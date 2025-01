San Marino. Campionato: la prima del 2025 chiude il girone di andata

Il 15° turno di Campionato Sammarinese apre il 2025 ma chiude il girone di andata. Siamo infatti arrivati al giro di boa della competizione, con la Virtus che guarda tutti dall’alto verso il basso. I Neroverdi di Gigi Bizzotto saranno in campo domenica 12 alle ore 17:00 a Montecchio contro il Pennarossa. È di fatto il più classico dei testa-coda, visto l’attuale ultimo posto dei Biancorossi di Filippo Dolci. Nella squadra di Acquaviva mancheranno però gli squalificati – e titolari – Golinucci, Battistini e Rinaldi.

Giocherà invece d’anticipo La Fiorita, dietro alla capolista di soli tre punti e con la volontà di agganciare momentaneamente i rivali. I Gialloblu di Ceci saranno di scena sabato alle 15:00 a Dogana contro il Murata. Periodo difficile per i Bianconeri, fermi al nono posto e con un solo punto nelle ultime quattro. Grassi inoltre non avrà nemmeno a disposizione Peters, squalificato.

Vuole continuare a stupire il Fiorentino, attualmente al terzo posto. La squadra di Tarini sabato alle 15:00 se la vedrà con il Faetano di Ricchiuti, reduce dal successo di misura nell’ultima gara del 2024. Tre gli squalificati: i Gialloblu non avranno a disposizione Acquarelli e Festa Gallo mentre i Rossoblu non potranno disporre di Boubacar Diop.

Il ricco programma del sabato – quattro gare alle 15 e una alle 18 – prosegue con il duello tra Folgore e Domagnano (Fiorentino, ore 15). La squadra di Lasagni sta bene, con sette punti nelle ultime tre che l’hanno fatta salire sino al terzo posto assieme al Cosmos. Più attardato il Domagnano (12 punti tra le due squadre) ma comunque in zona post-season (11° posto). Saranno quattro gli assenti della sfida: il Domagnano non avrà Merendino, Mazzavillani e il tecnico Rossi mentre nella Folgore non ci sarà Miori.

In campo alle 15:00 sul sintetico di Montecchio anche Cailungo e Libertas. Periodo nero per la squadra di Borgo Maggiore, con cinque sconfitte di fila e senza successi dal lontano 6 ottobre. Seppur più indietro in classifica (penultimo posto), va meglio alla squadra di Sarti grazie a due vittorie nelle ultime tre. Unico squalificato per l’incontro è Buzi della Libertas.

A chiudere il programma degli anticipi di sabato è la sfida tra Juvenes-Dogana e Tre Penne (Montecchio, ore 18). La squadra di Fabbri è in cerca di punti per risalire in zona post-season (attualmente distante 6 lunghezze). Davanti ci sarà un Tre Penne in forma (tre vittorie di fila tra campionato e coppa e ottavo posto) voglioso di agganciare il treno diretto per i playoff.

A proposito di post-season, la sfida di domenica delle 15:00 (Domagnano) tra San Giovanni e Tre Fiori potrebbe già considerarsi un antipasto di quanto potremo vedere dopo la stagione regolare. Le squadre di Girolomoni e Tognacci stanno bene e sono raccolte in soli tre punti: i Gialloblu sono al sesto posto mentre i Rossoneri seguono dietro. La squadra di Tognacci proverà anche a “vendicare” l’eliminazione subita in Coppa Titano agli Ottavi proprio per mano del Tre Fiori. Tognacci però non avrà a disposizione lo squalificato De Nicolò, non ci sarà invece Pesaresi tra i Gialloblu.

Alle 15:00 di domenica in campo anche Cosmos e San Marino Academy. Al “Federico Crescentini” di Fiorentino la squadra di Lepri vuole riscattarsi dopo la sconfitta – in rimonta – subita con il Fiorentino nello scorso turno. I Gialloverdi, attualmente al quarto posto e a 8 punti dalla vetta – possono contare sia sul miglior attacco del campionato che sul capocannoniere Ben Kacem. I Titani di Cecchetti, con un solo successo nelle ultime cinque, restano al penultimo posto in classifica e la zona post-season distante attualmente otto punti. Unico squalificato della sfida è Federico Ciacci per l’Academy.

Ricordiamo infine che tutte le gare del 15° turno di Campionato Sammarinese saranno come sempre trasmesse in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma Titani.TV.

Questo il quadro completo:

Campionato Sammarinese 2024-25, 15. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Domagnano Folgore 11/01 Ricciarini (Lunardon, Zaghini) – Mineo 15:00 Fiorentino Fiorentino Faetano 11/01 Ucini (S. Savorani, M. Savorani) – Zani 15:00 Domagnano Cailungo Libertas 11/01 Vandi (Salvatori, Gallo) – W. Villa 15:00 Montecchio Murata La Fiorita 11/01 Avoni (Bellavista, Lerza) – Balzano 15:00 Dogana Juvenes-Dogana Tre Penne 11/01 Xhafa (Cordani, Morisco) – Hafidi 18:00 Montecchio San Marino Academy Cosmos 12/01 N. Villa (Macaddino, Sapigni) – Albani 15:00 Fiorentino San Giovanni Tre Fiori 12/01 Beltrano (Ercolani, Cristiano) – Delvecchio 15:00 Domagnano Virtus Pennarossa 12/01 Righi (Tuttifrutti, Giannotti) – Borriello 17:00 Montecchio

FSGC