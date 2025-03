San Marino. Campionato: le prime cinque tutte in campo domani

Sarà un sabato ricco e intenso quello che farà partire la 24° giornata di Campionato BKN301. Nel primo weekend del mese di marzo le prime cinque in classifica scenderanno in campo tutte domani, con la lotta per il vertice sempre più aperta dopo gli ultimi scontri.

Ora Virtus e La Fiorita sono appaiate a quota 58 – con i Neroverdi avanti per gli scontri diretti a favore – ma il Tre Penne è in scia a quattro lunghezze di distanza. Neroverdi e Gialloblu giocheranno in contemporanea domani alle 15:00. La Virtus sarà di scena a Fiorentino con il Faetano: i Gialloblu di Girolomoni non stanno vivendo uno dei loro migliori momenti (una vittoria nelle ultime cinque) ma sono in cerca di punti per avvicinarsi alla zona playoff (distante ora 5 punti). Nelle fila dei Neroverdi di Bizzotto invece non sarà della partita l’attaccante Loris Tortori, squalificato dal giudice sportivo.

È di fatto un testa-coda quello di Domagnano tra La Fiorita e Pennarossa. I Biancorossi di Dolci non hanno ancora registrato un successo e restano sempre all’ultimo posto con soli due punti raccolti sino ad ora. La squadra di Manfredini è tornata al successo dopo lo stop con la Virtus e punta alla vittoria numero 20 (su 24 partite). Tre gli squalificati per la sfida in programma alle 15: nel Pennarossa non ci sarà Diedhiou mentre nella Fiorita mancherà il capitano Marco Gasperoni e Matteo Vitaioli.

Dietro al tandem che guida la classifica, il Tre Penne vuole continuare a mantenere il suo ottimo periodo di forma. I Campioni in carica vincono da sette partite di fila, trascinati da un super Badalassi sempre più capocannoniere. Domani i Biancazzurri – senza lo squalificato Stefano Ceci in panchina – se la vedranno alle 18:15 con il Fiorentino: i Rossoblu sono in una comoda posizione di metà classifica ma non vincono da tre turni.

Dopo il filotto di vittorie delle scorse settimane, il Cosmos vuole rialzare la testa. La squadra di Berardi non vince da tre turni – con un solo punto raccolto – e sembra ormai tagliata fuori dalla lotta per il vertice (la vetta ora è a 10 punti). Domani a Montecchio alle 18:15 sarà poi “derby” di Serravalle contro una Juvenes-Dogana in salute. Amati e i suoi sono in striscia positiva da quattro turni (tre vittorie ed un pari) e vogliono mantenere il settimo posto che vale l’accesso diretto ai playoff.

Dietro al Cosmos – a sole due lunghezze – c’è il Tre Fiori che domani sfida la San Marino Academy. I Gialloblu di De Falco vengono dalla sconfitta con la Juvenes-Dogana e non vincono da due turni. I Titani di Cecchetti – in passato allenatore del Tre Fiori – hanno invece trovato tre punti fondamentali lo scorso weekend contro il Fiorentino che li mantiene vicini alla zona playoff. Uno squalificato per parte: De Lucia per il Tre Fiori, Nicolò Sancisi per l’Academy. Si gioca alle 15:00 sul sintetico di Montecchio.

A completare le gare del pomeriggio di sabato anche il duello tra Domagnano e Cailungo. I Giallorossi sono la miglior squadra della parte medio-bassa della classifica essendo imbattuti da cinque turni. Grazie al trend positivo, la squadra di Rossi si mantiene salda all’undicesimo posto che vale i playoff e domani vorrà allungare contro un Cailungo sempre più in crisi. I Rossoverdi perdono da 13 partite di fila, con la zona playoff sempre più lontana. Capitolo squalifiche: non saranno della sfida Kevin Zonzini per il Cailungo e Emanuele Gregori per il Domagnano.

Solamente due invece le gare in programma domenica. Si preannuncia interessante la sfida tra Murata e Folgore, in campo alle 15:00 a Montecchio. I Bianconeri sono sesti e ormai certi dell’accesso diretto ai playoff; inoltre Angelini e i suoi hanno registrato due vittorie nelle ultime tre. È tornata invece al successo la Folgore di Lasagni nell’ultimo turno contro il Faetano. La squadra di Falciano – ora al nono posto – vuole però accorciare sul settimo posto dei “cugini” della Juvenes-Dogana. Non ci sarà però Enrico Golinucci in mezzo al campo perché fermato un turno dal giudice sportivo.

L’altra gara domenicale, sempre alle 15:00, è quella tra San Giovanni e Libertas. I Rossoneri sono decimi con 27 punti e con un discreto margine di sicurezza sulle inseguitrici. Tra queste ci sono proprio i Granata, ora al tredicesimo posto grazie al successo di misura sul Cailungo nello scorso turno. Con una vittoria la Libertas, ora a quota 20 punti, si rilancerebbe al meglio in chiave post-season.

Di seguito ecco il programma completo della 24° giornata di Campionato Sammarinese BKN301, con tutte le gare che verranno trasmesse in diretta streaming – e con telecronaca integrale – sulla piattaforma Titani.tv:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 24. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Tre Fiori San Marino Academy Luci (Macaddino, Lerza) – Delvecchio 2/3 15:00 Montecchio Faetano Virtus Xhafa (Morisco, Notarpietro) – Andruccioli 2/3 15:00 Fiorentino La Fiorita Pennarossa Hafidi (Giannotti, Tura) – Vandi 2/3 15:00 Domagnano Domagnano Cailungo N. Villa (Gallo, Sgrignani) W.Villa 2/3 15:00 Acquaviva Fiorentino Tre Penne Beltrano (Cristiano, Righi) – Mineo 2/3 18:15 Acquaviva Cosmos Juvenes-Dogana Ilie (M. Savorani, S. Savorani) – Borriello 2/3 18:15 Montecchio San Giovanni Libertas W. Villa (Battista, Zaghini) – Zani 3/3 15:00 Fiorentino Murata Folgore Albani (Cordani, Sapigni) – Ucini 3/3 15:00 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa