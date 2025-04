San Marino. Campionato: la Virtus si prepara ai festeggiamenti

©FSGC/Montanari

La 30ª e ultima giornata del Campionato Sammarinese avrà eccezionalmente l’orario delle 16:00 per le partite della domenica, mentre il sabato sarà caratterizzato da un primo blocco di quattro gare in contemporanea alle 15:00 e un posticipo alle 18:15.

A Domagnano si sfideranno Folgore e Domagnano. I Giallorossoneri, certi della loro presenza ai playoff diretti, vogliono chiudere la regular season con una vittoria che consentirebbe loro di consolidare la quarta piazza. Di fronte troveranno i Lupi, a cui resta solamente il proposito di chiudere al meglio una stagione priva di post-season.

Cosmos e San Marino Academy giocheranno allo stadio “Ezio Conti” di Dogana. I ragazzi di Selva vogliono assolutamente conquistare i tre punti per mettere al sicuro il quinto posto, difendendosi dagli attacchi del San Giovanni e del Tre Penne, sotto per solo un punto. I Titani, invece, scenderanno in campo con un solo obiettivo: evitare l’ultima posizione. Il loro duello a distanza con il Pennarossa è ancora aperto e un risultato diverso da una vittoria potrebbe non rivelarsi sufficiente per evitare il posizionamento più sgradito.

Allo stadio “Federico Crescentini” di Fiorentino andrà in scena Tre Fiori – San Giovanni. I Gialloblu, già sicuri del terzo posto, cercano una vittoria che possa lanciarli ulteriormente verso la post-season. Dall’altra parte, però, si troveranno i Rossoneri, che inseguono l’obiettivo quinto posto, da raggiungere a spese di Tre Penne e Cosmos.

Tre Penne e Juvenes-Dogana scenderanno in campo a Montecchio sempre alle ore 15:00. I Biancoazzurri, a pari punti con il San Giovanni, vogliono assolutamente migliorare il proprio piazzamento finale. Di fronte si troveranno i ragazzi di Fabbri, reduci da una clamorosa vittoria contro La Fiorita, un successo che ha avuto effetti importanti sul campionato consegnando, di fatto, lo scudetto alla Virtus, ma che soprattutto ha blindato la partecipazione della squadra di Serravalle ai playoff.

Sempre allo stadio di Montecchio, ma alle ore 18:15, si giocherà il derby tra Libertas e Cailungo, una sfida tra le due squadre di Borgo Maggiore che, però, non avrà ripercussioni in chiave playoff in quanto entrambe sono già proiettate alla prossima stagione. Semmai i Rossoverdi, reduci dalla vittoria per 7-0 contro il Pennarossa, possono puntare a scippare la posizione proprio ai Granata.

Per quanto riguarda la giornata domenicale, a Domagnano si sfideranno Faetano e Fiorentino alle ore 16:00. I Gialloblu, non vincono da oltre un mese e mezzo e rischiano di essere sorpassati dalla Juvenes-Dogana, distante un solo punto. Dall’altra parte i Rossoblu, ormai fuori dai playoff diretti, cercano un successo per lanciarsi in ottica post-season.

Alla stessa ora ma allo stadio di Dogana scenderanno in campo Pennarossa e Virtus. I Biancorossi, ultimi in classifica, devono riscattare l’amara sconfitta dell’ultimo turno e tentare un’impresa contro la squadra che ha dominato il campionato. La Virtus, fresca di titolo e campione per il secondo anno consecutivo, celebrerà ufficialmente lo scudetto e riceverà il trofeo, ma vuole chiudere in bellezza questo percorso straordinario.

Allo stadio di Montecchio, invece, andrà in scena La Fiorita – Murata. I ragazzi di Ceci devono dimenticare in fretta la sconfitta contro la Juvenes-Dogana, che ha fatto perdere loro l’imbattibilità stagionale e ha consegnato il titolo alla Virtus. Per chiudere in maniera positiva la stagione regolare, i Gialloblu devono ritrovare il successo. Dall’altra parte i Bianconeri, reduci da tre pareggi, vogliono cercare di fare punti provando a sfruttare il momento di difficoltà degli avversari. La sfida tra La Fiorita e Murata sarà inoltre trasmessa sulla piattaforma streaming FIFA+.

Questo il programma della 30° giornata di Campionato Sammarinese, integralmente trasmessa in diretta streaming – e in maniera totalmente gratuita – sulla piattaforma Titani.tv.

Campionato Sammarinese 2024-25, 30. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Folgore Domagnano 26/04 Albani (S. Savorani, M. Savorani) – Andruccioli 15:00 Domagnano Cosmos San Marino Academy 26/04 N. Villa (Macaddino, Bellavista) – Beltrano 15:00 Dogana Tre Fiori San Giovanni 26/04 Righi (Cristiano, Ercolani) – Vandi 15:00 Fiorentino Tre Penne Juvenes-Dogana 26/04 Borriello (Gallo, Morisco) – Ilie 15:00 Montecchio Libertas Cailungo 26/04 Avoni (Giannotti, Zaghini) – W. Villa 18:15 Montecchio Faetano Fiorentino 27/04 Ilie (Tuttifrutti, Tura) – Ucini 16:00 Domagnano Pennarossa Virtus 27/04 Vandi (Sapigni, Sgrignani) – Righi 16:00 Dogana La Fiorita Murata 27/04 Ricciarini (Cordani, Lerza) – Xhafa 16:00 Montecchio in verde è evidenziato l’incontro che sarà distribuito sia su TITANI.TV che su FIFA+.

Clicca qui per la classifica aggiornata.



