San Marino. Campionato: buona la prima per Faetano e Tre Penne

È del Faetano il primo gol della stagione 2025-26 ed arriva dopo meno di 300” dall’inizio del Campionato Sammarinese. A metterlo a segno è Morgante, bravo a girare di mancino il corner di capitan Zonzini per regalare il primo dispiacere al Murata di Camillini – confermato in panchina. Nella ripresa è ancora una palla inattiva a fare la fortuna dei Gialloblù del debuttante Spartera: il destro di Zonzini pesca questa volta il movimento di Kokeri, che bagna l’esordio siglando la rete del 2-0al 52’. La reazione del Murata è poca cosa, così che il Faetano può festeggiare i primi tre punti del proprio campionato.

Impiega metà frazione per sbloccare il risultato il Tre Penne: rinnovatissimo, riprende però ad esultare per una rete di Badalassi – tornato a far sognare Città dopo l’anno passato tra le file del Cosmos, da dove sono arrivati altri prezzi pregiati. Gran parte del merito del gol va attribuito a Peluso, scappato in corsia prima di spezzare il raddoppio e servire il bomber, irreprensibile nella deviazione sul primo palo. Completamente inedito il raddoppio, a firma di Berardi: l’attaccante sammarinese salta in agilità il proprio marcatore, prima di incassare una buona dose di fortuna nel rimpallo che fa fuori Benedettini al 37’. Nella ripresa i ritmi si abbassano ed il 2-0 con cui si è concluso il primo tempo va a referto dopo il triplice fischio.

Non ci sono reti allo stadio di Acquaviva, dove tanti giocatori della Juvenes-Dogana affrontano con i galloni dell’ex il San Giovanni.Occasioni da rete vere e proprie si contano sulle dita di una mano, benché quasi tutte a favore del club di Serravalle. I giocatori di Riccardo Boldrini hanno le polveri bagnate, tanto che l’unico 0-0 di serata non può dirsi troppo lontano dalla realtà dei fatti.

All’Ezio Conti di Dogana inizia la stagione della San Marino Academy, che marca il debutto in panchina di Roberto Di Maio. L’incontro si sblocca una manciata di minuti prima dell’intervallo grazie alla progressione irresistibile di Osayande – salito alla ribalta della cronaca lo scorso anno, in Granata fino a gennaio, per una rete dopo appena 5” dal fischio d’inizio. Trascorrono invece otto minuti nel corso del secondo tempo, prima che l’Academy possa celebrare la prima gioia stagione. Il pareggio matura dal 53’ dalla bandierina: Della Balda recapita al centro per Mattia Ciacci che batte Manzaroli con un perentorio colpo di testa. Equilibrio confermato fino al fischio finale, quando sono i giovani di Di Maio ad uscire maggiormente rammaricati per non aver fatto bottino pieno.

Il programma degli anticipi si completerà domani pomeriggio con Cosmos-Tre Fiori, Folgore-Cailungo e Pennarossa-Domagnano(quest’ultima, oltre che su Titani.tv, sarà trasmessa in diretta anche su FIFA+). Ultima ma non ultima, Virtus-La Fiorita – duello che nelle ultime stagioni ha determinato la corsa allo Scudetto – è programmata all’Ezio Conti di Dogana domenica, con fischio d’inizio alle ore 17:30.

SQUADRA SQUADRA DATA ESITO LUOGO San Giovanni Juvenes-Dogana 29/08 0-0 Acquaviva Murata Faetano 29/08 0-2 Domagnano Libertas San Marino Academy U22 29/08 1–1 Dogana Tre Penne Fiorentino 29/08 2-0 Montecchio Pennarossa Domagnano 30/08 17:30 Domagnano Cosmos Tre Fiori 30/08 17:30 Acquaviva Folgore Cailungo 30/08 17:30 Montecchio Virtus La Fiorita 31/08 17:30 Dogana Evidenziata in verde la partita trasmessa in diretta anche su FIFA+

FSGC | Ufficio Stampa