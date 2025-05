San Marino. Campionato, playoff: Tre Fiori e La Fiorita festeggiano l’Europa indipendentemente dalla finale

Serviva qualcosa di speciale al San Giovanni per ribaltare la sconfitta di misura dell’andata col Tre Fiori, che questa sera poteva contare anche su una sconfitta col minimo scarto vista la miglior posizione in stagione regolare. Di fatto, quella di Dogana era la sfida pivotale di questi playoff, dal momento che un’eventuale finale playoff del Tre Fiori avrebbe reso priva di significato la gara di sabato: in tal caso, infatti, oltre alla squadra di Girolomoni anche l’altra finalista avrebbe potuto festeggiare la qualificazione alla prossima UEFA Conference League. Il motivo è legato al fatto che i Gialloblù si sono qualificati anche alla finale di Coppa Titano con la Virtus, già certa quest’ultima di un posto in Champions League visto il successo in Campionato Sammarinese. Indipendentemente dall’esito della sfida del 24 maggio al San Marino Stadium, insomma, anche la terza classificata in campionato avrebbe centrato l’Europa. Ed è proprio così che è andata.

All’Ezio Conti di Dogana è il Tre Fiori a partire meglio, sfiorando la rete al 12’ con Pini – il cui destro al volo da breve distanza non inquadra lo specchio. Il San Giovanni esce alla mezz’ora, quando prova a pungere sull’asse Aprea-Augusto Garcia Rufer: quest’ultimo scocca un diagonale radente dal cuore dell’area che Nardi inchioda a terra. Nella ripresa sono quelli di Tognacci a provarci per primi, con la zuccata di Stefano Sartini sugli sviluppi di corner, allontanato in affanno dalla retroguardia del Tre Fiori. Sul lato opposto Benedettini è anticipato da Starna in uscita bassa. Il tempo inizia a scarseggiare per la rimonta del San Giovanni, che al 65’ non riesce a beneficiare di un flipper in area innescato dal mancino di Michelucci. La sfida si stappa poco dopo, come all’andata pochi secondi dopo l’ingresso di Nicko Sensoli: il sammarinese sblocca il risultato una manciata di secondi dopo il suo ingresso, battendo Starna con un gran mancino dal limite dopo un controllo perfetto. Un minuto dopo, il San Giovanni perviene al pareggio con Michelucci, abile a colpire in acrobazia per risolvere una mischia in area avversaria. I Rossoneri provano a caricarsi e liberano la conclusione di Nicola Sartini dai venti metri, il pallone esce potente dal destro dell’attaccante che non centra però il bersaglio grosso. Nel finale di confusionari attacchi del San Giovanni, il Tre Fiori non rischia nulla e conduce in porto il pareggio che vale il ritorno in Europa.

Nell’altra semifinale, disputata in contemporanea a Montecchio, La Fiorita parte in quarta sfiorando due volte il vantaggio in meno di duecento secondi. Prima Massari non riesce a girare verso la porta il cross di Gasperoni, poi la segnalazione dell’assistente salva Beninati da un clamoroso autogol sul traversone di Riccardi. Il pallone aveva infatti varcato completamente la linea laterale prima che l’esterno sammarinese avesse impattato sullo stesso. La replica del Cosmos è affidata a Badalassi, che schiaccia di testa il corner di Pastorelli e costringe Vivan agli straordinari. Sul fronte opposto Affonso invoca un penalty sull’intervento di Beninati, giudicato regolare. Al 38’, invece, non ha attenuanti Massari che spreca la splendida combinazione tra Riccardi e Olcese calciando lento e centrale da breve distanza, favorendo così la parata di Semprini. Dopo quasi venti minuti senza opportunità nella ripresa, un’incomprensione tra Mazzotti e Vivan favorisce la pressione di Ben Kacem che la gioca al centro dove Zazas Sanchez allontana la minaccia. Di contro, La Fiorita ha il pallone del K.O. al 75’ con Affonso, che scatta in posizione regolare alle spalle di Grandoni ma apre troppo il diagonale da posizione invitante. Sale la tensione nel finale, che vede il Cosmos provarci all’arma bianca: i due tentativi consecutivi di Grandoni ed Errico sono però deviati da difensori gialloblù. Nella metà campo opposta è strepitoso l’intervento di Mularoni, che si frappone al diagonale mancino dal cuore dell’area di Ambrosini – a conclusione di un contropiede orchestrato da Cicarelli e Zaccaria. Corre invece l’89’ quando Vivan è monumentale nel murare il diagonale di Grandoni, liberato dalla strepitosa giocata del grande ex, Danilo Rinaldi. Non ci avrebbe invece potuto fare probabilmente nulla, il portiere de La Fiorita, sul sinistro a botta sicura di Pastorelli – servito sul secondo palo con un pallone potente da Ben Kacem. Nel maxi-recupero anche un’opportunità per Ambrosini, che cerca un complicato pallonetto su Alessandro Semprini da posizione defilata. Se La Fiorita non deve maledire la gestione di quel pallone è perché Andruccioli rileva un fallo ai danni di Vivan, forse toccato da Badalassi in uscita. Sul pallone vagante si era fiondato Pastorelli per gonfiare inutilmente il sacco. Brivido finale per la squadra di Ceci, che comunque può festeggiare il secondo 0-0 consecutivo con il Cosmos – esito che vale la finale dei playoff e soprattutto la certezza di partecipare alla prossima UEFA Conference League.

Ecco il quadro completo delle semifinali dei play-off di Campionato Sammarinese 2024-25, visibili tutte gratuitamente live e on-demand su Titani.tv:

Campionato Sammarinese 2024-25 | Semifinali PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO La Fiorita Cosmos 10/05 Avoni (Cristiano, Cordani) – Vandi 0-0 Dogana San Giovanni Tre Fiori 10/05 Albani (Sapigni, Gallo) – Zani 1-2 Montecchio Tre Fiori San Giovanni 13/05 W. Villa (Tuttifrutti, Bellavista) – N. Villa 20:45 Dogana Cosmos La Fiorita 13/05 Andruccioli (Macaddino, Ercolani) – Xhafa 20:45 Montecchio Campionato Sammarinese 2024-25 | Finali PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO San Giovanni Cosmos 17/05 TDB 16:00 TBD La Fiorita Tre Fiori 17/05 TBD 20:45 San Marino Stadium Evidenziata in verde la finale dei playoff, distribuita anche su FIFA+

FSGC | Ufficio Stampa