Futsal: vittoria in rimonta e in extremis per il Murata nel big match di Acquaviva con il Pennarossa che chiude il 17° turno di campionato. Sotto di due reti, la squadra di Spada la ribalta grazie ai colpi di Ercolani e Moretti – a segno nel recupero. In classifica così i Bianconeri, ancora imbattuti, restano in vetta a +4 sulla Fiorita.