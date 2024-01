San Marino. Campionato BKN301: La Fiorita cade con la Folgore, il Fiorentino esulta nel derby al 90°

Un sabato ricco di sorprese apre la diciottesima giornata di Campionato Sammarinese BKN301. La notizia più clamorosa arriva dal “Federico Crescentini” di Fiorentino dove La Fiorita cade con la Folgore grazie al gol dell’ex Samuel Pancotti e alle parate decisive di Simone Venturini. I Gialloblu, alla seconda sconfitta in campionato, interrompono così una striscia positiva che durava dal 28 ottobre 2023. Domani ci sarà la risposta della Virtus – in campo contro una Juvenes-Dogana in gran forma – che in caso di vittoria potrebbe scavalcare proprio la squadra di Manfredini. A Fiorentino la partita è bloccata anche se sul finale di tempo Ambrosini e il neo acquisto Virgilio vanno ad un passo dal vantaggio ma la difesa della Folgore regge alla grande. Nella ripresa il club di Montegiardino spinge sempre più ma senza trovare la zampata decisiva. La Folgore aspetta e al 75’ colpisce con il più classico dei gol dell’ex: Anzaghi pesca in area Pancotti che calamita la sfera e in un lampo colpisce verso la porta, Semprini la tocca ma non basta perché la palla poi scivola in rete. Subìto il gol, i Gialloblu caricano ancor più a testa bassa ma nel finale è Venturini a salvare i suoi per ben due volte. Prima respinge su Vitaioli poi a tempo quasi scaduto ha un grandissimo riflesso su Rinaldi. In mezzo da segnalare anche l’espulsione di Amati per doppio giallo che lascia i suoi in dieci (90+4’). La Folgore resiste sino alla fine e può così esultare per questo successo che li porta al settimo posto a quota 27 punti. Fiorita che nonostante la sconfitta resta capolista con un solo punto di vantaggio sulla citata Virtus.

Emozioni sino alla fine nel derby di Fiorentino tra i Rossoblu di Michele Camillini e il Tre Fiori di Andrea De Falco. L’avvio è del Fiorentino che al 12’ mette il naso avanti: è Bottoni che insiste sul limite dell’area e una volta vinto il contrasto riesce a far partire una potente conclusione all’incrocio che trafigge Nardi. La risposta dei Gialloblu arriva sul finale di tempo: malinteso sul limite dell’area tra Simone Benedettini e Davide Simoncini, ne approfitta Giacomo Micchi che sigla così il pareggio. Secondo gol in quattro giorni per il neo acquisto gialloblu. Ad inizio ripresa il Tre Fiori va vicinissimo al vantaggio: cross di Bernardi per la testa di Dolcini che batte a rete, ma Benedettini compie una parata enorme e salva il risultato. Il portiere sammarinese, tra i migliori in campo, è decisivo anche al 76’: Dolcini cade in area dopo il contatto con l’estremo difensore dei Rossoblu e l’arbitro indica il dischetto. Si presenta Pasquale Rizzo per il Tre Fiori ma Benedettini indovina l’angolo e para il rigore. Il Fiorentino resiste e al novantesimo fiuta il colpaccio: Chiaruzzi soffia la sfera sulla linea mediana a Mazzotti e fa partire il contropiede che si conclude con Salemme che batte Nardi in uscita e fa impazzire i suoi. Il Tre Fiori si butta tutto in avanti ma non basta. Il derby va così alla squadra di Camillini che centra così la sua quinta vittoria di fila. Seconda sconfitta nelle ultime tre per il Tre Fiori che resta fermo a quota 36 punti dietro a Cosmos (38) e Tre Penne (39).

Esulta infatti la squadra di Stefano Ceci che a Domagnano infligge un netto 4-0 al Cailungo con le firme di Badalassi e Dormi. Il fantasista apre le marcature al 9’ del primo tempo con una punizione precisa che non lascia scampo a Morelli. Il raddoppio arriva a metà frazione, sempre su calcio piazzato: corner di Dormi pennellato per la testa di Badalassi che non sbaglia. Il Cailungo prova a resistere e non riesce a reagire. Alla mezz’ora Morelli però salva il potenziale tris con un gran riflesso su Badalassi. Nella ripresa il però il bomber trova la doppietta personale al 69’: gran cross di Scarponi per l’attaccante biancazzurro che ancora di testa segna il 3-0. Quinta rete in quattro giorni per Badalassi, capocannoniere con ben 17 centri. Il poker per il Tre Penne arriva qualche minuto più tardi, con azione simile del club di Città ma con interpreti diversi: traversone di Cecchetti sempre dalla sinistra per l’incornata di Dormi che vale il 4-0 e mette il punto esclamativo sulla sfida. Tre Penne che con questo successo sale al terzo posto – in attesa del Cosmos in campo domani – e a sette lunghezze dalla vetta.

Esulta anche il Faetano, al primo successo in questo 2024. Ne fa le spese la Libertas, alla terza sconfitta di fila. Il vantaggio dei Gialloblu, orfani dello squalificato Girolomoni in panchina, arriva poco dopo la mezz’ora: è Brisigotti che dopo la prodezza su punizione in settimana contro La Fiorita disegna un pallonetto perfetto che sorprende il portiere granata Del Prete. La Libertas spinge e inizia a scoprirsi, così il Faetano può colpire nuovamente: è infatti letale il contropiede di Dulcetti che recupera dalla linea mediana, scatta veloce e una volta arrivato davanti a Del Prete lo batte per il 2-0. La rete che chiude la gara arriva al 76’: Brisigotti prova a sfruttare un errore in uscita di Del Prete ma l’estremo difensore granata respinge e si riscatta, sulla conseguente ribattuta però è ancora Dulcetti che gonfia la rete e segna il 3-0. La Libertas limita i danni con il gol della bandiera da parte di Morelli che sfrutta l’assist di Moretti e con un sinistro secco batte Manzaroli.

Vince di misura il Murata sul Domagnano, nell’unica gara in programma alle 18:15 sul sintetico di Acquaviva.

Comincia meglio la squadra di Angelini, che fa esordire dal 1’ il neo-acquisto Cecconi proveniente dal Tre Fiori. È proprio l’attaccante che ci prova in girata dopo pochi minuti ma la sfera va lontana dallo specchio. Poco dopo Gega pesca bene in profondità Gaiani che inizia a prendere le misure della porta di Colonna mandando la sfera fuori di poco. Il Domagnano prova a scuotersi e Perazzini al 14’ non trova lo specchio da ottima posizione, complice anche una deviazione di Cunha in chiusura. Meglio il Murata nella prima frazione ma si resta a reti inviolate. Al 55’ però la gara si sblocca: Buda perde un brutto pallone sul limite dell’area, Gaiani recupera e calcia verso Colonna che la tocca ma non basta. Dopo il gol subìto il Domagnano reagisce e inizia a farsi vedere con maggior frequenza dalle parti di Elia Benedettini. Il Murata resiste e sul finale potrebbe anche chiuderla definitivamente ma Colonna respinge il tiro a botta sicura di Cecconi. Nel recupero non basta l’ennesimo forcing dei Giallorossi perché alla fine è il Murata a trovare la vittoria che li avvicina maggiormente al quinto posto del Tre Fiori.

Questo il programma del 18° turno di Campionato Sammarinese BKN301, integralmente trasmesso in diretta streaming gratuita su TITANI.TV: