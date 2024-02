San Marino. Campionato: giorni caldi per la lotta allo scudetto

Il Campionato Sammarinese BKN301 si appresta a vivere giorni decisivi e fondamentali nella lotta scudetto. Tra domani e mercoledì si giocheranno due turni – il 21° ed il 22° – che potrebbero dare diverse indicazioni sulla vittoria finale.

Domani infatti si parte con un imperdibile La Fiorita-Cosmos, che si daranno battaglia alle 18:15 ad Acquaviva. Tanti i temi della supersfida a cominciare dalla domanda: può la squadra di Berardi – grande ex della partita – inserirsi con decisione nella lotta scudetto? A giudicare dai risultati e dal calendario la risposta è decisamente sì. I Gialloverdi infatti sono senza dubbio la squadra più in forma del momento con le sue 12 vittorie consecutive e la vittoria garantirebbe loro di avvicinarsi ulteriormente all’attuale capolista gialloblu. La classifica infatti attualmente vede proprio il club di Montegiardino al primo posto con 52 punti, seguito dalla Virtus (51) e Cosmos (47). Inoltre, dopo questo scontro diretto, martedì prossimo andrà in scena un altro big match quale Virtus contro La Fiorita.

Se dunque i Gialloblu di Manfredini hanno il destino nelle loro mani, la squadra di Bizzotto deve rialzarsi dalla clamorosa sconfitta dello scorso turno contro il Fiorentino che le è costata la vetta. Virtus che domani anticiperà alle 15:00 con una San Marino Academy in salute e in cerca di punti preziosi per la zona playoff. I Titani sono in striscia positiva da tre turni (un pareggio e due vittorie) ma lontani cinque lunghezze da quel undicesimo posto che vale il turno preliminare di playoff. Tra i ragazzi di Cecchetti non saranno della partita gli squalificati D’Addario e Mattia Sancisi mentre nella Virtus dovranno fare attenzione i diffidati Buonocunto, Tortori e Alessandro Golinucci in vista della gara con La Fiorita di martedì prossimo.

Nel pomeriggio di domani in campo anche Tre Penne e Tre Fiori. I Campioni in carica – che vengono da quattro vittorie di fila – se la vedranno con il Pennarossa sempre all’ultimo posto della classifica. La squadra di Città è favorita e una vittoria – con conseguente stop tra chi le sta davanti – darebbe loro la possibilità di accorciare il margine (attualmente di sette punti dalla vetta). Calcio d’inizio per le 15:00 ad Acquaviva.

Discorso simile anche per il Tre Fiori, dietro di due punti dal Tre Penne. De Falco e i suoi saranno di scena sempre alle 15 ma sul sintetico di Montecchio contro il Faetano. La squadra di Girolomoni non vince da due turni e vuole rialzare la testa dopo la sconfitta con il Domagnano lo scorso weekend che ha allontanato i Gialloblu dalla zona di post-season.

A proposito di zona playoff, altro scontro interessante è quello tra Domagnano e Libertas. I Giallorossi sono in buona forma con due successi di fila e vogliono mantenere il fatidico undicesimo posto; periodo complicato per la Libertas che non vince da oltre un mese (successo sul Pennarossa datato 13 gennaio) ma nonostante questo dista solo quattro lunghezze dalla squadra di Paolo Rossi. Domagnano che dovrà fare a meno degli squalificati Baffoni, Ferraro e Perazzini mentre tra i Granata assente Ottaviani.

Oltre al già citato scontro tra La Fiorita e Cosmos, alle 18:15 in campo a Montecchio anche San Giovanni e Folgore. Provenienti entrambe da una sconfitta (due di fila per la squadra di Lasagni) le due squadra navigano sempre con l’obiettivo – distante pochi punti – di quel settimo posto (ora di proprietà della Juvenes-Dogana a quota 29) che vale l’accesso diretto ai playoff.

Solamente due le gare del pomeriggio domenicale. Si preannuncia interessante la sfida di Montecchio tra Fiorentino e Juvenes-Dogana. La vittoria sulla Virtus ha caricato i Rossoblu che puntano con decisione al settimo posto. Seppur appaiate a quota 29 punti, è però la squadra di Amati davanti in virtù dello scontro diretto dell’andata (1-0 firmato Gianluca Benedetti). Fiorentino che per questa sfida dovrà fare a meno dello squalificato Davide Simoncini.

Saranno invece Murata e Cailungo a darsi battaglia alle 15:00 al “Federico Crescentini” di Fiorentino. I Bianconeri sono in un periodo opaco – merito delle due sconfitte consecutive – ma sempre in una posizione tranquilla per l’accesso ai playoff (quinto posto e a +6 sulle inseguitrici). È invece crisi per il Cailungo: reduce dal pesante 9-0 contro il Cosmos, i Rossoverdi di Bobo Sarti non raccolgono punti dal lontano 26 novembre e sono sempre alla penultimo piazzamento della classifica.

Di seguito il quadro della 21° giornata di Campionato Sammarinese BKN301, con tutti gli incontri che verranno trasmessi in diretta streaming e con telecronaca integrale su Titani.tv:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 21. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Tre Fiori Faetano Delvecchio (Battista, Giannotti) – W. Villa 17/02 15:00 Montecchio Virtus San Marino Academy Ilie (M. Savorani, S. Savorani) – Hafidi 17/02 15:00 Domagnano Libertas Domagnano Avoni (Cristiano, Morisco) – Beltrano 17/02 15:00 Fiorentino Pennarossa Tre Penne Borriello (Ercolani, Macaddino) – Xhafa 17/02 15:00 Acquaviva San Giovanni Folgore Vandi (Righi, Zaghini) – Andruccioli 17/02 18:15 Montecchio La Fiorita Cosmos Ucini (Bellavista, Gallo) – Xhafa 17/02 18:15 Acquaviva Cailungo Murata Mineo (Lerza, Sgrignani) – Zani 18/02 15:00 Fiorentino Juvenes-Dogana Fiorentino Piccoli (Salvatori, Notarpietro) – Villa 18/02 15:00 Montecchio

FSGC