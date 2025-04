San Marino. Campionato: posizioni invariate in un sabato ricco di gol

Ben 21 gol nelle partite del sabato dell’ultima giornata di stagione regolare per il Campionato Sammarinese. Sconfitte indolori per Tre Fiori e Folgore, che chiudono la regular season rispettivamente al terzo e quarto posto. Dietro vincono anche Cosmos, Tre Penne e San Giovanni, lasciando così immutate le posizioni dal quinto al settimo posto. Pari tra Cailungo e Libertas.

Partiamo dal campo di Fiorentino dove si sono date battaglia Tre Fiori e San Giovanni – antipasto di un possibile duello negli imminenti playoff. Primo tempo senza reti, ma con la squadra di Girolomoni che è più pimpante rispetto a quella di Tognacci. I più attivi sono Nicko Sensoli e Censoni che però non riescono a sbloccarla. I Rossoneri però resistono e ad inizio ripresa mettono il naso avanti: azione straripante di Azael Garcia Rufer che ne salta tre e una volta entrato in area spara con il sinistro, Castagnoli respinge ma non basta perché lì vicino c’è Michelucci che insacca. San Giovanni che nella ripresa viaggiano ad un ritmo totalmente diverso e al 67’ la punizione di Corinti è letale per Castagnoli: 2-0 per i Rossoneri. Il Tre Fiori non ci sta e accorcia di lì a poco: corner di Benedettini per la zampata del solito Prandelli che fa 18 in campionato (capocannoniere). Il gol però non cambia l’inerzia della gara che è sempre a favore dei Rossoneri che nel finale dilagano. Prima del novantesimo Corinti firma la doppietta personale – destro da dentro l’area – poi in pieno recupero arriva anche il definitivo 4-1 con Augusto Garcia Rufer – azione personale e altro destro che batte Castagnoli. Tre Fiori che chiude dunque la regular season al terzo posto, San Giovanni al settimo ed entrambe ai playoff (i Rossoneri incontreranno la Folgore).

Gol e spettacolo anche in Tre Penne – Juvenes-Dogana, in campo a Montecchio. Dopo una prima fase equilibrata, al quarto d’ora sono i Biancoazzurri a portarsi in vantaggio: contatto in area tra Cuomo e Matteo Battistini – oggi in campo al posto di Gentilini – e per l’arbitro Borriello è calcio di rigore. Sul dischetto va Guidi, Battistini indovina l’angolo ma la palla gli passa sotto il corpo. Il duello tra i due si ripete poco dopo (19’) con il portiere sammarinese della Juvenes-Dogana che si riscatta e nega il raddoppio bloccando la conclusione potente del centrocampista del Tre Penne. Prima del finale di tempo, la fortuna non è dalla parte della squadra di Fabbri che prima colpisce il palo con Bakalyar e poi Cevoli sulla vagante pizzica la parte alta della traversa.

Si passa alla ripresa, dove in avvio c’è ancora Battistini con una gran parata a salvare i suoi sulla bordata di Scarponi da fuori. Al 70’ però il Tre Penne raddoppia con il gran mancino dalla distanza di Gaiani che non lascia scampo a Battistini. Sotto di due reti, la Juvenes-Dogana reagisce: lancio lungo e preciso di Colonna che pesca Cevoli il quale lascia rimbalzare due volte la sfera prima di spedirla all’angolino con un gran movimento da attaccante (lui che di “professione” è difensore centrale). Si va nel finale di gara dove succede di tutto. Al 85’ la Juvenes-Dogana trova persino il pari: azione tutta sammarinese con Valentini che va elegantemente con l’esterno a liberare Tumidei il quale incrocia benissimo con il destro e fa 2-2. Al gran gol di Tumidei però risponde la perla di Lorenzo Dormi che vale il 3-2 al 88’: il fantasista raccoglie sulla trequarti e lascia partire un mancino imparabile per Battistini. Passa un solo minuto e il Tre Penne chiude la sfida con la rete del 4-2: è Cuomo che con un’azione insistita e personale firma il classico gol dell’ex.

Tre Penne, dunque, ai playoff con il sesto posto e dove affronterà il Cosmos; per la Juvenes-Dogana si aprono le porte del Turno Preliminare dove affronterà una tra Fiorentino e Murata. La squadra di Fabbri dovrà solo vincere per accedere ai playoff.

Sei gol anche nella sfida tra Cosmos e San Marino Academy, giocata all’Ezio Conti di Dogana. In avvio è Borasco che salva la porta dei Titani in un paio di occasioni ma i ragazzi di Cecchetti resistono e ci provano in avanti con Giacopetti. L’equilibrio rimane sino al 36’ quando un flipper in area dei Titani porta Rinaldi a mettere la sfera sulla testa di Grandoni che non può sbagliare. Ottima reazione dell’Academy che prima del riposo trova il pari: tiro di Giacopetti che viene respinto corto da Semprini, il più veloce ad arrivare è poi Marco Gasperoni che fa 1-1.

Il pareggio resiste fino al 79’ quando è nuovamente Grandoni a portare avanti il Cosmos: cross basso di Biral che trova il centrocampista sammarinese ben appostato sul secondo palo. Poco prima del novantesimo il Cosmos tenta di chiuderla con il 3-1 di Mhilli – destro potente da dentro l’area – ma l’Academy accorcia di nuovo nel recupero con Giacomo Molinari servito sul filo del fuorigioco da Nicholas Protti. L’ultima parola però è di Imre Badalassi che la chiude su rigore con il definitivo 4-2 per la squadra di Andy Selva.

Gialloverdi che si qualificano così ai playoff con il quinto posto che vale la sfida al Tre Penne, si chiude invece la stagione della San Marino Academy.

Vittoria bella ma inutile per il Domagnano che rifila un secco 4-0 alla Folgore. La sfida di Domagnano si sblocca dopo pochi minuti: il cross basso dal fondo effettuato da Gozzi trova sul secondo palo il puntuale Amati che non sbaglia e fa 1-0. La rete carica i Giallorossi che al 26’ si porta sul doppio vantaggio: passaggio sbagliato di Cavalli che viene intercettato da Gregori sulla trequarti, il numero dieci punta la porta e una volta entrato in area la incrocia con un mancino morbido.

Il tris del Domagnano arriva all’ora di gioco: Buda dalla propria trequarti va in verticale per Babboni che vince il duello con Adami Martins e poi con un gran destro stende Russo per il 3-0. Quarta ed ultima rete per i Giallorossi che arriva a 15’ dalla fine: Ankotovych sbaglia il retropassaggio, arriva Buda che anticipa Sartori poi con il mancino infila Russo. Nonostante il successo – che mancava dal 1 marzo – il Domagnano è fuori dalla post-season; continua invece la stagione della Folgore che ha chiuso la regular season al quarto posto e ai playoff troverà il San Giovanni.

Poche emozioni tra Libertas e Cailungo, nell’unica sfida giocata alle ore 18:15. Nel primo tempo ottima chance per Moretti che al 37’ la mette fuori di testa da ottima posizione. Libertas che spinge e al 41’ va vicinissima al vantaggio con il destro potente da fuori di Pari – servito dal tacco al volo di David Tomassini – che sbatte sull’incrocio dei pali.

Nella ripresa entrambe le difese resistono, così come il punteggio che rimane 0-0 sino al triplice fischio. Finisce così la stagione di Libertas e Cailungo – entrambe fuori dai playoff.

Domani la 30^ ed ultima giornata di campionato prevede le ultime tre gare – tutte in programma alle ore 16:00 – con la Virtus che farà festa per il Titolo a Dogana con il Pennarossa. Murata e Fiorentino – rispettivamente con La Fiorita e Faetano – si contendono a distanza l’ottavo posto (ora di proprietà dei Rossoblu a +3 sui Bianconeri).

Questo il programma parziale della 30° giornata di Campionato Sammarinese:

Campionato Sammarinese 2024-25, 30. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA/ ESITO LUOGO Folgore Domagnano 26/04 Albani (S. Savorani, M. Savorani) – Andruccioli 0-4 Domagnano Cosmos San Marino Academy 26/04 N. Villa (Macaddino, Bellavista) – Beltrano 2-4 Dogana Tre Fiori San Giovanni 26/04 Righi (Cristiano, Ercolani) – Vandi 1-4 Fiorentino Tre Penne Juvenes-Dogana 26/04 Borriello (Gallo, Morisco) – Ilie 4-2 Montecchio Libertas Cailungo 26/04 Avoni (Giannotti, Zaghini) – W. Villa 0-0 Montecchio Faetano Fiorentino 27/04 Ilie (Tuttifrutti, Tura) – Ucini 16:00 Domagnano Pennarossa Virtus 27/04 Vandi (Sapigni, Sgrignani) – Righi 16:00 Dogana La Fiorita Murata 27/04 Ricciarini (Cordani, Lerza) – Xhafa 16:00 Montecchio in verde è evidenziato l’incontro che sarà distribuito sia su TITANI.TV che su FIFA+.

