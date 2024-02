San Marino. Campionato: Gasperoni decide La Fiorita-Cosmos

La Virtus doveva vincere per mettere pressione su La Fiorita e Cosmos, e la squadra di Bizzotto non ha mancato di farlo. Pur dovendo passare attraverso una sfida decisamente insidiosa con la San Marino Academy, capace di ribattere colpo su colpo gli affondi dei Neroverdi – nel frattempo passati in testa alla classifica. Subito avanti con Benincasa, innescato da un coast-to-coast di Rinaldi, la Virtus viene raggiunta alla mezz’ora da Giambalvo –in posizione avanzata in seguito ad un piazzato ed efficace sulla sponda di Casadei. Per il laterale sammarinese saranno due gli assist di giornate: il secondo al 36’, quando Giacopetti scavalca Lasagni con un morbido esterno mancino per il suo secondo gol consecutivo. Nel frattempo, però, la Virtus aveva rimesso la testa avanti con Pecci. A far saltare il banco è nuovamente Benincasa, che al 53’ sfrutta l’assolo di Buonocunto per depositare in fondo al sacco. Esito amaro per l’Academy, che si vede annullato il gol del possibile terzo pareggio di Valli Casadei. Il centrocampista è in offside sul tentativo a centro area di Giacopetti, essendoci un solo avversario tra sé e la linea di porta.

Tutto facile per il Tre Penne, che rischia poco o nulla con il Pennarossa e mantiene inalterate le distanze dalla Virtus. Sugli scudi Imre Badalassi, autore di una tripletta che lo proietta a quota 23 gol in 21 partite. Segna un gol ogni 63 minuti in campionato il bomber biancazzurro, che apre le danze al 4’ con un colpo di testa su traversone di Poggi. Nonostante qualche buona opportunità su entrambi i fronti, il risultato non varierà prima della ripresa. È il 50’ infatti, quando ancora Badalassi trafigge Barbieri con diagonale dal limite, mentre Nigretti cala il tris su arcuato traversone di Righini. A stretto giro il punto del 4-0, che vede ancora Badalassi protagonista: Battistini recupera e lancia, l’attaccante regala il quarto dispiacere alla difesa del Pennarossa. Prima della fine, c’è spazio anche per la rete dell’ex Cecchetti – che deve solo appoggiare di testa in fondo al sacco il preciso assist dell’implacabile Badalassi.

A dir poco divertente il confronto di Montecchio tra Faetano e Tre Fiori, che si sblocca già al 3’ sull’asse Cirrottola-Fedeli. Gli uomini di De Falco colpiscono in altre due circostanze a cavallo della mezz’ora: prima con la zuccata di Bernardi, poi con la splendida combinazione che manda in porta Cirrottola. Quest’ultimo è il grande protagonista di giornata, avendo sfornato la bellezza di tre assist decisivi: l’ultimo al 47’, per il poker griffato Bernardi. Un minuto dopo, sussulto d’orgoglio del Faetano che colpisce col suo uomo migliore, Brisigotti. Sinistro potente e preciso che spolvera l’incrocio dei pali di un’incolpevole Nardi, costretto a capitolare anche all’85’ per effetto del destro risolutivo di Bouguila al termine di un’insistita azione. Dopo un maxi-recupero concesso dal direttore di gara, il Tre Fiori può però festeggiare un successo che proietta il club di Fiorentino a nove punti dalla Virtus – capolista del primo pomeriggio.

Infila il suo terzo successo consecutivo, invece, il Domagnano. Che dal Faetano prende margine, incrementando il suo vantaggio sul dodicesimo posto (l’ultimo utile per qualificarsi ai play-off) a sei punti. I Lupi non sbagliano nello scontro diretto con la Libertas, che avrebbe potuto permettere ai Granata di superare il Faetano. Al termine di una partita gestita con personalità dall’inizio alla fine, il Domagnano raccoglie una meritata vittoria che prende corpo nella ripresa. Dopo un primo tempo a reti inviolate, anche per alcune ghiotte opportunità fallite da Nicola Zafferani, i Giallorossi trovano il vantaggio con Angelini – perfettamente imbeccato da Gregori. Il gol della tranquillità arriva in pieno recupero, con la bordata di Giovanardi che termina all’incrocio dei pali, battendo imparabilmente Del Prete.

La partita di maggior interesse era però programmata ad Acquaviva, dove il Cosmos – a caccia della tredicesima vittoria in serie – puntava a riaprire la corsa scudetto, incrociando La Fiorita. Sono i Gialloblù ad approcciare meglio e a sbloccare il risultato al 28’. Grande combinazione tra Gasperoni e Guidi, col capitano a raccogliere l’assist di tacco di uno dei tanti ex di giornata per piegare i guantoni a Simoncini. In precedenza, due infortuni avevano costretto al forfait Brighi e D’addario. Il Cosmos reagisce col destro dal limite di Zulli, neutralizzato da Zavoli. I Gialloverdi protestano al 41’ per l’intervento in ritardo di Grassi – già ammonito – ai danni di Sapori. Nel robusto recupero, due tentativi di Prandelli che non vanno a segno. Nel mezzo, Zampano si fa ipnotizzare da Simoncini che evita il raddoppio avversario. Gara vivace anche nella ripresa, inaugurata dalle nuove proteste del Cosmos per un contatto aereo tra Zavoli e Prandelli. La Fiorita risponde con la stoccata di Gasperoni, su cui Simoncini e compagni se la cavano. Sul versante opposto è monumentale il riflesso di Zavoli che nega a Prandelli un gol fatto. I Gialloblù di Montegiardino si preoccupano di amministrare il vantaggio, chiudendosi efficacemente. E se il Cosmos può provarci fino all’ultimo è anche per merito di Simoncini, decisivo sul colpo di testa di Niang all’84’. Nonostante i disperati tentativi del Cosmos, il risultato è confermato al triplice fischio. La Fiorita nuovamente capolista e così si presenterà allo scontro diretto con la Virtus del prossimo turno infrasettimanale. Il Cosmos interrompe la sua lunga serie di vittorie consecutive, scivolando a -8 dalla vetta ed al quarto posto.

Non sono da meno le emozioni prodotte da San Giovanni e Folgore, a Montecchio. La Folgore passa in vantaggio dopo dieci minuti esatti grazie alla zuccata di Pica su corner di Sartori. Gli uomini di Tognacci sono però tremendamente in partita e solo un gran riflesso di Venturini nega il pareggio a D’angeli al 19’. Preludio del tocco vincente di Bruma poco dopo la mezz’ora: l’attaccante tesserato a gennaio deve solo appoggiare in rete il pallone respinto da Venturini, decisivo sull’azione personale di Aprea ma impossibilitato a metterci un’altra pezza. Da rivedere le distanze nella terza linea giallorossonera, in difficoltà anche nella ripresa. Dopo un mancino alto di Bruma, è ancora D’angeli ad esplodere la sua proverbiale velocità – salvo incappare nei ricorrenti problemi di freddezza. Dote che non fa difetto ad Aprea, lanciato in profondità da Augusto Garcia e capace di aggirare Venturini prima di siglare il suo quarto gol stagione, quello della rimonta. Niente male per il centrocampista che finora ha sfornato altrettanti assist. Arriva così un prezioso successo per il San Giovanni, che ha tirato un sospiro di sollievo sul colpo di testa da due passi di Tsafack, impreciso dal limite dell’area piccola all’88’.

Di seguito il quadro della 21° giornata di Campionato Sammarinese BKN301, con tutti gli incontri che verranno trasmessi in diretta streaming e con telecronaca integrale su Titani.tv: