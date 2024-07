San Marino. Campionato BKN301. Vincono Virtus e La Fiorita, lo Scudetto si decide all’ultima

Il titolo di Campionato Sammarinese BKN301 per la stagione 2023-24 si deciderà all’ultima giornata. Nel 29° turno di questo caldo pomeriggio di aprile, Virtus e La Fiorita vincono e proseguono così il loro duello per lo Scudetto. Non cambia nulla in vetta: i Neroverdi guidano sempre a +2 sui Gialloblu, e sarà dunque decisivo il prossimo turno. Non è ancora da escludere anche lo spareggio – previsto per mercoledì 24 aprile – in caso di arrivo a pari punti tra le due contendenti.

A Montecchio era di scena la squadra di Bizzotto contro un San Giovanni in grande forma. Prima del calcio d’inizio, arriva per i Neroverdi quella che potrebbe definirsi una sliding door: Tortori ha un problema nel riscaldamento, così dal primo minuto gioca Lombardi. L’ex Domagnano risulterà decisivo ai fini del successo dei neroverdi. Infatti è proprio l’esterno che al quarto d’ora porta avanti i suoi: Benincasa sfrutta una gran giocata di Pecci per portare avanti la sfera e servirla a Golinucci che entra in area e poi la mette sul secondo palo dove c’è proprio Lombardi che sigla il vantaggio. Ma il San Giovanni non si scompone e dopo un solo minuto rimette tutto in parità: D’Angeli ruba un ottimo pallone sul vertice dell’area poi una volta arrivato sul fondo la mette in mezzo per Augusto Garcia Rufer che con il destro batte Passaniti. Nonostante il gran caldo – su tutti i campi è stato fatto il cooling break per permettere ai giocatori di dissetarsi – il ritmo è altissimo e al 20’ la Virtus mette di nuovo la freccia. Lancio di Rinaldi per Pecci che prova il tocco delizioso ma De Angelis allontana in uscita, sul continuo dell’azione Buonocunto la mette in mezzo, il San Giovanni non riesce a buttarla via così ci si fionda Pecci che gonfia la rete. Sul finale di tempo è ancora Lombardi a rendersi pericoloso con un destro velenoso ma De Angelis fa una gran parata ed evita il tris.

Il portiere sammarinese del San Giovanni è sempre decisivo anche ad inizio ripresa quando si allunga bene sul colpo di testa di Benincasa. De Angelis però si supera qualche minuto dopo con Lombardi che calcia benissimo dalla distanza ma il portiere rossonero fa un’altra grandissima parata. La Virtus vuole chiuderla e spinge sempre più. Al 54’ viene annullato un gol a Golinucci per fuorigioco ma poco prima dell’ora gioco c’è la palla gol per iniziare a mettere al sicuro il risultato. Buonocunto lancia un ispiratissimo Lombardi che va veloce e una volta entrato in area cade a terra dopo il contatto con Fabbri: è calcio di rigore. Sul dischetto va Buonocunto che non sbaglia e fa 3-1. Il punto esclamativo sulla gara lo mette Vallocchia che a cinque dalla fine mette il sigillo: Golinucci guida la ripartenza dei Neroverdi poi – con il suo secondo assist di giornata – la mette in mezzo per il compagno che non può fallire. Da Acquaviva arriva il raddoppio della Fiorita che fa proseguire il bellissimo duello. Certo è che la Virtus ha il destino nelle proprie mani: se il prossimo weekend dovesse vincere contro il Tre Penne, i Neroverdi sarebbero campioni.

La Fiorita, come detto, dal canto suo ha fatto quello che doveva fare: vincere. Con un gol per tempo, la squadra di Manfredini batte il Domagnano e può ancora sperare nel titolo. Ad Acquaviva accade poco nelle prime fasi di gara. Il primo squillo prova a farlo il club di Montegiardino quando Fatica tenta l’incornata dopo la punizione di Amati, senza però trovare lo specchio. Prova a rispondere il Domagnano con il bel lavoro di Ferraro che salta Mazzotti poi però sul più bello calcia sull’esterno della rete. La gara prova ad aumentare di intensità e La Fiorita va vicina al vantaggio con Zampano che raccoglie il cross basso di Zafferani e calcia dal limite, la sfera poi esce di poco sopra la traversa. Sul finale di tempo però i Gialloblu riescono a spezzare l’equilibrio: Tommaso Guidi addomestica il pallone al limite poi una volta dentro l’area pesca Vitaioli che in allungo fa 1-0. Nella ripresa la squadra di Manfredini cerca il gol per chiuderla. Poco dopo l’ora di gioco, lo schema da corner fa liberare Jacopo Semprini che non colpisce bene ma un rimpallo favorisce Mazzotti, il difensore ci prova di testa mandando la sfera sulla traversa poi Virgilio da due passi non ribadisce in gol. Orfani dello squalificato Aziz Niang, La Fiorita nella ripresa mette dentro anche Alex Ambrosini. L’ex Victor nel finale si guadagna un calcio di rigore dopo un contatto con Parma che l’arbitro maltese Darryl Agius giudica irregolare. Sul dischetto va proprio Ambrosini che segna il 2-0 e chiude la gara. All’ultima giornata La Fiorita avrà il Cailungo, ma la vittoria per i Gialloblu potrebbe non bastare per aggiudicarsi lo Scudetto.

Se per il titolo come detto si dovrà aspettare l’ultima giornata, questo 29° turno ha regalato un nuovo verdetto. Con la vittoria per 1-0 sul Cailungo e la conseguente sconfitta del San Giovanni, la Juvenes-Dogana è ormai certa del settimo posto che vale l’accesso ai quarti dei playoff. Dopo il palo colpito in avvio da Pasquinelli, è la perfetta punizione di Francesco Stella al 41’ a regalare il vantaggio alla squadra di Manuel Amati. All’ora di gioco è Meluzzi che tenta anche lui il gol su punizione ma Francioni gli dice di no. Il Cailungo fatica a rendersi pericoloso, salvo al 77’ quando Quaranta riesce a trovare il gol in mischia ma l’arbitro annulla per fallo di mano. La Juvenes-Dogana non riesce a chiuderla, il Cailungo prova nel finale a beffare il club di Serravalle con il lancio profondo di Liverani per Jacopo Raschi che ci prova in allungo senza però trovare la palla per pochissimo. Alla fine basta la perla di Stella del primo tempo a dare i tre punti alla Juvenes-Dogana.

Vince anche il Faetano grazie ad un super Alessandro Brisigotti – autore di una tripletta – che abbatte il Fiorentino. Seppur fuori dai giochi playoff, la squadra di Girolomoni gioca un grande primo tempo. Al quarto d’ora la gara potrebbe subito sbloccarsi con il rigore a favore dei Gialloblu – guadagnato da Dulcetti atterrato in uscita da Simone Benedettini: sul dischetto va Brisigotti che però calcia fuori. Sul rinvio conseguente al rigore sbagliato, Brisigotti si riscatta immediatamente raccogliendo il pallone e battendo Benedettini per l’1-0 con un bel tocco morbido. Il raddoppio del Faetano arriva alla mezz’ora: percussione di Palumbo che però non riesce a sfondare, Cekirri a sua volta non allontana al meglio così ne approfitta Brisigotti che nell’occasione va con un destro preciso sul primo palo e fa 2-0. Piove – metaforicamente parlando – sul bagnato per il Fiorentino che deve fare anche a meno del suo portiere Benedettini che deve uscire per infortunio. Al suo posto entra Michele Berardi che si presenta con una super parata ancora su uno scatenato Brisigotti. Ad inizio ripresa da segnalare un’espulsione per parte: prima Gueye nel Fiorentino (53’) poi è Terenzi del Faetano (64’) ad andare anzitempo sotto la doccia. La giornata perfetta – salvo l’errore su rigore – di Brisigotti si concretizza al 80’ quando sfrutta un disimpegno difensivo non perfetto di Cekirri e batte in uscita Berardi. A rendere meno amara la sconfitta per il Fiorentino è il rigore nel finale di Mattia Stefanelli che batte Pelliccioni ed accorcia con il 3-1. Con questa sconfitta i Rossoblu sono fuori dalla lotta per il settimo posto ma comunque certi di andare al turno preliminare di playoff.

Questo il programma definitivo del 29° turno del Campionato Sammarinese BKN301:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 29. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Cosmos Libertas Piccoli (Cristiano, Tura) – Righi 13/04 0-1 Fiorentino Pennarossa Folgore Luci (Zaghini, Bellavista) – W. Villa 13/04 2-4 Domagnano Tre Fiori Tre Penne Ilie (Castillo, Vasilev) – Agius 13/04 2-1 Acquaviva San Marino Academy Murata Hafidi (M. Savorani, S. Savorani) – N. Villa 13/04 0-7 Montecchio Virtus San Giovanni Zani (Tuttifrutti, Cordani) – Andruccioli 14/04 4-1 Montecchio La Fiorita Domagnano Agius (Vasilev, Castillo) – Beltrano 14/04 2-0 Acquaviva Juvenes-Dogana Cailungo Delvecchio (Macaddino, Lerza) – Mineo 14/04 1-0 Domagnano Fiorentino Faetano Xhafa (Morisco, Sapigni) – Borriello 14/04 1-3 Fiorentino

FSGC | Ufficio Stampa