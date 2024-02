San Marino. Campionato BKN301. Altri tre gol regalano la vittoria al Tre Penne: San Giovanni battuto 3-1

Altri tre gol regalano la vittoria al Tre Penne: San Giovanni battuto 3-1

20’ giornata Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

San Giovanni 1-3 Tre Penne

San Giovanni (4-2-3-1)

De Angelis; Conti, Sartini (26’st De Biagi), Robba, Fabbri (38’st Cocco); Boldrini, Garcia Rufer; D’Angeli, Contadini (26’st Aprea), Corinti; Bruma

A disposizione: Magnani, Bernacchia

Allenatore: Marco Tognacci

Tre Penne (4-4-2)

Migani; Barretta, Lombardi, Rosini, Nigretti (22’st Poggi); Scarponi, Righini, Battistini (31’st Lorenzo Gasperoni), Giovagnoli (43’st Cecchetti); Pieri, Badalassi (31’st Dormi)

A disposizione: Dalla Libera, Cotumaccio, Alex Gasperoni, Magrotti, Zeka

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Villa

Assistenti: Maccadino – Righi

4° Ufficiale: Vandi

Ammoniti: 12’pt Contadini (SG), 24’pt Nigretti (TP), 44’pt Robba (SG)

Marcatori: 18’pt Giovagnoli, 44’pt Badalassi, 21’st Lombardi, 28’st Bruma

Note: Righini (TP) sbaglia un calcio di rigore al 36’st

STADIO ‘F. CRESCENTINI’ (Fiorentino) – A Fiorentino il Tre Penne affronta il San Giovanni e va alla ricerca di continuità di risultati. La prima conclusione verso la porta del match è di Boldrini, tiro che non causa problemi a Migani che blocca a terra. Ci prova anche il Tre Penne al 7’, punizione di Righini da posizione defilata che non si abbassa a sufficienza. Va vicino alla rete la formazione di Città con Imre Badalassi, che fraseggia con Pieri, il tiro del numero 95 con il mancino finisce sopra la traversa. Grande palla-gol per il San Giovanni al 12’: flipper in area di rigore del Tre Penne, il rimpallo favorisce Contadini che a porta sguarnita dovrebbe solo insaccare, ma scivolando mette il pallone in rete con il braccio e il direttore di gara lo ammonisce e annulla il gol. Altra chance per la squadra di Borgo Maggiore, questa volta è Bruma che di destro colpisce il palo. La partita è vivace e il Tre Penne risponde colpo su colpo, trovando il vantaggio al 18’: azione insistita di Righini, traversone sul quale Scarponi fa la sponda di testa e Giovagnoli trova l’angolino basso con il destro sul secondo palo. Il Tre Penne ha l’occasione per andare sul 2-0 al 40’, Pieri serve Battistini che calcia addosso a De Angelis e fallisce l’opportunità per allungare. Perentoria la risposta del San Giovanni con D’Angeli, che calcia sul primo palo e trova pronto Migani a fare da scudo e deviare in calcio d’angolo. La prima frazione di gioco regala emozioni fino alla fine: al 44’ Pieri lancia davanti a De Angelis Badalassi, l’attaccante biancazzurro manda sotto la traversa e segna il ventesimo centro in campionato.

Nella ripresa si fa vivo il Tre Penne dopo 10’ sugli sviluppi di una rimessa laterale, il tiro di Battistini da dentro l’area è centrale e viene bloccato da De Angelis. Al 22’ il Tre Penne segna anche il 3-0: Giovagnoli da corner, trova Badalassi che con una giocata di tacco serve Lombardi in area e il difensore segna di testa. Il San Giovanni riapre la partita al 28’ del secondo tempo, ripartenza dei ragazzi di Tognacci, Bruma si accentra e calcia, non tocca nessuno e il pallone sfila in rete. A dieci minuti dalla fine della partita Scarponi vede sullo scatto Pieri, De Angelis lo travolge e il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Righini, che alza troppo la mira e manda sopra la traversa, mancando l’appuntamento con il gol. La partita finisce sul risultato di 3-1 dopo 5’ di recupero.

FOTO ©FSGC