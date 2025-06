San Marino. Campionato Futsal. MURATA vince il campionato e strappa il pass per la UEFA Futsal CHAMPIONS LEAGUE

Il Murata scrive la storia del Futsal sammarinese con una stagione da incorniciare: dopo aver alzato la Coppa Titano, i Bianconeri mettono in bacheca anche il titolo di campioni del Campionato Sammarinese di Futsal, chiudendo l’annata da imbattuti.

La finale giocata al Multieventi Sport Domus ha messo di fronte due squadre con ambizioni importanti, ma in campo non c’è stata davvero partita. Il Pennarossa, generoso ma troppo impreciso, ha dovuto piegarsi alla superiorità tecnica e tattica del Murata, che ha dominato la scena per larghi tratti, imponendosi con un netto 6-2.

La partita si è accesa fin dai primi minuti, ma è stato il Murata a prendere in mano il controllo. Busignani ha aperto le danze con una doppietta da vero leader offensivo, confermandosi giocatore chiave di questa stagione. A ruota sono arrivati anche i gol di Moretti, Ghiotti e Belloni, che hanno trasformato la gara in una passerella trionfale per i ragazzi di Francesco Spada.

Il Pennarossa ha provato a reagire affidandosi al solito Verri, autore di una rete che ha riacceso per un attimo le speranze biancorosse. Ma la solidità difensiva e la velocità nelle ripartenze del Murata hanno spento presto ogni velleità di rimonta.

Con questo successo, il Murata non solo conquista il campionato, ma ottiene anche il pass per la UEFA Futsal Champions League, torneo che vedrà per l’ennesima volta una squadra sammarinese provare a misurarsi con l’élite europea del calcio a 5.

Per la società bianconera si tratta di un trionfo che va oltre il campo: è il coronamento di un lavoro meticoloso portato avanti in questi anni, con una rosa compatta, un progetto tecnico solido e una visione ambiziosa. Nessuno, in questa stagione, è riuscito a fermare la corsa del Murata.