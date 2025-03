SAN MARINO. Campionato regionale AICS a Lugo e campionato provinciale giovani promesse

Nel fine settimana del 18-19 Maggio le titane del pattinaggio artistico hanno dovuto affrontare due diverse competizioni: a Lugo si è svolta la settima tappa del campionato regionale AICS e a Riccione il campionato provinciale “primi passi e giovani promesse” indetto dalla federazione italiana. Sabato a scendere in pista per la categoria “ragazzi plus” sono state Sarah Pierini e Celeste Nese. Le atlete anche se mancano di allenamento in una pista adeguata sono riuscite a farsi valere: Sarah ha eseguito tutto correttamente a parte una caduta nel carrellino iniziale e Celeste molto convinta di sé stessa e super interpretativa ha eseguito un bel disco: si sono classificate rispettivamente 25esima e 26esima su 36 concorrenti.

Domenica a Riccione la squadra del Titano è stata composta da dodici atlete. Per la categoria Primi Passi C 2011/2012, Eleonora Castelli ha eseguito tutto al massimo delle sue potenzialità ed è stata molto coinvolgente, classificandosi quarta. Per la categoria Primi Passi C 2007, Giulia Amati, anche se abbastanza lenta, ha eseguito tutto correttamente classificandosi prima. Per la categoria Giovani Promesse A 2015-2016 Greta Tura ha avuto difficoltà a seguire i punti di riferimento dati dall’allenatore, problematica sempre presente per la mancanza di una pista d’allenamento idonea, ma è stata molto brava a eseguire gli esercizi obbligatori ed è così riuscita a mettere al collo la medaglia di bronzo. Nina Saporiti, categoria Giovani Promesse A 2013-2014, ha eseguito tutte le difficoltà arrivando perfettamente a tempo con la musica, senza grossi errori, aggiudicandosi la sesta posizione. Celeste Nese, categoria Giovani Promesse A 2011-2012, agendo con foga eccessiva, si è dimostrata leggermente instabile ma ha portato comunque a termine tutto e si è classificata terza. Evelyn Quercia, categoria Giovani Promesse C 2015-2016, anche se bella ed elegante come sempre, ha commesso diversi errori, arrivando tardi sui tempi del disco ed aggiudicandosi la quinta posizione. Sarah Pierini, categoria Giovani Promesse B 2011-2012, ha eseguito tutto meravigliosamente, stupenda e tirata,salendo così sul più alto del podio. Viola Tribunale, categoria Giovani Promesse D 2009-2010 ha imparato a gestire l’emozione, eseguendo tutto il disco correttamente, solo con un po’ di titubanza nelle trottole, si è classificata quinta. Martina Maggiore, categoria Giovani Promesse D 2009-2010, coinvolgente e potente ha eseguito un buon disco, anche se a metà si è fatta prendere dall’emozione, poi si è ripresa portando a termine la sua prestazione. Agata Righi, categoria Giovani Promesse D 2000-2008, ha eseguito tutto al massimo delle sue potenzialità, con qualche titubanza nei traveling della serie di passi ha concluso in prima posizione. Elisa Benedettini e Michaela Romana Righi, cat. Giovani Promesse D 2000-2008, sono state le ultime della Federazione Sammarinese a scendere in pista e si sono aggiudicate rispettivamente il primo ed il secondo posto. Di seguito i risultati ottenuti: