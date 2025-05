San Marino. Campionato: pericolo Cosmos per la Virtus, duello playoff Folgore-Fiorentino

Ci sarà il Cosmos sulla strada per il titolo della Virtus. Nella ventesima giornata di Campionato Sammarinese che scatterà questo weekend, la capolista neroverde dovrà fare attenzione alla squadra gialloverde allenata da Andy Selva. La squadra di Bizzotto guarda tutti dall’alto verso il basso e il margine sull’inseguitrice Fiorita è di cinque punti (in attesa sempre dello scontro diretto previsto per la prossima settimana, domenica 16 febbraio). Cosmos che dal canto suo è sesto e vuole punti per mantenersi in quella zona playoff che vale la corsa all’Europa. Inoltre, all’andata, la squadra gialloverde si impose per 3-1 in quella che ad oggi è l’unica sconfitta della Virtus. Il club di Acquaviva, da quello stop, poi non si è più fermato: un pari – con La Fiorita – e ben tredici vittorie di fila. Lato assenze: tra i Neroverdi mancherà ancora lo squalificato Tortori (disponibile dal prossimo turno) mentre in casa Cosmos potrebbe non farcela Badalassi, fermatosi lo scorso turno per un nuovo infortunio. Virtus che – in vista proprio della super sfida con La Fiorita – dovrà fare attenzione anche ai diffidati Gori, Lombardi, Passaniti, Vallocchia e il totem Buonocunto. La sfida è in programma domenica alle 15:00 sul sintetico di Montecchio.

Anticiperà invece al sabato La Fiorita, che come detto vuole guadagnare terreno sulla capolista. La squadra di Stefano Ceci sarà di scena a Montecchio alle 18:00 contro il Pennarossa. Quasi un testa-coda il duello tra le due squadre: i Biancorossi sono infatti all’ultimo posto in classifica, nonostante le recenti ultime prove positive. Fiorita che non avrà Zaccaria – perché squalificato – mentre i diffidati in vista del big match con la Virtus sono Brighi, Semprini, Vitaioli, e Zazas Sanchez.

Se per il titolo è ormai un discorso a due, si fa sempre più serrata la lotta playoff. Dal terzo al settimo posto – ultimo piazzamento utile per l’accesso diretto – le squadre sono raccolte in soli sei punti. Se aggiungiamo alla lista anche San Giovanni (8°) e Murata (9°) la forbice aumenta a dieci punti. Dunque avrà un sapore già di post-season il duello tra Folgore e Fiorentino, in campo domenica alle 15 a Domagnano. La squadra di Falciano è al terzo posto e reduce dalla vittoria sul Cailungo mentre i Rossoblu di Tarini – quinti in classifica – vogliono rialzare la testa dopo lo stop con la Virtus (il secondo nelle ultime tre).

Turno sulla carta più agevole per Tre Fiori e San Giovanni. I Gialloblu, al quarto posto, se la vedranno con il Domagnano, attualmente all’undicesimo. Tre Fiori che in striscia positiva da tre turni, mentre per i Giallorossi la vittoria manca dal lontano 8 dicembre. Sfida che si gioca domenica alle 18 a Montecchio.

Incrocio simile anche per il San Giovanni che se la vedrà con la Juvenes-Dogana (domenica ore 15 a Fiorentino). I Rossoneri, attualmente ottavi, sono ad un solo punto dall’accesso diretto dei playoff e non perdono da tre turni (due vittorie e un pari); due sconfitte di fila per la squadra di Achille Fabbri, in cerca di qualche punto per mantenersi aggrappata all’undicesimo posto (ultimo valido per tentare di proseguire il cammino in post-season).

In campo nel ventesimo turno anche San Marino Academy e Faetano così come Tre Penne e Cailungo. Sarà una sfida delicata quella tra i Titani di Cecchetti – provenienti da tre sconfitte di fila – e i Gialloblu di Ricchiuti che hanno confezionato un solo punto nelle ultime cinque. Academy e Faetano che incroceranno i tacchetti sabato alle 15 a Fiorentino.

Sempre sabato ma alle 18 si sfideranno Tre Penne e Cailungo. La squadra di Berardi sta bene (due vittorie ed un pari nelle ultime tre) e vuole punti preziosi per rimanere in zona playoff; un solo punto nelle ultime tre uscite per la squadra di Sarti, ferma al 14° posto.

Come al solito tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming – e in maniera gratuita – con telecronaca integrale in italiano sulla piattaforma Titani.tv.

Ecco il quadro della 20° giornata di Campionato Sammarinese:

Campionato Sammarinese 2024-25, 20. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORARIO LUOGO Murata Libertas 08/02 W. Villa (Tuttifrutti, Giannotti) – Mineo 15:00 Montecchio San Marino Academy Faetano 08/02 N. Villa (Ercolani, Tura) – Beltrano 15:00 Fiorentino Tre Penne Cailungo 08/02 Hafidi (M. Savorani, S. Savorani) – Zani 18:00 Dogana La Fiorita Pennarossa 08/02 Ilie (Gallo, Zaghini) – Balzano 18:00 Montecchio Folgore Fiorentino 09/02 Xhafa (Macaddino, Cristiano) – Luci 15:00 Domagnano Juvenes-Dogana San Giovanni 09/02 Vandi (Lerza, Sapigni) – Avoni 15:00 Fiorentino Cosmos Virtus 09/02 Albani (Cordani, Morisco) – Andruccioli 15:00 Montecchio Domagnano Tre Fiori 09/02 Ucini (Bellavista, Giannotti) – Righi 18:00 Montecchio

Clicca qui per la classifica aggiornata.

FSGC | Ufficio Stampa