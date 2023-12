San Marino. Campionato BKN301. La Fiorita pronta per lo scontro diretto: Brighi parla della sfida con il Tre Penne

In vista dell’ultima partita del 2023, La Fiorita si prepara per un cruciale scontro diretto contro il Tre Penne, programmato per domani a Montecchio alle ore 15:00. Un incontro che promette di essere decisivo per la classifica, con La Fiorita attualmente in seconda posizione, seguita da vicino dal Tre Penne.

Andrea Brighi, difensore della squadra, condivide le sue aspettative per questa sfida: “Affrontiamo una partita difficile contro una squadra forte e campione in carica. La nostra consapevolezza e il buon momento che stiamo vivendo ci danno fiducia. Concludere l’anno con una vittoria sarebbe il modo ideale per festeggiare e consolidare il nostro posto in classifica.”

Brighi evidenzia la forza dell’attacco del Tre Penne, definendolo come uno dei migliori del campionato. “Sarà una partita tattica, dove potrebbero essere le individualità a fare la differenza,” afferma Brighi. La preparazione accurata e l’attenzione ai dettagli saranno cruciali per affrontare questo avversario di alto livello.

Riflettendo sul percorso del team fino a questo punto, Brighi riconosce un miglioramento significativo dopo la sosta, con vittorie importanti che hanno rafforzato la fiducia della squadra. “I risultati positivi ci hanno aiutato a lavorare meglio durante la settimana e a migliorare il nostro approccio ai match,” aggiunge Brighi.

Con il campionato che si avvicina al suo giro di boa, Brighi osserva un livello sempre più elevato di competizione, rendendo il campionato estremamente equilibrato e stimolante. “È un campionato combattuto, dove ogni partita può cambiare le dinamiche in classifica,” conclude Brighi.

L’incontro tra La Fiorita e il Tre Penne si preannuncia come una battaglia appassionante, con entrambe le squadre decise a concludere l’anno con un risultato positivo.

Ufficio stampa La Fiorita