San Marino. Campionato BKN301: La Fiorita capolista di rigore

È un discusso calcio di rigore di Alex Ambrosini a decidere lo scontro al vertice tra La Fiorita e Murata. Il tocco di mano Peters, dopo un intervento di testa dello stesso difensore secondo la difesa bianconera, è stato punito da Beltrano – su segnalazione di Ercolani. Se doveva essere un banco di prova per l’outsider, il Murata ha dimostrato di valere la classifica finora costruita. In avvio di partita ci provano subito Fatica ed Affonso, che mettono in partita i due portieri. Gueye è determinante su Guidi, che un minuto più tardi scheggia l’incrocio su cross deviato da Matteoni. A metà frazione Ambrosini si divora il vantaggio solo davanti al portiere avversario, mentre il Murata protesta per l’intervento al limite di Brighi in piena area di rigore. Gasperoni scheggia il palo al 39’ e sulla ripartenza arriva la rete del Murata: Rodrigues è imprendibile e scarica al momento giusto per Affonso. L’attaccante premiato nel pomeriggio come MVP BKN301 di settembre 2023 non lascia scampo a Zavoli, alzando la traiettoria sull’uscita dell’estremo sammarinese.

Nella ripresa La Fiorita rimette tutto a posto nello spazio di 70”: è il fuoco amico di Matteoni, tradito dalla mancata deviazione di Guidi, a battere Gueye. I Bianconeri hanno la palla del nuovo vantaggio al 68’ col neoentrato Cunha, che prima colpisce la base del palo di testa e poi col destro non riesce a superare Zavoli, già a terra, aiutato nel salvataggio da un puntuale Brighi. L’episodio determinante arriva all’84’ ed è a dir poco contestato: un traversone da destra viene deviato di testa da Guidi e successivamente dal braccio di Peters, che forse in precedenza la spizza con la fronte. Difficile da stabilire dalle immagini ed anche per il direttore di gara, richiamato da Ercolani per l’assegnazione del penalty che Ambrosini calcia in diagonale per completare la rimonta de La Fiorita. Gli uomini di Manfredini dilapidano poi un altro rigore con Amati, al 98’, ma incamerano comunque tre punti pesantissimi che permettono loro di tenere il passo della Virtus – entrambe capolista a punteggio pieno. Fsgc