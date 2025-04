San Marino, campionato Fustsal. Colpo del Tre Fiori al fotofinish: Tre Penne fuori dalle Fab Four

Una sconfitta amara e beffarda per il Tre Penne, che dice definitivamente addio alla possibilità di entrare nelle Fab Four del campionato sammarinese di futsal. Al Multieventi, nel posticipo della 29ª giornata, è il Tre Fiori ad avere l’ultima parola in una gara combattutissima e segnata da continui ribaltamenti di fronte. Il 3-2 finale, maturato nei secondi conclusivi, regala agli uomini di Venerucci l’ottavo posto, sottratto per un soffio al Fiorentino.

Il match parte subito su ritmi elevati. Il Tre Penne, costretto a vincere per alimentare le speranze di aggancio al quarto posto, si rende pericoloso già nelle primissime battute con un contropiede due contro uno concluso da Cola: il suo destro a incrociare finisce però a lato di un soffio. L’attaccante biancoazzurro si rende protagonista anche in fase difensiva, salvando sulla linea un’occasione ghiotta di Tamagnini. Lonfernini, portiere del Tre Fiori, è invece superlativo su due conclusioni pericolose di Sabatino e dello stesso Cola.

La pressione del Tre Penne si concretizza al 12’: Cola sfrutta un errore in uscita di Crescentini, ruba palla e fredda Lonfernini con lucidità. Ma i gialloblù non restano a guardare. Michelotti sfiora il pari, mentre Tamagnini impegna Casadei con un destro potente. Dall’altro lato, il palo nega a Ercolani il raddoppio. Prima dell’intervallo, anche Cola va vicino al gol in acrobazia.

Nella ripresa il copione non cambia. Lonfernini rischia grosso con una gestione avventata del possesso, ma Ercolani non ne approfitta. Poco dopo, l’attaccante del Tre Penne manca ancora il bersaglio su assist illuminante di Sabatino. Dall’altra parte, Podeschi e Cola provano a pungere, ma Casadei è attento.

La partita cambia volto al 42’: Maiani perde un pallone velenoso e il Tre Fiori punisce. Tamagnini serve Podeschi, che trova la zampata vincente per l’1-1. Poco dopo, ancora un’occasione per il Tre Fiori con Crescentini, ma Casadei salva il risultato. Il Tre Penne risponde con un’azione splendida di Gamba, che serve Contato: il numero 10 sciupa tutto da posizione favorevole.

Al 54’ arriva il nuovo vantaggio del Tre Penne: errore di Antonelli e Cola, invece di tirare, offre un assist perfetto a Ercolani che non sbaglia. Ma è un vantaggio che dura poco. Giorgini si guadagna un corner, da cui nasce il sinistro vincente di Michelotti: 2-2. Negli ultimi minuti succede di tutto. Casadei sfiora il gol su azione da portiere di movimento, ma è il Tre Fiori a piazzare la zampata decisiva. Su una punizione dal limite, la palla rimbalza in area e dopo una serie di tocchi arriva a Tamagnini, che firma il 3-2 a porta vuota.

Il Tre Penne tenta un ultimo assalto, ma Lonfernini dice no alla conclusione velenosa di Casadei. Il triplice fischio certifica l’uscita di scena dei ragazzi di Penserini dalla corsa alle Fab Four. Una serata da dimenticare per i biancoazzurri, mentre il Tre Fiori esulta: l’ottavo posto è di nuovo suo.

La Virtus, intanto, sorride: il k.o. del Tre Penne consente ai neroverdi di affrontare l’ultima giornata con maggiore serenità. Anche in caso di sconfitta, il quarto posto resterà nelle loro mani.

L’ultima sfida del turno si gioca ad Acquaviva, con Pennarossa e Cosmos pronte a chiudere una giornata ricca di emozioni.