    • San Marino. Campionato di Fossa Olimpica: Perilli vince il titolo assoluto, successi anche per Berti, Tomassoni, Rigoni e Felici

    Nel fine settimana del 6 e 7 settembre la Federazione Sammarinese Tiro a Volo ha organizzato il campionato di specialità Fossa Olimpica. A laurearsi campionessa sammarinese è stata Alessandra Perilli, entrata in finale con il secondo punteggio. Insieme a lei sono entrati in finale Alfio Tomassoni, con il primo punteggio, seguita da Gian Marco Berti, Simone Rigoni, Mirea Andruccioli e Martina Tonini.

    Nella fase conclusiva Perilli è stata eletta vincitrice piazzandosi davanti a Simone Rigonisecondo, e Alfio Tomassoni terzo.

    Premiate anche le altre categorie con Gian Marco Berti che trionfa nell’Eccellenza; per Alfio Tomassoni successo nella Prima Categoria e per Simone Rigoni in Seconda, mentre Adriano Felici  è primo nei Veterani. Nelle Lady primoposto di Alessandra Perillisecondo di Mirea Andruccioli e terzo per Martina Tonini. 

    C.O.N.S.

