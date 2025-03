San Marino. Campionato: il Fiorentino batte in rimonta il Cosmos e lo scavalca al terzo posto 

Il Fiorentino si regala il terzo posto grazie al 2-1 in rimonta sul Cosmos. Nella sfida di alta quota del 14° turno di Campionato – l’ultimo del 2024 – i Rossoblu di Tarini rimontano lo svantaggio e con il successo scavalcano in classifica proprio i Gialloverdi di Lepri.

Al pronti-via è subito Ben Kacem – ex della sfida – che tenta di sbloccarla ma il suo potente sinistro termina fuori dallo specchio. Il primo tempo è equilibrato e le due squadre vanno così a riposo sullo 0-0. In avvio di ripresa (50’) però è il Cosmos a portarsi in vantaggio con Marcello Mularoni che si inserisce bene, raccoglie il suggerimento di Grassi dalla sinistra e deposita il pallone in rete per il suo primo gol stagionale. Il Fiorentino però dimostra di essere una grande squadra e al 62’ trova il pareggio: cross di Bara dalla sinistra che trova Nicolò Chiaruzzi, veloce a colpire vicino all’area piccola e a bucare Righini. Non è un refuso in quanto il Cosmos ha dovuto proprio schierare titolare tra i pali lo stesso Righini a causa degli infortuni ai portieri Celato e Semprini. Il giocatore gialloblu però non fa rimpiangere i colleghi perché al 82’ è determinante per respingere di piede il nuovo tentativo a botta sicura di Chiaruzzi. Ma al 86’ il Fiorentino riesce a passare: Abouzziane viaggia veloce come al solito sulla sinistra poi calcia verso Righini che la tocca ma non la trattiene, sul tap-in arriva Omar Diop che gonfia la rete e fa impazzire i Rossoblu. Il finale del “Crescentini” è bellissimo. Prima Ben Kacem non trova lo specchio, poi è ancora Omar Diop che va ad un passo dalla doppietta personale a ridosso del novantesimo. Sul ribaltamento di fronte poi è ancora Ben Kacem il più pericoloso dei suoi quando il suo sinistro si stampa sul palo e non entra per questione di centimetri. Il Cosmos ci prova sino all’ultimo ma deve cedere alla rimonta vincente del Fiorentino che vince ancora (quattro nelle ultime cinque) e sale al terzo posto a quota 29 (a 6 punti dalla vetta).

L’unico pareggio domenicale è quello tra Domagnano e San Giovanni. A Montecchio comincia meglio la squadra di Rossi con il palo esterno colpito da Angelini in avvio (9’). A metà frazione la rete si gonfia per il Domagnano con Ferraro ma l’assistente dell’arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco.

Nonostante siano i Giallorossi a rendersi più pericolosi è il San Giovanni a sbloccare il match: lancio lungo di Robba che trova Augusto Garcia Rufer che controlla il pallone poi calcia dalla distanza con il mancino sorprendendo Colonna. Nella ripresa la gara si fa nervosa e al 63’ ne fa le spese Merendino che – dopo qualche scintilla in area – viene espulso da Delvecchio. Il Domagnano però resiste, soprattutto quando Colonna salva tutto su Aprea (77’). Al 86’ gli sforzi dei Giallorossi sono ripagati: Amati recupera sulla trequarti e poi sventaglia bene in mezzo dove arriva Perazzini che la colpisce al volo e trafigge Starna per il definitivo 1-1.

Successo invece netto del Cailungo sul Pennarossa: a Domagnano la squadra di Sarti si impone per 4-0 trovando così la sua seconda vittoria nelle ultime tre.

Il vantaggio rossoverde arriva a metà del primo tempo: pasticcio di Barbieri che dopo una facile uscita si fa scappare la sfera dalle mani, ne approfitta così Colagiovanni che colpisce a porta sguarnita dal vertice dell’area piccola.

Il raddoppio arriva subito ad inizio ripresa: Gori sulla trequarti va profondo, la difesa del Pennarossa allontana ma non troppo, sul pallone arriva così Labas – entrato nell’intervallo – che calcia benissimo dalla distanza con il destro trovando una parabola perfetta che non lascia scampo a Barbieri. La squadra di Dolci prova a pungere ma senza far male alla retroguardia di Sarti che nel finale (86’) la chiude definitivamente. È un altro grandissimo gol dei Rossoblu, sempre con un destro letale che questa volta porta la firma di Kevin De Luca che calcia al volo dopo un corner allontanato dalla difesa biancorossa. Nel recupero partecipa alla goleada anche Hirsch che ne salta un paio in area e poi la mette precisa con il mancino all’angolino. Vince così il Cailungo per 4-0 che abbandona l’ultimo posto in classifica relegando proprio il Pennarossa.

Questo il quadro completo della 14° giornata di Campionato Sammarinese, che va a chiudere il 2024. Il prossimo turno sarà nel nuovo anno, con la quindicesima giornata in programma nel weekend del 11 e 12 gennaio 2025.

Campionato Sammarinese 2024-25, 14. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Libertas Folgore 21/12 Balzano (Cristiano, M. Savorani) – Beltrano 0-1 Montecchio La Fiorita Juvenes-Dogana 21/12 Borriello (Salvatori, Tura) – Ricciarini 3-1 Domagnano Tre Penne San Marino Academy 21/12 Zani (Tuttifrutti, Giannotti) – Luci 3-2 Fiorentino Tre Fiori Virtus 21/12 W. Villa (Lunardon, Bellavista) – Righi 2-0 Montecchio Faetano Murata 21/12 Hafidi (Gallo, Sapigni) – Mineo 1-0 Dogana Domagnano San Giovanni 22/12 Delvecchio (Macaddino, Lerza) – Ucini 1-1 Montecchio Pennarossa Cailungo 22/12 Albani (Ercolani, Morisco) – N. Villa 0-4 Domagnano Cosmos Fiorentino 22/12 Andruccioli (Cordani, Zaghini) – Vandi 1-2 Fiorentino

FSGC | Ufficio Stampa