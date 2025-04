San Marino. Campionato: in arrivo l’ultimo infrasettimanale di regular season

Il Campionato Sammarinese BKN301 non conosce sosta e dopo aver archiviato nel pomeriggio di ieri gli incontri del 25° turno del torneo, oggi è già vigilia della quintultima giornata di regular season. Che propone alla Virtus, recentemente tornata davanti a tutti, un test probante con il Murata – di suo approdato al quinto posto, seppur in coabitazione con il Tre Fiori.

In orbita scudetto è proprio l’incontro che si disputerà mercoledì sera a Domagnano quello su cui si impernia l’imminente turno di campionato. I Bianconeri di Angelini hanno vinto quattro delle ultime cinque partite e rappresentano un ostacolo concreto nella marcia della Virtus, che di contro dovrà anche gestire energie e diffide in vista del prossimo week-end, quando gli uomini di Bizzotto se la dovranno vedere col Cosmos.

I Gialloverdi, in campo già domani a Montecchio, incroceranno il Pennarossa senza poter contare su Berardi, Errico e Loiodice – squalificati. Dolci ritrova invece Barbieri e Montalti, ma dovrà fare a meno di Pintore, espulso nella sconfitta contro il Cailungo. Straordinari per Fabrizio Morisco, primo assistente della gara dopo l’esperienza internazionale ad Andorra, condivisa con l’omologo Lunardon e gli arbitri William Villa e Vandi. Ad Acquaviva, tra poco più di ventiquattro ore, toccherà anche a Faetano e San Marino Academy. Con un ritardo in doppia cifra rispetto all’undicesimo posto, vincere è d’obbligo per entrambe per poter ancora sperare in una clamorosa rimonta. I Gialloblù dovranno forzatamente rinunciare a Ndao, ammonito in regime di diffida, e Tonti – destinatario di un cartellino rosso.

Cailungo e Libertas sono invece chiamate ad incrociare Tre Fiori e Tre Penne mercoledì sera. Partono indietro nel pronostico le due squadre afferenti al Castello di Borgo Maggiore, nonostante il Domagnano – non più tardi di ieri pomeriggio – ha dimostrato come una partita di grande solidità possa sovvertire le attese. Ora a sette punti dalla vetta, il Tre Penne non ha alternativa a tentare di vincere tutte le partite di qui alla fine, scommettendo poi su eventuali passi falsi di Virtus e La Fiorita. Dovrà farlo senza Pieri, almeno nella prossima partita. Il Tre Fiori è invece coinvolto nella difesa del quinto posto, ora condiviso con il Murata – avversario dopo la sosta. Nel Cailungo mancheranno Vittori e Gattei Colonna, tra le file gialloblù mancherà Cirrottola – migliore in campo nella sfida a La Fiorita.

Mercoledì anche il derby di Serravalle tra Folgore e Juvenes-Dogana. Separate da cinque punti in graduatoria, sono entrambe coinvolte nel lotto di altrettante squadre che inseguono il settimo posto. Vale la pena ricordare che tale piazzamento metterebbe al riparo dal Turno Preliminare dei play-off, che coinvolgerà invece le successive quattro squadre in graduatoria. Per tale obiettivo concorrono anche Fiorentino, San Giovanni e Domagnano. Queste ultime si affronteranno nel posticipo programmato sul sintetico di Domagnano, giovedì sera. Entrambe arrivano da un mese di ottime prestazioni, che hanno permesso alle squadre di Rossi e Tognacci di dare una convinta sterzata per quanto concerne l’obiettivo post-season.

Più complicato il prossimo impegno del Fiorentino, che ha posto rimedio a quattro sfide senza vittorie superando la Libertas per 4-3. A far storcere il naso a Camillini, è stata la gestione del punteggio: basti pensare che i Rossoblù – dopo aver rimontato il vantaggio della Libertas – conducevano 4-1 al 90’+2’. Cali di concentrazione che non sono certo ammessi nell’affrontare La Fiorita, mercoledì ad Acquaviva. Gli uomini di Manfredini ieri si sono aggrappati a Vitaioli per evitare in extremis la sconfitta con il Tre Fiori: un pareggio che non può comunque lasciare contenti i Gialloblù, ora a -2 dalla vetta ma con un calendario più abbordabile rispetto alla diretta concorrente.

Questo il programma della 26° giornata del Campionato Sammarinese BKN301, che sarà trasmessa in diretta integrale con commento in italiano su TITANI.TV: