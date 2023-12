San Marino. Campionato BKN301. San Marino Academy U22 perde in rimonta contro il Domagnano. Finisce 1-3

La San Marino Academy U22 ha subito una sconfitta in rimonta per 3-1 contro il Domagnano in una partita combattuta disputata a Fiorentino. Dopo aver preso il comando nel primo tempo grazie a un gol di Mattia Sancisi, la San Marino Academy non è riuscita a mantenere il vantaggio, subendo tre gol nella seconda metà della partita.

Il Domagnano ha mostrato una notevole determinazione, pareggiando poco dopo l’inizio del secondo tempo con un gol di Gregori e prendendo il vantaggio con un gol di Ceccaroli. Un ulteriore gol di Gregori verso la fine del match ha sigillato la vittoria per il Domagnano.

La partita è stata caratterizzata da un’intensa competizione e da momenti di alta tensione, culminati nell’espulsione di Donati del Domagnano per una reazione nei confronti di Nicolò Sancisi della San Marino Academy. Il risultato pone fine all’anno solare per la San Marino Academy U22 con una nota amara, mentre il Domagnano festeggia un importante successo che influenza la posizione in classifica.

SAN MARINO ACADEMY Battistini, Giambalvo (dal 71’ D’addario), Zavoli, M. Sancisi (dall’81’ De Luca), Casadei, Severi (dal 46’ Luvisi), N. Sancisi, Bortolotto, Sarti (dal 57’ A. Renzi), Sensoli, Famiglietti A disposizione: Cervellini, Gatti, Tumidei, Caddey Allenatore: Matteo Cecchetti

DOMAGNANO Colonna, Merendino, Faetanini (dal 46’ Parma), Cervellini, Buda (dal 90’+3’ Zafferani), Gozzi (dal 69’ Babboni), Giovanardi (dal 46’ Donati), Perazzini, Nanni, Ceccaroli, Gregori A disposizione: Batori, Baffoni, Codispoti, Crescentini, Semprini

Arbitro: Yassine Hafidi Assistenti: Leonardo Battista e Marco Savorani Quarto ufficiale: Francesco Mineo

Marcatori: 23’ M. Sancisi, 48’, 84’ Gregori, 56’ Ceccaroli

Ammoniti: Giambalvo, Buda, Casadei, Renzi, N. Sancisi, Babboni

Espulsi: Donati