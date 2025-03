San Marino. Campionato BKN301. Pareggio senza reti ed emozioni tra Tre Penne e Domagnano

10’ giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Domagnano 0-0 Tre Penne

Domagnano (5-3-2)

Colonna; Nanni, Baffoni, Cervellini, Faetanini (20’st Merendino), Perazzini; Gozzi, Gregori, Giovanardi (44’st Crescentini); Babboni (50’st Zafferani), Donati (20’st Mattia Ceccaroli)

A disposizione: Batori, Angelini, Codispoti, Ricchi, Caprili

Allenatore: Paolo Rossi

Tre Penne (3-5-2)

Migani; Barretta, Rosini, Poggi (1’st Scarponi); Nigretti (20’st Battistini), Righini (44’st Ceccaroli), Lorenzo Gasperoni (1’st Cecchetti), Gai, Vandi; Dormi, Badalassi (34’st Pieri)

A disposizione: Dalla Libera, Alex Gasperoni, Giovagnoli, Zeka

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Albani

Assistenti: Cristiano – Morisco

4° Ufficiale: Delvecchio

Ammoniti: 33’pt Badalassi (TP), 40’pt Barretta (TP), 45’pt Nigretti (TP), 31’st Cervellini (D), 32’st Merendino (D), 43’st Rosini (TP)

Espulsi: 25’st Gozzi (rosso diretto, D), 26’st Barretta (doppia ammonizione, TP)

STADIO ‘F.CRESCENTINI’ (Fiorentino) – Dopo la sosta per le Nazionali il Tre Penne torna in campo contro il Domagnano. A Fiorentino è un primo tempo dominato dall’equilibrio, complice un buon Domagnano, arrembante e ben messo in campo dal proprio allenatore Paolo Rossi. Il Tre Penne ci prova con due conclusioni di Dormi, su cui Colonna fa buona guardia.

La grande occasione arriva al 21’: Gai lascia sfilare per Righini, il centrocampista viene spintonato in area e la sfera giunge a Badalassi che calcia fuori da due passi. Proteste per un possibile calcio di rigore su Righini dopo che il vantaggio non si è concretizzato. Il centrocampista di Città ci prova anche alla mezz’ora con una punizione che finisce di poco a lato. Subito dopo c’è la prima sortita del Domagnano, cross dalla destra e colpo di testa di Babboni che trova pronto Migani sulla respinta.

Nella riprese bisogna aspettare fino al 12’ per vedere un tiro, Dormi per Righini che ci sinistro calcia fuori. Al 23’ manovra avvolgente dei biancazzurri: Vandi per Badalassi, sponda di petto per il tiro di prima di Gai che viene deviato da Colonna in angolo. Poi le due squadre commettono due ingenuità e rimangono entrambe in dieci uomini, prima il Domagnano con il duro fallo di Gozzi su Dormi e sessanta secondi dopo Barretta viene ammonito per la seconda volta. Si fa vedere il Domagnano, la conclusione di Babboni è velleitaria. Grande occasione per i giallorossi con Giovanardi, Migani gli chiude lo specchio della porta e manda in corner. Ci prova il neo entrato Pieri, tiro di destro dalla distanza sul quale Colonna compie gli estremi per deviare in calcio d’angolo. È sempre Giovanardi a creare qualche grattacapo alla difesa avversaria, supera due difensori e trova davanti a sé Migani che gli nega il gol. L’ultima istantanea è il tiro di Pieri, servito in verticale da Dormi, conclusione centrale che finisce tra le mani di Colonna.