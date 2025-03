San Marino. Campionato: Folgore-La Fiorita si prende la scena nel weekend dei tre derby

Quasi metà degli incontri programmati per la 13° giornata di Campionato Sammarinese 2024-25 coinvolgeranno squadre afferenti allo stesso Castello. Curiosamente tutti nella giornata di domenica, nella quale sono previsti anche due posticipi.

Sabato, invece, torneranno a sfidarsi allo stadio Federico Crescentini Virtus e Faetano –affrontatesi in Coppa Titano nella serata di ieri. Gli uomini di Bizzotto partono coi favori del pronostico, nonché con l’obiettivo di mantenere il primato in classifica scommettendo sul fatto che la Folgore possa contribuire ad incrementarlo. In contemporanea, ma a Montecchio, sarà la volta di San Marino Academy-Pennarossa. Entrambe alla ricerca della seconda vittoria in campionato, hanno disperato bisogno dei tre punti per dare una sterzata alla propria stagione e immagazzinare entusiasmo su cui costruire progetti di rimonta sull’undicesimo posto – distante rispettivamente sette e nove lunghezze.

Alle 18:00 è in programma Fiorentino-Domagnano, sempre a Montecchio. La squadra di Tarini vuole riprendere il filo delle vittorie, interrotto dopo tre successi consecutivi dalla sconfitta di misura con La Fiorita, dove i Rossoblù hanno dimostrato di valere quanto una delle più serie candidate al titolo. Il Domagnano, di contro, è tornato al successo battendo con un netto 3-0 la Libertas nel posticipo del turno precedente.

Nel palinsesto domenicale, trovano spazio tre partite alle ore 15:00. La più attesa, senza ombra di dubbio, è Folgore-La Fiorita. Lo scorso anno, lo sgambetto del club di Falciano – grazie all’ex Pancotti – segnò un passaggio fondamentale nella corsa al titolo che poi ha premiato la Virtus. I Gialloblù di Montegiardino dovranno dimostrare di aver imparato la lezione e potranno fare leva anche su una maggiormente oculata gestione delle energie nell’infrasettimanale di Coppa Titano. Se i detentori del trofeo hanno potuto centellinare le forze, grazie all’ipoteca sul passaggio del turno posta nella gara di andata e omologata in appena dieci minuti di quella di ritorno, la squadra dell’ex Oscar Lasagni arriva da 120 minuti intensi e dispendiosi con il Tre Penne.

Quelli di Berardi, quantomeno, si presenteranno sì affaticati, ma rinvigoriti dalla qualificazione alle semifinali. Domenica si troveranno davanti il Murata, in un derby di certo spettacolare per la qualità degli interpreti in campo, ma su cui potrebbe pesare la reiterata assenza di un portiere di ruolo tra i Bianconeri. Sergio Grassi attende con impazienza l’apertura del mercato invernale per porre rimedio allo sfortunato episodio che sta pesando sulla classifica dei Bianconeri – battuti in tre delle ultime cinque uscite.

A Fiorentino toccherà al Tre Fiori, che incrocerà il fanalino di coda Cailungo. Non l’unico, visto che gli uomini di Sarti hanno recentemente centrato il primo successo stagionale per agganciare l’Academy in classifica. I Gialloblù stanno girando a ritmo scudetto e solo due genialate di Ben Kacem hanno negato loro un successo ai danni del Cosmos, lo scorso weekend.

Arriviamo così ai due posticipi domenicali, entrambi stracittadine sammarinesi. Borgo Maggiore aggiornerà i rapporti di forza dei propri club: il San Giovanni vuole confermarsi, dopo l’ottimo campionato dello scorso anno cui sta dando seguito con il settimo posto attualmente conseguito. La Libertas, di contro, ha incamerato un solo punto nelle ultime quattro partite ed il cambio di allenatore deve ancora produrre effetti concreti in campo. Chiude il programma Juvenes-Dogana-Cosmos, unica sfida programmata alle 18:30 e che si disputerà all’Ezio Conti di Dogana. Una gara da non sbagliare per i Gialloverdi di Lepri, che hanno perso nove punti dalla Virtus nelle ultime cinque partite disputate, scivolando a -5 dall’attuale capolista. Fronte Juvenes-Dogana, c’è la ferma volontà di dare continuità alle vittorie ottenute con Pennarossa e San Giovanni, mettendo alla prova i tangibili miglioramenti dell’ultimo periodo in una gara contro pronostico in cui non hanno nulla da perdere.

Questo il quadro della 12° giornata di Campionato Sammarinese 2024-25, con tutti gli incontri disponibili in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma Titani.TV.

Campionato Sammarinese 2024-25, 13. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Virtus Faetano 14/12 N. Villa (Cristiano, Giannotti) – Borriello 15:00 Fiorentino San Marino Academy Pennarossa 14/12 Hafidi (Cordani, Tura) – Mineo 15:00 Montecchio Fiorentino Domagnano 14/12 Luci (Ercolani, Morisco) – Zani 18:00 Montecchio Folgore La Fiorita 15/12 Ucini (Macaddino, Bellavista) – Hafidi 15:00 Domagnano Murata Tre Penne 15/12 Beltrano (M. Savorani, S. Savorani) – Albani 15:00 Montecchio Tre Fiori Cailungo 15/12 Ricciarini (Tuttifrutti, Lerza) – Avoni 15:00 Fiorentino San Giovanni Libertas 15/12 Righi (Salvatori, Zaghini) – Andruccioli 18:00 Montecchio Juvenes-Dogana Cosmos 15/12 Ilie (Sapigni, Gallo) – Balzano 18:30 Dogana

FSGC | Ufficio Stampa