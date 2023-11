San Marino. Campionato BKN301: larghi successi per Tre Fiori e Murata, non basta l’ennesima rimonta all’Academy per evitare la sconfitta col Fiorentino 

In una domenica pomeriggio caratterizzata dal forte vento – che ha portato anche al rinvio della sfida tra Tre Fiori e Juvenes-Dogana – ben sedici reti nelle tre gare dei posticipi che hanno chiuso l’ottavo turno di Campionato Sammarinese BKN301. Vittorie preziose per Murata, Tre Fiori e Fiorentino che muovono la classifica ai danni rispettivamente di Pennarossa, Juvenes-Dogana e San Marino Academy.

A Fiorentino i Bianconeri di Angelini tornano al successo contro i Biancorossi di Nobile e lo fanno ritrovando gol e spettacolo a ritmo brasiliano. In avvio è Rodrigues che pesca benissimo Matheus il quale a tu per tu con Lazzarini lo fredda per l’1-0. Rodrigues poi è protagonista qualche minuto dopo con una grande accelerazione sulla sinistra, il giocatore di origini brasiliane ne salta un paio poi De Biagi lo stende in area. Per il direttore di gara è ammonizione e calcio di rigore che Ura trasforma per il raddoppio. Piove sul bagnato per il Pennarossa che al 27’ rimane in dieci uomini per il doppio giallo a Othmane. Il Murata non si ferma e prima del riposo arriva anche il tris: è Cunha che servito da Ura entra in area e con un tiro preciso sul primo palo beffa Lazzarini. Nella ripresa i Bianconeri arrotondano il punteggio all’ora di gioco. Prima è Mateus che sigla la sua doppietta personale approfittando del errato disimpegno difensivo del Pennarossa grazie ad un delizioso pallonetto – seppur a porta sguarnita. Poi passano pochi minuti ed ecco anche il pokerissimo del Murata, nuovamente con Cunha che va via sulla sinistra, entra in area e con un tocco morbido infila per l’ennesima volta Lazzarini. Grazie al successo il Murata risale in classifica e resta al quinto posto in scia delle squadre della parte alta (a +7 su Cosmos e Juvenes-Dogana).

Secondo – largo – successo del Tre Fiori, tra le squadre più in forma del momento. Dopo aver rifilato nello scorso turno cinque reti al Cosmos, i Gialloblu infliggono lo stesso punteggio anche all’altra formazione di Serravalle – la Juvenes-Dogana. Da segnalare che il forte vento – come detto in avvio – ha portato allo slittamento della sfida da Domagnano a Dogana, con calcio d’inizio effettuato alle 15:45 dopo il tradizionale sopralluogo tra squadre e arbitro. All’Ezio Conti di Dogana i Gialloblu di De Falco la sbloccano subito con Tommaso Bernardi (5’). Il raddoppio poco dopo la mezz’ora porta la firma di Eric Fedeli, bravo ad anticipare il suo avversario e a freddare Gentilini sul primo palo in girata. Nella ripresa il Tre Fiori non cala d’intensità e Cirrottola firma il tris (64’). Al quarto della ripresa la gara potrebbe riaprirsi grazie al calcio di rigore per la Juvenes-Dogana ma Stella si fa ipnotizzare da Nardi e si resta sul 3-0. Poco dopo la gara viene chiusa definitivamente grazie al solito Giacomo Cecconi che sigla il 4-0 e diventa capocannoniere in solitaria del campionato con 9 reti. Nel finale di gara c’è spazio per altre due reti, una per parte: prima Riccardo Colonna segna il gol della bandiera per la compagine allenata da Manuel Amati poi nel recupero ancora Bernardi cala la doppietta personale ed il definitivo 5-1. Tre Fiori che sale ancora in classifica: ora il club di Fiorentino è al terzo posto ad una sola lunghezza dal Tre Penne – e quattro dalla vetta della Virtus. Primo stop per la Juvenes-Dogana dopo tre risultati utili consecutivi.

Vittoria preziosa nella parte bassa della classifica per il Fiorentino, anche se i Rossoblu hanno rischiato e non poco con i ragazzi della San Marino Academy Under 22. Primo tempo di marca decisamente rossoblu con Niang che al 19’ colpisce il palo. Il giocatore di Camillini è in giornata ed è il più pericoloso dei suoi, ma al 39’ la sblocca Mattia Stefanelli dal dischetto (rigore procurato da Bottoni dopo contatto con Nicko Sensoli). Passano pochi istanti ed ecco il raddoppio per il Fiorentino: Calzolari recupera e serve Niang che si fa oltre metà campo palla al piede e una volta arrivato davanti a Battistini lo batte per il 2-0 rapidissimo. Ad inizio ripresa è ancora Niang che timbra il cartellino per la seconda volta e serve il 3-0 per i suoi: il giocatore rossoblu è una spina nel fianco dell’Academy quando scatta nuovamente dalla linea mediana e arrivato in area disegna un destro preciso che si infila nel sette. Sembra fatta per il Fiorentino – che colpisce anche una traversa al 56’ – ma l’Academy non molla. Come una settimana fa, quando sotto di due reti con la Juvenes-Dogana i Titani l’hanno ripresa sul 2-2, i giovani guidati da Giovanni Bonini (in panchina al posto dello squalificato Matteo Cecchetti) si rimboccano le maniche e si gettano dalle parti di Benedettini. Al 67’ il primo squillo è con capitan D’Addario – fresco vincitore del premio MVP BKN301 del mese di ottobre – che mette il pallone in mezzo, l’altro capitano nonché ex compagno Molinari la spedisce nella propria porta per l’autorete che vale l’1-3. Al quarto della ripresa è invece Gatti – appena entrato – a far credere ancora di più i suoi: crossa dalla destra di Sensoli proprio per Gatti che la controlla e si gira in area, sinistro preciso che buca Simone Benedettini e riapre il match. Nel finale accade di tutto: prima Stefanelli da due passi non trova il gol della sicurezza poi nel recupero è Solito che invece gonfia la rete ma l’assistente annulla per un fuorigioco millimetrico. Non basta dunque l’orgoglio all’Academy per evitare la sconfitta; successo invece per il Fiorentino che mancava dalla prima giornata.

Questo il quadro completo dell’ottava giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-24:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 8. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO San Giovanni La Fiorita Delvecchio (Bellavista, Mineo) – Hafidi 04/11 0-3 Domagnano Faetano Folgore Avoni (Tuttifrutti, Notarpietro) – Albani 04/11 4-1 Fiorentino Cosmos Tre Penne W. Villa (Salvatori, Gallo) – Luci 04/11 1-1 Acquaviva Libertas Cailungo Xhafa (Lunardon, Tura) – Beltrano 04/11 2-1 Montecchio Domagnano Virtus Vandi (Cristiano, Giannotti) – Ucini 04/11 0-1 Montecchio Tre Fiori Juvenes-Dogana N. Villa (Macaddino, Morisco) – Mineo 05/11 5-1 Domagnano Murata Pennarossa Piccoli (Ercolani, Scrignani) – Andruccioli 05/11 5-0 Fiorentino Fiorentino San Marino Academy Ilie (Sapigni, Lerza) – Zani 05/11 3-2 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa

