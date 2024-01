San Marino. Campionato BKN 301. Nessuna sorpresa nei posticipi della diciassettesima

Si sono risolti in rotonde e preventivabili vittorie i quattro posticipi della 17° giornata di Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24. Nonostante Tre Fiori e Virtus abbiano avuto il loro da fare per spuntare San Giovanni e Pennarossa, in gara e in parità per un’ora di gioco o più.

Partendo dall’incontro di Fiorentino, un vivace San Giovanni passa a condurre a metà del primo tempo, capitalizzando una manovra corale d’applausi. Nella parte conclusiva, D’angeli pesca sul secondo palo Bruma che estrae dal cilindro un assist in sforbiciata per il destro a colpo sicuro di Aprea. I ragazzi di De Falco impiegano però meno di dieci minuti per rimettersi in carreggiata, grazie alla rovesciata di Nicolò Micchi. L’attaccante prelevato dal Vigasio debutta nel calcio sammarinese con un gol da cineteca. Prima dell’intervallo è Boldrini a sollecitare Nardi, reattivo sulla staffilata del capitano del San Giovanni. Nella ripresa il Tre Fiori prende in mano il gioco, facendosi pericoloso con Luigi Rizzo e Cirrottola, prima di sbattere sulla traversale con il missile di Micchi. A spingere avanti i Gialloblù nel punteggio è un’uscita incerta di De Angelis, che innesca un flipper tra Robba e Contadini. La sfera carambola sui piedi di Fedeli che deve solo appoggiare in rete quando corre l’80’. In chiusura, il rigore di Islamaj – generato da un tocco di mano in area – chiude i conti sul 3-1, quando De Falco era già stato allontanato dal terreno di gioco, destinatario di un cartellino rosso.

Segna tre reti anche l’altra metà di Fiorentino, che incamera la quarta vittoria consecutiva a margine di una serata piuttosto tranquilla contro il Cailungo. I Rossoblù sbloccano la partita da corner, grazie alla zampata mancina di Davide Simoncini al 18’. Gara in discesa per la squadra di Camillini, a un passo dal raddoppio con Dolcini prima di celebrare effettivamente il 2-0 di Hirsch. Terza rete consecutiva, che assomiglia tanto all’assolo con il Murata – partendo stavolta dall’out di sinistra. Dopo aver anticipato e messo a sedere fini, l’ala della Nazionale completa l’opera puntando il resto della difesa prima di freddare Morelli. Giocata da applausi che fa il paio con l’assist per il tris di Salemme al 51’, puntuale a fiondarsi sul secondo palo per ipotecare la vittoria in avvio di ripresa. Due minuti più tardi Simone Benedettini impedisce ad Urbinati di rimettere in partita il Cailungo, mettendoci del proprio nel clean sheet di stasera. Nel finale continua il periodo di scarsa efficacia sotto porta di Stefanelli, l’anno scorso miglior cannoniere sammarinese del torneo con quasi 20 gol all’attivo.

Scorpacciata di gol per il Tre Penne, che affrontava a Domagnano la San Marino Academy. I campioni in carica sono trascinati da Badalassi, che sblocca la partita poco dopo il tentativo di Mattia Sancisi sul fronte opposto – fuori di un soffio. Dormi mette le ali a Scarponi, che dal fondo opera un traversone preciso per la sforbiciata di Badalassi – stavolta vincente. Strepitosa l’azione vale il 2-0, poco prima della mezz’ora. Rosini verticalizza per Dormi, che di tacco fa proseguire su Scarponi. Quest’ultimo gioca al volo per favorire lo scatto di Nigretti, chirurgico nel premiare l’anticipo sul primo palo di Badalassi – a quota 14 reti in campionato. Ne segnerà uno di più al 41’, approfittando di un pallone sfuggito al controllo di Borasco: il cinismo del bomber gli vale il primato in classifica marcatori, con un gol in più rispetto a Prandelli ed Ambrosini. In avvio di secondo tempo, l’Academy torna al gol – il primo del suo 2024. A siglarlo è Casadei, che gira perfettamente di testa il traversone da destra del quasi omonimo Valli Casadei. Sulle ali dell’entusiasmo, i giovanissimi di Cecchetti continuano a spingere sfiorando il 2-3 con Famiglietti e Molinari. L’episodio che chiude la partita matura al 73’, quando Badalassi viene atterrato da Lusivi nei pressi dell’area di rigore. Per il direttore il contatto avviene sulla linea, nonostante le generalizzate proteste di giocatori e panchina dell’Academy. Presa la decisione, trasformato il rigore: a referto, lo specialista Righini – che all’andata si vide parare un penalty da Battistini. In chiusura c’è gloria anche per Dormi, che omologa il 5-1 finale.

Partita più complicata del previsto per la Virtus, che deve fare i conti con un Pennarossa quadrato che ci prova subito con Dinatale. Sul fronte opposto Pecci non trova la porta dal limite, mentre Lazzaretti si getta con coraggio sui piedi di Tortori. La rete si concretizza al 22’, quando sugli sviluppi di un corner è Angeli il più lesto a fiondarsi sul pallone vagante per spedirlo in fondo al sacco. Come fulmine a ciel sereno, arriva poco oltre la mezz’ora il punto dell’1-1, a cura di Pintore. La punta rossonera è bravissima a usare il corpo per nascondere il pallone a Battistini e Genestreti, prima di fredda Passaniti da due passi. Nel finale la rovesciata di Golinucci fa la barba al palo, mentre Lazzarini è monumentale su Tortori. Il Pennarossa ha tutt’altro che mollato, sbattendo anche sul palo col solito Pintore ad inizio secondo tempo. Dopo un’occasione non capitalizzata da Angeli, Bizzotto scomoda Buonocunto, per una volta partito dalla panchina, e la partita cambia radicalmente. L’ex Rimini impiega meno di 200” per firmare il 2-1 su assist di Pecci. Il fantasista innesca anche l’azione che, sull’asse Tortori-Pecci, chiude virtualmente il match. Infatti, nell’ultimo quarto di gara succede poco o nulla: da segnalare la ripartenza in solitaria di Benincasa, che parte da centrocampo per arrivare a battere Lazzarini per la quarta volta all’87’.

Questo il quadro parziale del 17° turno di Campionato Sammarinese BKN301, che si completerà con i quattro posticipi di domani sera – tutti trasmessi in diretta integrale e gratuita su TITANI.TV: