San Marino. Campionato BKN301 23-24. Ceccaroli dalla panchina decide il big match con la Virtus. Finisce 2 a 1 per il Tre Penne

Ceccaroli dalla panchina decide il big match con la Virtus

15’ giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Virtus 1-2 Tre Penne

Virtus (4-3-3)

Passaniti; Manuel Battistini, Piscaglia, Rinaldi (21’st Giacomoni), Sabato (44’st Rosti); Buonocunto, Golinucci, Vallocchia (1’st Barone); Pecci (44’st Albini), Angeli (33’st Tommaso Lombardi), Tortori

A disposizione: Barbieri, Genestreti, Pirini, Montanari

Allenatore: Luigi Bizzotto

Tre Penne (3-5-2)

Migani; Barretta, Rosini, Lombardi; Nigretti, Righini, Lorenzo Gasperoni (1’st Michael Battistini), Dormi (28’st Ceccaroli) (49’st Cecchetti), Vandi (14’st Poggi); Pieri (28’st Scarponi), Badalassi

A disposizione: Dalla Libera, Cotumaccio, Giovagnoli, Zeka

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: William Villa

Assistenti: Cordani – Gallo

4° Ufficiale: Albani

Ammoniti: 13’pt Dormi (TP), 20’pt Nigretti (TP), 40’st Righini (TP), 50’st Rosti (V)

Marcatori: 4’pt Righini, 44’pt Rinaldi, 37’st Ceccaroli

MONTECCHIO – Il Tre Penne era alla ricerca del riscatto dopo le due sconfitte consecutive contro La Fiorita e Tre Fiori, di fronte a sé aveva la Virtus, un’altra pretendente al titolo.

La gara si sblocca subito a Montecchio con il Tre Penne che dopo quattro minuti passa subito in vantaggio. Cross di Vandi che viene deviato dalla difesa neroverde, si alza un campanile sul quale si getta Righini che anticipa tutti e batte Passaniti per il vantaggio di Città. La gara è frizzante e le due squadre regalano spettacolo. Ci prova da corner la Virtus, spiovente di Buonocunto per Rinaldi con Migani che para. Ancora Vandi per il Tre Penne, altro spiovente sul quale arriva Pieri, Passaniti questa volta è pronto e blocca la sfera. Dopo la mezzora la formazione allenata da Luigi Bizzotto trova numerosi spazi e aumenta il pressing offensivo: invenzione di Buonocunto per Pecci, il 24 grazia Migani e manda a lato; poi ci prova Tortori con la conclusione a giro che fa la barba al palo più lontano difeso da Migani. Sul finire di primo tempo Pecci supera Vandi, entra in area e mette dentro per Angeli che colpisce da distanza ravvicinata, intervento miracoloso di Migani e poi la sfera finisce in calcio d’angolo. Dalla bandierina Buonocunto disegna una parabola che viene colpita da Rinaldi per il gol del pareggio.

Nella ripresa dopo 5’ Buonocunto scalda i guanti di Migani, tiro di destro respinto dall’estremo difensore di Città. La risposta del Tre Penne è nel tiro di Pieri, che però non crea problemi a Passaniti. Al 20’ Dormi recupera la sfera a metà campo, entra in area e calcia con il sinistro tra le braccia del portiere avversario. Numerosi i cambi da entrambe le parti per portare freschezza e i nuovi ingressi sorridono a Stefano Ceci: al 37’ Barretta mette in mezzo, Badalassi devia e poi arriva Ceccaroli con la zampata vincente per il vantaggio dei biancazzurri che rimarrà tale fino al triplice fischio dopo 7’ di recupero.

Foto ©FSGC