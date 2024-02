San Marino. Campionato. Il Domagnano stoppa la Virtus, Giacopetti lancia l’Academy

Dopo oltre cento minuti in campo, agli ordini del gibilterriano Warwick, la Virtus va incontro al primo, amaro pareggio della propria stagione. Contro il Domagnano, sempre battuto nei tre precedenti in campionato e coppa, i Neroverdi – privi di Buonocunto e Battistini – non sfondano. Anzi, nel primo tempo sono i Giallorossi a farsi preferire, difettando in fase di realizzazione. La miglior opportunità al 25’, quando Babboni calcia in diagonale trovando una deviazione a negargli il vantaggio per una questione di centimetri. Il primo affondo della Virtus a ridosso della mezz’ora sull’asse Vallocchia-Pecci, con quest’ultimo a sparare alto da ottima posizione. Alla ripresa il club di Acquaviva si presenta senza Golinucci, che ha avuto la peggio in un contrasto aereo che ha costretto Ceccaroli a concludere la partita con una vistosa fasciatura al capo. Anche in avvio di ripresa è ancora il Domagnano ad andare vicino alla rete, con un gran mancino di Angelini deviato in corner da Passaniti. A metà secondo tempo l’episodio potenzialmente determinante: Tortori salta di slancio Parma e frana a terra nel contrasto con Baffoni. Warwick comanda il penalty, di cui è lo stesso Tortori ad incaricarsi. Destro in diagonale letto in anticipo da Colonna che respinge il calcio di rigore. L’episodio fiacca la Virtus e rinvigorisce il Domagnano, che all’84’ va a centimetri dalla rete dell’1-0: Ceccaroli calcia in diagonale, imprimendo uno strano effetto al pallone che incoccia sul lato interno del montante della porta. Immobile Passaniti, che poi si ritrova la sfera tra le mani. Nel frattempo, Colonna, infortunato, lascia la responsabilità della porta a Batori – disimpegnatosi alla grande sulla rovesciata di Rinaldi a tempo scaduto. Con questo risultato, La Fiorita domani avrà la possibilità di affiancare la Virtus in vetta ed il Tre Penne di rientrare definitivamente in corsa per il titolo – a patto di battere il Cosmos.

Vittoria di capitale importanza anche per la San Marino Academy, che passa da un primo tempo di sofferenza per assestare i colpi del successo nella ripresa col solito Giacopetti. Poco dopo il quarto d’ora Simoncini è pericoloso su corner, mentre al 19’ sono superlativi Battistini e Luvisi nel negare la rete a Salemme ed Hirsch. Una velleitaria conclusione di Bortolotto precede l’errore di Bottoni, da brevissima distanza. Al 26’ è invece strepitoso Battistini nel togliere dall’incrocio dei pali il destro fiondato di Abouzziane. Brivido dietro alla schiena del portiere poco dopo, quando Hirsch – con una magia – è andato ad un palmo da un altro gol da cineteca, come già ne ha siglati in stagione. Nella ripresa esce il sole ed anche l’Academy, vicina al vantaggio con Bortolotto e D’addario dopo appena 30”. I ragazzi di Cecchetti si fanno vedere anche con Famiglietti, che chiama in causa Benedettini. L’omologo Battistini ha un bel riflesso su Abouzziane al 68’, una manciata di minuti prima della rete annullata a Salemme. L’attaccante del Fiorentino addomestica il cross di Chiaruzzi con la mano, prima di battere Battistini. La partita è piacevole, con continui cambi di fronte che – al 75’ – portano Giacopetti a girare di testa il cross di Casadei, ma il suo tentativo risulta troppo centrale. Semplicemente perfetta, invece, l’azione personale che sblocca l’incontro due minuti più tardi. Giacopetti si libera con un rimpallo di Simoncini, prima di saltare di slancio Gueye e freddare Benedettini sul primo palo. Rete da antologia per Giacopetti, al suo terzo centro in stagione. Media ulteriormente ritoccata all’89’, quando sfrutta l’ottimo lavoro di D’addario per appoggiare il raddoppio nella porta vuota. In precedenza, altro bel riflesso di Battistini sul colpo di testa da breve distanza di Salemme.

Un successo che avvicina momentaneamente l’Academy al dodicesimo posto, occupato dal Faetano e – almeno fino alle 20:00 – anche dalla Libertas. I Granata hanno infatti vinto il derby di Borgo Maggiore contro il Cailungo, mantenendo i due punti di vantaggio sui Biancazzurrini di Cecchetti. A marcare la differenza, nel pomeriggio di Montecchio, il calcio di rigore trasformato da Morelli al 29’. In precedenza, erano stati i ragazzi di Sarti a farsi più pericolosi, chiamando Del Prete al riflesso su Giangrandi. Nella ripresa Lago non inquadra la porta da posizione invidiabile, mentre Grieco – sul lato opposto – non sfrutta un’uscita rivedibile di Morelli. Imprecisi i due successivi tentativi di Raschi, in azione personale e da piazzato, mentre Ulloa chiama Morelli alla deviazione in corner su palla inattiva. Curioso quanto avviene al 78’: Del Prete, dopo una parata su Giangrandi, trattiene il pallone troppo a lungo, spingendo Borriello a comandare la punizione di seconda a circa undici metri dalla porta della Libertas. Esecuzione affidata a Lago, che sbatte sul muro eretto a difesa della porta. Di lì alla fine, poco o nulla: il Cailungo incassa la tredicesima sconfitta consecutiva, mentre la Libertas interrompe un digiuno da reti che perdurava da sette incontri.

Annunciato, sebbene sudato, il successo del Murata ai danni del Pennarossa. Sono propri i Biancorossi a divorarsi una clamorosa occasione per sbloccare la gara in avvio: Salah chiama agli straordinari Benedettini, mentre Michelotti – tutto solo al limite dell’area piccola con la porta vuota – centra in pieno la traversa. Grave errore per gli uomini di Dolci, che si salvano sulla staffilata di Ura al 10’. La sfida è equilibrata e piacevole, con il Murata a crescere nel possesso e nelle opportunità create. Gaiani ci prova al 38’ senza trovare lo specchio dal limite. Nella ripresa la squadra di Angelini aggredisce fin da subito la partita, peccando in finalizzazione con Cicarelli, in apertura. Il risultato rimane in bilico fino al 73’, quando un eccesso di confidenza di Gentili regala un possesso extra in attacco al Murata. La successiva combinazione tra Cecconi e Cunha permette a quest’ultimo di sorprendere Barbieri con potente mancino, tutt’altro che angolato. Il Pennarossa ci prova fino alla fine, tornando dalle parti di Benedettini con la zuccata di Dinatale. Nell’area avversaria Echel si divora due grandissime opportunità per chiudere l’incontro, demandando il colpo del K.O. a Cecconi, a segno un minuto prima del 90’. Episodio che taglia le gambe al Pennarossa, sotto 3-0 appena novanta secondi più tardi con Echel.

Alle 18:15 si sono affrontate Faetano e Folgore. Sfida ricca di occasioni ed emozioni, che al 6’ ha già regalato due reti. A rompere gli indugi Cateni, su assist di Pancotti. Una manciata di secondi più tardi, lo stesso centrocampista entra in contatto con Lisi causando il rigore dell’1-1, trasformato per il Faetano da Brisigotti. La Folgore si vede annullare anche una rete per frazione, con Bernardi e Pica – pizzicati in fuorigioco –, salvo tornare in vantaggio grazie a Bernardi. Scattato al limite dell’offside, scavalca Manzaroli in uscita con un morbido pallone. I Gialloblù non sono nemmeno fortunati, sbattendo sul palo con Lisi da azione d’angolo. Negli ultimi dieci minuti, la Folgore la chiude con Pancotti e Golinucci. Il primo con un pregevole diagonale dopo aver spezzato un raddoppio, il secondo con un tap-in sulla parata di Manzaroli sul solito Pancotti.

Questo il quadro parziale della 23° giornata del Campionato Sammarinese BKN301: