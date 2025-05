San Marino. Campionato Internazionale di Calisthenics nella specialità del Streetlifting a Lugano: grandi risultati per gli atleti di “EVOLVE  RSM” 

Domenica 11 maggio si è svolto a Lugano il Campionato internazianle di Calisthenics nella specialità del Streetlifting. In gara 30 atleti provenienti da Italia, Svizzera, Francia, Germania e Repubblica di San Marino.

In gara per l’Associazione “EVOLVE RSM” – affiliata alla Federazione Sammarinese Pesi- gli atleti: Pasquale Cardillo, Cristian Fattori, Andrea Sparnacci e Martina Zonzini. Pasquale Cardillo, coach dell’associazione questa volta è sceso in campo con i suoi ragazzi ottenendo il terzo posto nella categoria Push&Pull. Bronzo anche per la nostra sammarinese Martina Zonzini nella categoria Women e il premio di Best lift Muscle up con 26,25 kg per l’atleta di punta Andrea Sparnacci. “Siamo fieri dei risultati portati in gara, gli atleti Evolve sono riusciti tutti a superare i loro personal record e questa è la soddisfazione più grande” -parole dei coach Pasquale Cardillo ed Emily Putti La prossima gara si terrà al Rimini Wellness, il 31 Maggio prossimo , dove questa volta assisteremo ad una competizione tutta al femminile con le atlete Alessia Orioli ed Emily Putti.