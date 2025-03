San Marino. Campionato BKN301. Troppo Murata per la Juvenes Dogana: i bianconeri vincono 4-1

Tre reti indirizzano la partita nel primo tempo. Amati: “Passivo pesante, ma ci mancano due rigori”

Il Murata si rivela un ostacolo troppo arduo, per la Juvenes Dogana, che crea i presupposti per far male, soprattutto nel secondo tempo, ma cade sotto ai colpi degli attaccanti bianconeri. Ad Acquaviva finisce 4-1 per la squadra di Beppe Angelini, ora quarta in classifica. Le tre reti che indirizzano l’incontro arrivano nella prima mezzora, con Matteo Gaiani, Raul Ura e Rodrigues, il quale completa la doppietta a inizio ripresa. Poi i biancorossoblù cominciano ad attaccare, ma il goal di Gianluca Benedetti, al 78′, è troppo tardivo per avviare la rimonta.

“Hanno meritato la vittoria, sono una squadra forte, con calciatori veloci, abili ed efficaci nelle giocate – commenta Manuel Amati, allenatore della Juvenes Dogana –. Però, dopo aver rivisto le immagini, dico che oggi ci mancano due rigori, di cui uno assegnato e poi tolto e uno non dato, mentre il terzo goal loro è viziato da un fuorigioco. Sono tre episodi determinati. Poi, ripeto, il Murata ha creato più palle goal di noi, anche al di là delle reti segnate, e ha meritato: voglio essere onesto. Però, oggi non riesco a non mettere al pari della prestazione dell’avversario quella negativa della direzione di gara”.

Nonostante reputi giusto il successo del Murata, Amati sostiene che il passivo subito sia immeritato: “Soprattutto nel secondo tempo, abbiamo creato diversi presupposti. Tuttavia, loro sono una squadra forte, con una classifica meritata e che sicuramente arriverà fino in fondo. Noi abbiamo ancora dei problemi di rosa corta, specie in difesa, e queste situazioni non aiutano. Starà a noi rimetterci al lavoro, in settimana, per preparare la prossima sfida, perché è ora di ripartire: cominciano a essere troppi gli stop consecutivi, tutti pesanti. Al di là delle motivazioni, che oggi ci sono, non bisogna darsi scusanti”.