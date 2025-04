San Marino. Campionato: la Virtus segna, soffre e difende il primato a tre partite dalla fine

Le quattro protagoniste delle semifinali di Coppa Titano disputate a metà settimana sono scese in campo questo pomeriggio, sfidandosi a distanza per quel che riguarda lotta al titolo – questione limitata a Virtus e La Fiorita – e l’obiettivo Quarti di Finale playoff, garantito dalle prime sette posizioni in graduatoria, cui ambiscono tutte le altre.

Prestazione autorevole del Cosmos, che impiega poco più di una frazione di gioco per archiviare la pratica Tre Fiori. La squadra di Girolomoni paga gli straordinari di Coppa Titano e dopo aver rischiato grosso sui tentativi di Badalassi a cavallo della mezz’ora, capitola dal dischetto. Rapidissimo Ben Kacem ad anticipare Braschi che lo atterra in area. Dagli undici metri Badalassi ritrova il gol dopo oltre due mesi, spiazzando Nardi al 33’. Cinque minuti più tardi il Tre Fiori ha la palla del pareggio, ma Benedettini preferisce un ricamo alla conclusione dal cuore dell’area. Più concreti gli avversari, in gol con Carbonara un minuto prima dell’intervallo. Tiro-cross che, spinto dal vento in direzione della porta, sorprende Nardi e vale il punto del 2-0. Nella ripresa lo spartito non cambia, con la squadra di Selva a colpire in meno di due minuti: Nardi è miracoloso su Biral, ma nulla può sul tap-in vincente di Badalassi, che cala la doppietta contro la prima squadra sammarinese ad aver scommesso su di lui. I Gialloblù hanno un moto d’orgoglio al 53’, conquistandosi un penalty (tocco di mano di Fatica) che Prandelli calcia centralmente per battere uno specialista come Semprini. Prima della fine c’è spazio per la gran girata di Badalassi, che scheggia il palo alla destra di Nardi – immobile nella circostanza – e per la monumentale chiusura di Grassi, immolatosi al 75’ per negare a Bernardi la rete del 2-3 con 15 minuti ancora da giocare. Matura così una vittoria meritata per il Cosmos che sale al quinto posto in solitaria, scavalcando in un colpo solo San Giovanni e Tre Penne.

Per la settima settimana consecutiva, Virtus e La Fiorita mantengono le distanze in vetta alla classifica. Sei vittorie a testa ed un pareggio nello scontro diretto hanno permesso alla squadra di Bizzotto di presentarsi allo sprint finale con un tesoretto di cinque punti da capitalizzare nei prossimi turni con Faetano, Tre Fiori e Pennarossa. Con il Tre Penne, i campioni in carica hanno colpito in coda al primo tempo con Rinaldi – a segno con un destro dal limite dell’area. In precedenza, plurime occasioni per Rizzo, Buonocunto e Ciacci neutralizzate dai guizzi di un superbo Migani. Nella ripresa emerge la qualità del Tre Penne, che deve reprimere l’esultanza sul gran gol di Tommaso Guidi per via di una precedente spinta sanzionata a Nigretti. Dopo l’ora di gioco la Virtus si salva due volte per il rotto della cuffia: Rinaldi si sostituisce a Passaniti sulla conclusione da due passi di Ricciardo, che poco più tardi pecca di concretezza davanti al portiere. A completare il disimpegno è De Lucia, che allontana il pallone nei pressi della linea di porta. I ragazzi di Bizzotto dimostrano di saper soffrire e – come spesso capita alle grandi squadre – capitalizzare le occasioni da rete. Così, all’81’ Golinucci si inserisce centralmente e viene atterrato in area da Migani. Rigore evidente, affidato a Vallocchia: il centrocampista incrocia col mancino per depositare il 2-0 in fondo al sacco. Che non sia la giornata più fortunata per il Tre Penne lo si evince anche dalla semirovesciata dal cuore dell’area di Barretta, che schiaccia il pallone col destro prima di vederlo infrangersi sulla traversa. Vittoria di capitale importanza per la Virtus, che intravede il traguardo del secondo scudetto consecutivo.

La Fiorita piega il Fiorentino a Montecchio, dopo un primo tempo a reti inviolate in cui il club di Montegiardino è più vivace e volitivo, ma manca del killer instinct con Lunadei e Massari. I ragazzi di Ceci sfondano ad inizio ripresa con Mazzotti, uomo copertina nel pomeriggio dei Gialloblù. Gasperoni ricicla un corner sul lato opposto, riproponendo al centro dove lo sciagurato colpo di testa di Diagne finisce per servire nell’area piccola Mazzotti, difensore dall’invidiabile fiuto del gol. Al 58’ arriva il raddoppio in acrobazia con Affonso, premiato prima dell’incontro come miglior giocatore del mese di marzo. Tra le due reti, doppia opportunità con capitalizzata dal Fiorentino per rimettere tutto in equilibrio con Belward e Abouzziane. La squadra di Tarini conferma la scarsa confidenza con la rete delle ultime settimane, cosa che non difetta a Mazzotti – autore della doppietta personale al 72’, ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Chiude con il clean sheet La Fiorita, che deve ringraziare Zavoli sul destro deviato di Dolcini al 62’ sul risultato di 0-2. Prestazione a tutto tondo per i Gialloblù che incamerano tre punti più che meritati, ma non riescono a limare il ritardo in classifica che li vede al secondo posto a -5 dalla capolista.

Questo il quadro completo della 27° giornata di Campionato Sammarinese 2024-25, che può essere rivista on-demand e in maniera totalmente gratuita sulla piattaforma Titani.tv.

Campionato Sammarinese 2024-25, 27. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Libertas Domagnano 05/04 Ucini (Tuttifrutti, Gallo) – Avoni 1-0 Dogana Juvenes-Dogana Pennarossa 05/04 Righi (Zaghini, Ercolani) – Albani 1-0 Domagnano San Marino Academy Cailungo 05/04 Vandi (Macaddino, Tura) – W. Villa 1-1 Fiorentino Folgore Faetano 05/04 N. Villa (Guidi, Lerza) – Ilie 1-1 Montecchio San Giovanni Murata 05/04 Borriello (Bellavista, Giannotti) – Zani 0-0 Montecchio Tre Fiori Cosmos 06/04 Beltrano (M. Savorani, S. Savorani) – Hafidi 1-3 Fiorentino Virtus Tre Penne 06/04 Xhafa (Sapigni, Cordani) – Righi 2-0 Domagnano Fiorentino La Fiorita 06/04 Balzano (Morisco, Zaghini) – Andruccioli 0-3 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa