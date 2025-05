San Marino. Campionato: domenica di fuoco per le prime quattro

Si può considerare una domenica molto interessante quella che riguarda la 19° giornata di Campionato Sammarinese. Nel primo weekend di febbraio infatti si sfideranno – domenica e in contemporanea – tutte le prime quattro della classifica.

La capolista Virtus se la vedrà alle 15:00 con il Fiorentino, terza forza del campionato. Al “Crescentini” sarà sfida vera: da una parte i Neroverdi di Bizzotto – ancora senza lo squalificato Tortori – che vengono da ben 12 vittorie di fila, mentre dall’altra parte i Rossoblu di Tarini sono tra le sorprese dell’anno e vogliono continuare a stupire. La distanza in classifica tra le due compagini è di nove punti e all’andata la squadra di Acquaviva ha liquidato i Rossoblu con un netto 4-0.

Tutta da seguire anche il duello tra La Fiorita e Tre Fiori, sempre in campo domenica alle 15:00. I Gialloblu di Ceci sono a tre punti dalla vetta della Virtus mentre la squadra di Girolomoni è quarta a -1 dal Fiorentino. Teatro della sfida sarà l’Ezio Conti di Dogana per una gara tra due delle squadre più in forma: La Fiorita arriva da imbattuta (unica del torneo) e reduce da cinque vittorie di fila; Tre Fiori che ha ripreso a correre veloce con tre vittorie su cinque (le ultime due entrambe per 4-0).

All’andata fu gara vera, con La Fiorita che si impose di misura per 2-1.

In campo domenica pomeriggio anche Murata e Juvenes-Dogana (Domagnano, ore 15). I Bianconeri di Camillini stanno bene (sette punti nelle ultime tre) e vogliono punti per avvicinarsi al settimo posto che vale l’accesso diretto ai playoff (ora distante cinque punti). Più staccata la squadra di Fabbri – attualmente al 13° posto – ma con la volontà di arrivare almeno al turno preliminare.

A chiudere la giornata e il discorso relativo alle sfide domenicali, alle 18:00 scenderanno in campo a Montecchio Cailungo e Folgore. I favori del pronostico sono a favore della squadra di Falciano, attualmente quinta in classifica, anche se la squadra di Lasagni ha raccolto solo un punto nelle ultime due. Nonostante il terz’ultimo posto in classifica la squadra di Sarti non ha fatto male nel mese di gennaio (una vittoria, due pari, una sconfitta ) e tenterà di strappare punti preziosi in ottica post-season.

Guardando invece le partite di sabato che apriranno il 19° turno, punta alla terza vittoria di fila il San Giovanni. La squadra di Tognacci – attualmente al settimo posto – affronta un Faetano in piena crisi (quattro sconfitte di fila e undicesimo posto). La gara è in programma alle 15:00 sul sintetico di Domagnano.

Stesso orario ma campo differente – quello di Fiorentino – per l’incontro tra Pennarossa e Cosmos. Il tecnico gialloverde Andy Selva è ancora alla ricerca della prima vittoria per il club di Serravalle (due punti in tre partite da quando è al timone). Cosmos che peraltro non vince dal 15 dicembre 2024. Il Pennarossa dal canto suo è fanalino di coda ma recentemente Dolci e i suoi hanno trovato due preziosi pareggi che hanno dato morale.

In campo alle 15:00 a Montecchio anche Libertas e San Marino Academy. Una sfida molto delicata per la calda zona post-season: Granata e Titani sono a pochi punti dall’undicesimo posto che vale il turno preliminare (un punto di ritardo per la squadra di Buda, cinque per quella di Cecchetti). Inoltre le due squadre vengono da due sconfitte consecutive: un successo darebbe ad entrambe la spinta giusta per salire in classifica.

A chiudere il programma di sabato la gara tra Tre Penne e Domagnano (Montecchio, ore 18:00). Dieci punti nelle ultime cinque per la squadra di Berardi, che sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Biancoazzurri che però attualmente andrebbero al turno preliminare, ma con il settimo posto lontano solo un punto. È in una situazione piuttosto tranquilla il Domagnano – attualmente decimo – ma i Giallorossi devono fare attenzione alle inseguitrici distanti pochi punti. La squadra di Paolo Rossi inoltre non vince dal 8 dicembre.

Ecco infine il quadro – con orari e campi – della 18° giornata di campionato, con le partite che saranno tutte trasmesse in diretta streaming con telecronaca integrale sulla piattaforma Titani.tv:

Campionato Sammarinese 2024-25, 19. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORARIO LUOGO Faetano San Giovanni 01/02 Borriello (Tuttifrutti, S. Savorani) – W. Villa 15:00 Domagnano Pennarossa Cosmos 01/02 Mineo (Lunardon, Giannotti) – N. Villa 15:00 Fiorentino Libertas San Marino Academy 01/02 Luci (Cordani, Salvatori) – Hafidi 15:00 Montecchio Tre Penne Domagnano 01/02 Balzano (Cristiano, Zaghini) – Ricciarini 18:00 Montecchio Murata Juvenes-Dogana 02/02 Zani (Morisco, Gallo) – Ucini 15:00 Domagnano La Fiorita Tre Fiori 02/02 Andruccioli (Ercolani, Macaddino) – Albani 15:00 Dogana Virtus Fiorentino 02/02 Avoni (Bellavista, Savorani) – Vandi 15:00 Fiorentino Cailungo Folgore 02/02 Righi (Sapigni, Lerza) – Xhafa 18:00 Montecchio

