrociata con il destro, Migani si distende per respingere la conclusione. La gara è vivace e poco dopo sul calcio d’angolo a favore del Tre Penne, Simoncini compie un miracolo sul colpo di testa di Pieri da due passi mandando di nuovo alla battuta dalla bandierina. La partita si sblocca alla mezzora con un’altra perla stagione di Imre Badalassi: Cecchetti recupera al limite dell’are e lascia la sfera al numero 95 che insacca sotto la traversa un tiro imprendibile per Aldo Simoncini. Il Cosmos si fa vivo al 41’ con la punizione da posizione defilata di Berardi sul primo palo, Prandelli anticipa tutti e la sua conclusione in scivolata termina fuori dall’impianto di gioco. Al novantesimo la grande occasione è della formazione di Serravalle che in ripartenza sfrutta le abilità di Ben Kacem, conclusione dell’esterno ex Libertas a giro che fa la barba al palo più lontano. L’ultima chance della gara è sempre del Cosmos con la punizione dal limite di Zulli, che finisce tra le braccia di Migani. La sfida termina dopo oltre sei minuti di recupero, con il Tre Penne che ottiene tre punti importanti in ottica campionato.

FOTO ©FSGC