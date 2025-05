San Marino. Campionato BKN301. La Fiorita batte il Tre Penne nel finale con un rigore di Guidi

Il terzultimo atto del duello per lo Scudetto, tra Virtus e La Fiorita, si è sviluppato negli impianti di Montecchio e Domagnano. Il big match di giornata, quello che vuole gli uomini di Manfredini affrontare il Tre Penne a distanza di quattro giorni dal ritorno della semifinale di Coppa Titano BKN301, decolla immediatamente. Al 10’, infatti, Fatica si fa trovare libero sul corner di Amati e schiaccia di testa il vantaggio gialloblù. Che diventa doppio otto minuti più tardi, quando l’erroraccio di Lombardi permette a Niang di involarsi verso la porta e fulminare Migani. Poco prima, Tre Penne pericoloso sugli sviluppi di una punizione laterale. La squadra di Ceci si rimette in carreggiata all’alba del 21’, quando Pieri sfonda a sinistra e crossa per la zuccata di Scarponi, a segno da breve distanza. I Biancazzurri vanno poi vicini al pareggio con Badalassi e Pieri, neutralizzati dagli interventi di Fatica e Vivan. Prima dell’intervallo è decisivo nella propria area anche Nigretti, che si oppone a Jacopo Semprini. Il difensore del Tre Penne entra negli highlights di giornata in maniera ancor più importante al 54’, quando chiude un’insistita azione d’attacco con un tocco sotto porta – assistito da Vandi, l’altro esterno difensivo. Ora la partita è magnifica, con entrambe le formazioni a caccia del successo: Pieri non inquadra lo specchio di testa, mentre al 66’ Amati spacca la traversa con un mancino dalla notevole distanza. La Fiorita si sbilancia in avanti, andando vicino al terzo vantaggio con Lunadei e Fatica. Sugli sviluppi di un angolo, Alex Gasperoni frana a terra dopo un contatto con Virgilio. A fare le spese nel parapiglia, Giacomo Zafferani – espulso dalla panchina del Tre Penne che chiedeva il cartellino rosso per il centrocampista avversario. In chiusura, il clamoroso fallo di mano di Alex Gasperoni che manda dal dischetto Tommaso Guidi. Il suo destro dagli undici metri non lascia scampo a Migani per il 3-2 de La Fiorita. Finale all’arma bianca per il Tre Penne, che si salva col recupero di Vandi su Rinaldi – lanciato a rete –, ma non trova la stoccata del nuovo pareggio.

Non fallisce l’appuntamento con il successo la Virtus, che – priva degli squalificati Golinucci e Montanari – supera il Cailungo. In avvio Tortori va ad un passo dalla rete in un paio di circostanze, sollecitando Morelli dalla distanza ed arrendendosi alla traversa sul successivo corner di Buonocunto. La partenza lanciata della capolista paga dividendi al 14’, quando Benincasa sblocca il risultato in tap-in – dopo il miracoloso intervento di Morelli sul destro del solito Tortori. Il Cailungo si salva poi per il rotto della cuffia sulla punizione di Buonocunto, che si infrange sul palo interno. In chiusura di frazione la Virtus prima sfiora, poi si vede annullare il raddoppio: Morelli è strepitoso su Tortori, mentre Rinaldi trova il suo secondo gol in settimana – ma Vandi ne rileva un intervento falloso in fase di duello aereo con Muccioli. Ad inizio secondo tempo Basile prova a sorprendere dalla distanza Passaniti, poi una parola di troppo di Morelli costringe il Cailungo in inferiorità numerica. Il portiere titolare era stato decisivo nella medesima azione sul diagonale di Pecci. Strada spianata per la Virtus, che archivia la pratica a ridosso dell’ora di gioco. Francioni – subentrato per difendere la porta del Cailungo – è subito chiamato in causa da Tortori e Buonocunto. Sugli sviluppi di un corner, poi, è lo stesso Tortori a risolvere una mischia con la zampata dal raddoppio. Di lì a poco, l’ala trova anche la via della doppietta con un destro a giro che sorprende Francioni. In chiusura annullato il 4-0 di Benincasa per una chiara spinta su Muccioli, mentre il mancino di Lombardi si infrange sul palo. Vittoria annunciata e preziosa per i Neroverdi, che mantengono due lunghezze di vantaggio in classifica su La Fiorita a 180’ dalla fine.

La prossima settimana potrebbe così assegnarsi lo scudetto, qualora La Fiorita non dovesse superare il Domagnano e contestualmente la Virtus fare bottino pieno con il San Giovanni. Le due pretendenti al titolo giocheranno contemporaneamente domenica prossima, alle ore 15:00. Nella stessa giornata anche gli impegni di Juvenes-Dogana e Fiorentino, coinvolte nella corsa per il settimo posto insieme ai Rossoneri di Tognacci.

A Fiorentino si sono sfidate Libertas e Tre Fiori. I Gialloblù si fanno pericolosi fin da subito, sprecando con Micchi al 5’. Del Prete ha poi il riflesso giusto su Bernardi, permettendo alla squadra dell’ex Sperindio di portarsi in vantaggio con Ottaviani. L’attaccante svetta in mischia sulla punizione laterale di Pari, non lasciando scampo a Nardi. Il Tre Fiori non si scompone e continua a macinare gioco, ma Fedeli e compagni non trovano la via del gol nel primo tempo – anche per merito di Del Prete. Sul fronte opposto, Corneli non sfrutta l’errato appoggio di Micchi per griffare il potenziale, clamoroso raddoppio. Tocca le corde giuste negli spogliatoi Andrea De Falco, tanto che il Tre Fiori ribalta il parziale nello spazio di due minuti. Prima Micchi, in tap-in dopo il miracolo di Del Prete su Censoni. Poi Fedeli, che sfrutta a dovere l’ottimo lavoro d Bernardi. Con l’inerzia a sfavore, la Libertas si aggrappa al proprio portiere per restare in scia nel punteggio. I Gialloblù non capitalizzano le numerose chance per chiudere la partita, ma gli avversari si fanno vedere solo con la punizione di Pari, che non trova la porta all’86’. Il Tre Fiori agganciato al quinto posto, in combinazione col Murata – vincente ieri col Cosmos.

Questo il programma aggiornato della 28° giornata del Campionato Sammarinese BKN301, che sarà trasmessa in diretta integrale con commento in italiano su TITANI.TV: