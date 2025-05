San Marino. Campionato, questa sera il ritorno delle semifinali dei playoff

Si aprirà questa sera la settimana decisiva – nonché ultima – del Campionato Sammarinese 2024-25. Dopo le gare di andata giocate sabato scorso, martedì 13 si alzerà infatti il sipario sul ritorno delle semifinali dei playoff che decreterà le due squadre che sabato prossimo (17 maggio) si giocheranno la finalissima che vale l’Europa.

La gara più in bilico è quella in programma questa sera a Montecchio (ore 20:45) tra Cosmos e La Fiorita. Sabato scorso a Dogana la sfida è terminata senza reti e dunque saranno i Gialloverdi di Andy Selva a dover puntare al successo – con qualunque punteggio. Il club di Serravalle, infatti, dovrà solo vincere se vuole tornare a giocarsi la finale – come nel 2023 – perché in caso di nuovo pareggio sarà La Fiorita a qualificarsi in caso di miglior posizionamento in stagione regolare. Cosmos che inoltre in stagione non ha mai battuto i Gialloblù di Ceci (due pareggi e una sconfitta). Unico diffidato della sfida è Simone Loiodice del Cosmos che dovrà fare attenzione a non ricevere un cartellino giallo che gli costerebbe la finale in caso di passaggio del turno dei suoi.

Vede invece più vicino la finale il Tre Fiori che riparte dal successo maturato sabato scorso con il San Giovanni per 2-1. Ai Rossoneri di Tognacci servirà una gara perfetta per puntare alla finale e accedere all’Europa – risultato mai raggiunto dal club di Borgo Maggiore. San Giovanni che infatti dovrà vincere con almeno due gol di scarto per ribaltare la gara di andata e andare a giocarsi la finalissima. Sorride ai Rossoneri proprio l’ultimo precedente – giocato lo scorso 26 aprile – in cui la squadra di Tognacci ha vinto 4-1. Nel girone di andata invece vinse il Tre Fiori per 2-0. Nessun diffidato tra Rossoneri e Gialloblù. Si gioca sempre questa sera alle 20:45 a Dogana.

Ecco il quadro delle semifinali dei play-off di Campionato Sammarinese 2024-25, visibili tutte gratuitamente live e on-demand su Titani.tv:

Campionato Sammarinese 2024-25 | Semifinali PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO/ ORARIO LUOGO La Fiorita Cosmos 10/05 Avoni (Cristiano, Cordani) – Vandi 0-0 Dogana San Giovanni Tre Fiori 10/05 Albani (Sapigni, Gallo) – Zani 1-2 Montecchio Tre Fiori San Giovanni 13/05 W. Villa (Tuttifrutti, Bellavista) – N. Villa 20:45 Dogana Cosmos La Fiorita 13/05 Andruccioli (Macaddino, Ercolani) – Xhafa 20:45 Montecchio Evidenziate in verde le partite distribuite anche su FIFA+

FSGC | Ufficio Stampa