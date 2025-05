San Marino. Campionato: è il weekend di La Fiorita-Virtus

Messa da parte la pausa per le Nazionali ecco che ritorna puntualmente il Campionato Sammarinese. Il pezzo forte della 6° giornata è senza dubbio la super sfida tra La Fiorita e Virtus, in programma domenica pomeriggio (Montecchio, ore 15:00). La squadra di Montegiardino guida la classifica davanti a tutti e assieme al Tre Penne è l’unica imbattuta nel torneo. I Gialloblu di Montegiardino hanno dalla loro anche il miglior rendimento del campionato con ben quattro vittorie di fila. Vogliono senza dubbio riscattarsi e trovare punti preziosi i Neroverdi di Acquaviva, attardati di tre lunghezze dalla vetta e reduci dalla sconfitta con il Cosmos della 5° giornata. Nella Fiorita, per via dell’espulsione dello scorso turno, sarà assente Olcese – miglior marcatore dei Gialloblu con quattro reti come Buonocunto della Virtus. Bizzotto potrà anche pensare al turn-over in ottica Coppa Titano, con i suoi ragazzi che saranno impegnati mercoledì nella delicata sfida contro il Cosmos (all’andata 1-0 per i Neroverdi).

Proprio il club di Serravalle, guidato da Omar Lepri, sarà di scena sempre domenica contro il Domagnano (calcio d’inizio alle 15:00 a Domagnano). I Gialloverdi stanno bene – tre vittorie di fila – e sperano in un passo falso della capolista Fiorita per rosicchiare qualche punto (attualmente sono dietro di una sola lunghezza dalla squadra di Montegiardino). Dall’altra parte c’è un Domagnano che non vince dalla prima giornata e non naviga in acque tranquille (12° posto). Lepri non avrà però a disposizione Marcello Mularoni, fermato un turno dal giudice sportivo.

A chiudere il programma domenicale una delle tante sfide del Castello di Serravalle: Juvenes-Dogana e Folgore si daranno battaglia a Fiorentino (ore 15:00) in cerca di conferme e svolte. La conferma è ovviamente per il club di Falciano che sta viaggiando alla grande con i suoi quattro risultati utili consecutivi (-3 punti dalla vetta). Deve invece svoltare e cambiare rotta la Juvenes-Dogana di Achille Fabbri, alla ricerca della prima vittoria in campionato e con soli due punti raccolti sino a questo momento. Capitolo squalifiche: nella Folgore non ci sarà – per ben tre turni – il tecnico Oscar Lasagni mentre nella Juvenes-Dogana sarà orfana del capitano Michele Cevoli.

La sesta giornata comincerà però domani sera con due sfide previste alle 21:15. Ad Acquaviva si danno battaglia Pennarossa e Faetano: i Biancorossi di Dolci hanno un solo punto e puntano al primo successo stagionale; i Gialloblu di Ricchiuti dopo il successo sull’Academy vogliono mantenere il trend positivo.

È quasi un testa-coda invece la partita di Montecchio tra Murata e Cailungo: i Bianconeri di Grassi sono nelle parti alte del raggruppamento e dopo la prima sconfitta stagione dello scorso turno vogliono rialzare la testa; discorso diverso per i Rossoverdi di Sarti che con un solo punto – raccolto la giornata scorsa con il Tre Penne – restano nelle retrovie. Nel Murata sarà inoltre assente Luigi Petillo per squalifica.

Il menu del sabato prevede altre tre sfide, tutte in programma alle ore 15:00. C’è aria di derby in quel di Montecchio tra i Gialloblu del Tre Fiori e i Rossoblu di Fiorentino. La squadra di Girolomoni sta bene ed è in una comoda posizione di classifica (7° posto) mentre i “rivali” di Castello devono far fronte alle dimissioni del tecnico Leo Acori. L’andamento dei Rossoblu è altalenante (non vincono dal 21 settembre) ma sono comunque dietro al Tre Fiori di un solo punto.

Non è propriamente una stracittadina ma la sfida tra Tre Penne e Libertas non è mai banale. Il club di Città e quello di Borgo Maggiore si daranno battaglia a Fiorentino (sempre alle 15:00) con in palio punti pesanti. I Granata di Sperindio sono davanti in classifica rispetto ai Biancoazzurri di Berardi e i periodi di forma sono ben differenti: la Libertas viene da tre vittorie di fila (e non perde dall’esordio) mentre per il Tre Penne sono tre i pareggi consecutivi (quattro in totale e un solo successo). La squadra di Sperindio dovrà fare a meno di Fabio Tomassini – fermo per un turno – mentre nessun squalificato in casa Tre Penne.

Ad Acquaviva invece scendono in campo San Marino Academy Under 22 e San Giovanni. I Titani di Matteo Cecchetti sono ancora l’unica squadra senza punti in classifica e restano fanalino di coda. L’avversario dell’Academy non è dei più abbordabili: dopo un avvio difficile Tognacci e i suoi hanno trovato la formula giusta ed hanno confezionato due successi consecutivi (trascinati da un ottimo Augusto Garcia Rufer con 4 gol e 1 assist).

Questo dunque il quadro completo della 6° giornata di Campionato Sammarinese 2024-25. Ricordiamo inoltre che tutte le sfide saranno trasmesse in diretta streaming, e con telecronaca integrale in italiano, sulla piattaforma Titani.tv:

Campionato Sammarinese 2024-25, 6. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Pennarossa Faetano Zani (Gallo, Tura) – Albani 18/10 21:15 Acquaviva Murata Cailungo Piccoli (Macaddino, Sgrignani) – Borriello 18/10 21:15 Montecchio San Marino Academy San Giovanni Balzano (Gallo, Notarpietro) – W. Villa 19/10 15:00 Acquaviva Tre Penne Libertas Hafidi (Lunardon, Salvatori) – Ilie 19/10 15:00 Fiorentino Tre Fiori Fiorentino Mineo (Giannotti, Morisco) – Ucini 19/10 15:00 Montecchio Cosmos Domagnano Ricciarini (Cordani, Sapigni) – Righi 20/10 15:00 Domagnano La Fiorita Virtus Andruccioli (Macaddino, Bellavista) – Delvecchio 20/10 15:00 Montecchio Juvenes-Dogana Folgore Beltrano (Cristiano, Zaghini) – Xhafa 20/10 15:00 Fiorentino

FSGC | Ufficio Stampa